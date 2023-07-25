Петицию за отставку "чебурашки" - акима Алматы Досаева, подписало уже более 50 тысяч человек

13:04 26.07.2023

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с жителями Алатауского района высказался о петиции с требованием его отставки, сообщает Informburo.kz.



Одна из жительниц города заявила, что петицию с требованием отставки Досаева подписали 57 тысяч человек.



"Много спорных моментов, которые касаются лично вас. Почему бы не послушать этих людей? – спросила алматинка. – Сейчас и вы, и аким рядом с вами даете только пустые обещания. Как верить этому акиму? Я специально пришла сюда, потому что встретиться с вами невозможно. Почему вы не освободите свое место?".



На это Досаев ответил, что в Алматы проживает более 2 млн человек. По его словам, среди подписавших петицию есть люди, которые не указали ни фамилию, ни ИИН.



"Среди этих 57 тысяч кто-то живой, кто-то – нет... Наверное, ботофермы хорошо работают. Потому что внутри петиции люди без ИИН, фамилий. Я посмотрел ее и какие вопросы там поднимали. Здесь не одни обещания, а много работы, которую мы делаем. Есть вопросы людей, которые сюда приходят, по которым вовремя не завершили работу. Но город – это живой механизм, каждый день что-то происходит. Ваше мнение для меня как для акима, наверное, тоже важно. На эту должность меня назначил глава государства, и наверное, он сам примет решение", – ответил Ерболат Досаев.



В начале июля в сети была запущена петиция за отставку акима города Алматы Ерболата Досаева. На сегодня более 57 тысяч человек подписали ее, против высказались 13 тысяч.

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