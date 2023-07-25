Западная пропаганда потерпела поражение, как и ВСУ на фронте, - Берджан Тутар

13:11 26.07.2023

Sabah

Турция



Последний шанс для Киева



Западная пропаганда потерпела поражение, как и ВСУ на фронте, пишет Sabah. Россия успешно ведет боевые действия, занимая все больше украинских территорий. По мнению автора статьи, главная задача Зеленского сейчас – сохранить хотя бы оставшиеся под его контролем районы.



Берджан Тутар



Дезинформация о событиях на Украине, навязываемая миру Западом, постепенно сходит на нет, потому что ни "весеннее наступление" ВСУ при поддержке НАТО, ЕС и США, ни попытка переворота в России, посягающая на политический авторитет Владимира Путина, не смогли дать желаемого результата.



Тем временем Путин, ловко отразивший последние атаки, совершенные Западом извне и изнутри, сделал первый контрход, приостановив действие соглашения о черноморском зерновом коридоре. В ответ на этот шаг ООН, опасаясь продовольственного кризиса глобального масштаба, забила тревогу.



Охваченные паникой ЕС и США неустанно призывают Эрдогана вновь взять на себя роль лидера в разрешении кризиса. Однако этот новый шаг Путина не ограничится эскалацией продовольственного кризиса, который, как и проблемы в энергетике, в первую очередь коснется европейских стран.



США на фоне иссякших запасов оружия пытаются затянуть военный конфликт, отправляя на Украину вслед за кассетными бомбами, применение которых считается военным преступлением, истребители F-16 и тактические ракеты ATACMS дальностью применения 300 километров. Но, как становится понятно, это тоже не даст никаких результатов, которые так нужны Западу. Ведь Путину, который остается в обороне и отражает атаки со стороны Украины и США без ущерба для себя, не о чем беспокоиться. В то время, как Украина затрудняется найти бойцов и боеприпасы для отправки на фронт, у России есть огромные преимущества с точки зрения оружия и военного контингента.



Поэтому чем дольше будут продолжаться трепыхания Украины, выступающей против зернового соглашения, тем больше шансов, что Россия продолжит набираться сил, чтобы начать собственное наступление, например, в конце лета или в начале осени.



В таком случае Россия, еще более укрепившая позиции в стратегически важном Крыму и богатых полезными ископаемыми Донецке и Луганске, сможет занять Харьков, который считается источником жизненной силы украинской промышленности, и даже Одессу – ворота Украины в мир. В таком случае от раздробленной страны Владимиру Зеленскому останутся только Киев и Львов на границе с Польшей.



Поэтому, с точки зрения многих аналитиков, нынешнее положение предлагает историческую возможность Украине и США. Сейчас самое время разработать дипломатический путь к прекращению военного конфликта. Однако Соединенные Штаты не сторонники окончания боевых действий. Они, наоборот, стремятся максимально усугубить вооруженное противостояние и превратить украинский кризис в бесконечную конфронтацию между Россией, НАТО и ЕС.



Путин, видя это, планирует новым своим ходом в рамках зернового соглашения сделать последний разрез на ставшем гангреной гнойном украинском кризисе. Потому что западная пропаганда рухнула. Еще в марте текущего года министр обороны США Ллойд Остин (Lloyd Austin) говорил об успешном исходе "весеннего наступления" переоснащенной Западом украинской армии.



Теперь же чрезвычайно велико разочарование аналитиков, которые опирались на подобные комментарии. И что еще печальнее, ход боевых действий раскрыл горькую правду: Украина больше не может военным путем вытеснить Россию с присоединенных ею территорий, сколько бы человек и оружия ни было отправлено на фронт.



Таким образом, единственный путь спасения для Украины, как бы трагически это ни звучало, лежит через поиск решения, которое позволило бы ей сохранить хотя бы оставшиеся районы. В этой связи визит Путина в Турцию в следующем месяце рассматривается как последний шанс для Киева выйти из сложившегося положения.