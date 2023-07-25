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|Беларусь вернула оппозиционного активиста Низомиддина Насриддинова в Таджикистан
13:16 26.07.2023
Власти Беларуси экстрадировали в Таджикистан оппозиционного активиста Низомиддина Насриддинова, в отношении которого на родине возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Об этом со ссылкой на живущего в Германии брата активиста Саидризо Насриддинова сообщает "Озоди" (таджикская служба Радио Свобода, признанного в РФ иноагентом).
Об экстрадиции брата Саидризо Насриддинов узнал от адвоката, который на прошлой неделе съездил к своему подзащитному в Гродно. Однако там ему сообщили, что Низомиддин Насриддинов этапирован в Минск. Приехав в столицу Беларуси, адвокат отправился в Генпрокуратуру, где его проинформировали об отправке подзащитного в Таджикистан. Официального сообщения о выдаче Насриддинова Душанбе пока нет.
Низомиддин Насриддинов известен как член "Группы 24" - оппозиционного политического движения, с 2011 года выступающего за демократические реформы в Таджикистане. В 2015 году активист с семьей переехал в Германию, где через два года получил статус беженца.
В ноябре 2017 года власти Таджикистана возбудили против Насриддинова уголовное дело по статье 307-1 ("Публичные призывы к экстремистской деятельности") Уголовного кодекса Таджикистана и объявили его в международный розыск. В материалах дела, в частности, есть видео, на котором оппозиционер критикует президента Эмомали Рахмона и правительство республики.
"Когда возбуждено уголовное дело – нам неизвестно, данных об этом у нас нет. События, которые инкриминируются ему, описываются так: с 24 сентября 2016 года по 23 октября 2016 года Насриддинов на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) распространил экстремистские материалы запрещенных в стране "Группы 24" и Партии исламского возрождения Таджикистана, а в первой половине 2017 года записал на видео свое высказывание против президента и правительства Таджикистана", – рассказала ранее "Озоди" представительница белорусской правозащитной организации Human Constanta Энира Броницкая.
8 января 2023 года белорусские пограничники задержали Насриддинова по запросу властей Таджикистана при попытке въехать в страну из Литвы. Активиста поместили в гродненское СИЗО.
21 февраля Генеральная прокуратура Беларуси постановила экстрадировать Насриддинова в Таджикистан. В решении указано, что статья 307-1 УК Таджикистана соответствует статье 361 УК Беларуси ("Публичные призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь"). Наличие одного и того же правонарушения в законодательстве обеих стран является формальным основанием для экстрадиции на основании многостороннего соглашения о правовом сотрудничестве, которое подписали в том числе Таджикистан и Беларусь.
В марте несколько международных правозащитных организаций призвали Минск отказаться от экстрадиции Насриддинова на родину, отметив, что там ему угрожают пытки из-за оппозиционных политических взглядов.