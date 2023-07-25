Беларусь вернула оппозиционного активиста Низомиддина Насриддинова в Таджикистан

13:16 26.07.2023

Власти Беларуси экстрадировали в Таджикистан оппозиционного активиста Низомиддина Насриддинова, в отношении которого на родине возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Об этом со ссылкой на живущего в Германии брата активиста Саидризо Насриддинова сообщает "Озоди" (таджикская служба Радио Свобода, признанного в РФ иноагентом).



