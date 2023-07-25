"Правые" партии усиливаются по всей Европе, - Дитер Штайн

13:19 26.07.2023 The American Conservative

США



Усиление правых в Европе



Правые партии укрепляют позиции по всей Европе, пишет ТАС. Главные причины – сопротивление массовой иммиграции, а также рост стоимости жизни и цен на энергоресурсы с началом конфликта на Украине, способствующий росту недовольства граждан.



Дитер Штайн



Партии правого толка укрепляют свои позиции во всем Старом свете.



На последних выборах правофланговые и национал-консервативные партии добиваются ощутимых успехов по всей Европе и находятся на подъеме по опросам общественного мнения. Недовольные избиратели поддерживают их все активнее. Некоторые либеральные обозреватели опасаются прихода в Европу "правого цунами".



Истэблишмент уже давно не пускает во власть новичков правого толка. Но сейчас ситуация меняется. В Италии с осени у власти находится решительно настроенное правое правительство. Правые уверенно наступают во многих странах континента от Германии и Франции до Испании, Скандинавии, Центральной и Восточной Европы. Политика "защитной стены" и "санитарного кордона", имеющая целью преградить правым путь к власти, потерпела неудачу или вот-вот даст сбой.



Главная причина усиливающейся поддержки правых сил в Европе – это сопротивление бесконтрольной массовой иммиграции. Рост стоимости жизни и цен на энергоресурсы с началом вооруженного конфликта на Украине также способствует росту недовольства. Кроме того, большинство партий правого толка скептически настроены по отношению к ЕС. Но внешнеполитические пристрастия не всегда последовательны и постоянны. Отношение к России с началом вооруженного конфликта на Украине стало источником разногласий между партиями правого толка. Я вернусь к этому вопросу чуть позже. А для начала давайте совершим краткий политический экскурс, чтобы я мог познакомить читателей с масштабами изменений в Старом свете.



Начнем с Германии, где еще 10 лет тому назад не было ни одной достойной упоминания партии правее правящего Христианско-демократического союза (ХДС), который в то время возглавляла Ангела Меркель, а также его братской партии из Баварии, Христианско-социального союза (ХСС). Меркель приняла стратегическое решение о сдвиге влево, бросив на произвол судьбы традиционное консервативное крыло и создав вакуум на правом фланге. Этот вакуум заполнила новая партия евроскептиков "Альтернатива для Германии" (АдГ), основанная в 2013 году во время кризиса евро. Меркель в 2015 году решила открыть границы для миллиона с лишним мигрантов и беженцев с Ближнего Востока и из Африки, и это привело к усилению позиций данной оппозиционной партии. Несмотря на всевозможные препятствия и остракизм, которому АдГ подвергал политический истэблишмент и СМИ, эта партия вошла в состав федерального парламента бундестага.



Последние опросы общественного мнения показывают, что уровень поддержки АдГ вырос в два с лишним раза и сейчас составляет 20% и более. Этому способствовало возмущение в обществе, возникшее из-за скандального предложения министра экономики и климата из партии зеленых запретить газовые котлы. По данным опросов, АдГ сегодня явно опережает правящую Социал-демократическую партию канцлера Олафа Шольца. Его трехпартийное коалиционное правительство (в составе СДПГ, зеленых и либеральной Свободной демократической партии) стало исключительно непопулярным. 79% избирателей заявляют о своем недовольстве политикой партии, что показал недавний опрос, проведенный государственной вещательной компанией ARD.



Усиление правых в Германии вызывает тревогу и даже истерику у других партий. С ними едва не случился апоплексический удар, когда кандидат от АдГ одержал историческую первую победу на районных выборах в Зоннеберге в федеральной земле Тюрингия на востоке страны. Федеральное ведомство по охране конституции Германии, занимающееся контрразведкой, но допускающее политические злоупотребления в виде подавления деятельности неудобных оппозиционных организаций, осудило АдГ, заподозрив партию в экстремизме. Но навешивание ярлыков органами власти, похоже, становится малоэффективным оружием. Избиратели просто не обращают внимания на такие публичные предостережения.



ХДС оказался в трудной ситуации. Он обещал выстроить защитную стену от соперника с правого фланга. Однако проводить такой курс становится все сложнее, особенно в восточных немецких землях на территории бывшей ГДР, где "Альтернативу для Германии" поддерживает четверть или даже треть избирателей.



Стратегия полного исключения под названием "защитная стена" (во Франции и Германии ее называют "санитарным кордоном") непременно потерпит провал, если будет противоречить политической реальности. Когда оппозиционная партия с правого фланга становится слишком большой, в условиях демократии ее уже нельзя постоянно отстранять от участия в работе законодательной и исполнительной власти.



Мы наблюдаем это во Франции. Проведенный в апреле социологический опрос показал, что Марин Ле Пен сегодня является самым популярным политиком в стране, опережая президента Макрона, в котором видят отчужденного и надменного руководителя. Такое отношение особенно сильно у простых людей, борющихся против его непопулярной пенсионной реформы. Сегодня во Франции снова начались жестокие беспорядки в пригородах, населенных преимущественно мигрантами африканского и арабского происхождения. Расовые бунты вспыхивают в последнее время в Париже, Марселе, Лионе и во многих небольших городах.



Такая ночная анархия и яростный вандализм подтверждает доводы Ле Пен о том, что в вопросах иммиграции и интеграции что-то не так. В условиях широко распространившегося пессимизма по поводу будущего Франции Ле Пен вполне может стать новым президентом. В середине июня, когда бунты еще не начались, депутат Национального собрания Франции от партии Макрона "Возрождение" Жаклин Маке (Jacqueline Maquet) заявила корреспонденту воскресной газеты Le Journal du Dimanche: "У меня складывается впечатление приближающегося цунами". Под давлением такой мощной волны рухнет любой санитарный кордон.



В Швеции аналогичная ситуация. Попытки отстранить политического оппонента правого толка от политической деятельности и сохранить статус-кво не дали результата. После многолетней войны между иммигрантскими группировками наркоторговцев с едва ли не ежедневными перестрелками и взрывами избиратели разгневаны такой мягкой миграционной политикой и бездействием сил безопасности. А это усиливает позиции правой партии "Шведские демократы". Добиваясь респектабельности, они сделали стратегический выбор в пользу сдержанности в своих заявлениях и удалили из своих рядов наиболее радикальных членов. Со временем выстроенная против них защитная стена рухнула.



"Шведские демократы" в сентябре прошлого года совершили прорыв на выборах. Сегодня от их поддержки зависит новая правоцентристская коалиция. Соседняя Финляндия тоже повернулась вправо. Ее популистская партия правого толка "Истинные финны" в прошлом месяце официально вошла в состав нового коалиционного правительства (правда, она уже успела погрязнуть в скандалах, будучи обвиненной в расизме).



Самым примечательным достижением правых в последнее время стал сентябрьский успех партии Джорджи Мелони "Братья Италии". Сама она стала первой женщиной на посту премьер-министра и возглавляет сегодня неожиданно устойчивое правое правительство. Хотя левые всячески очерняли ее, называя "пост-фашисткой", умная, упорная и очаровательная Мелони завоевала широкую поддержку, решительно выступив против политкорректных левых, их идей социальной инженерии и пропаганды ЛГБТ.



Ее партия стала самой популярной в Италии, намного опередив всех прочих, в том числе, "Лигу" Маттео Сальвини и "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони. Правительство Мелони сочетает в себе традиционный общественный консерватизм и твердый курс против нелегальных иммигрантов. Недавнее решение лидеров ЕС с удвоенными усилиями останавливать в Средиземном море маленькие лодки с ищущими убежища мигрантами отражает сдвиг консолидированного мнения. То, что когда-то было требованием "ультраправых", стало теперь новой нормой.



Испания – это очередной пример сдвига вправо. На прошедших недавно региональных и местных выборах консервативная Народная партия добилась огромных успехов, в то время как сформированная в 2013 году ультраправая партия "Голос" серьезно увеличила количество своих членов в советах. Оказавшийся в трудном положении премьер-социалист Педро Санчес был вынужден назначить на 23 июля внеочередные всеобщие выборы. Скорее всего, на них одержит победу Народная партия во главе с умеренным консерватором Альберто Нуньесом Фейхоо (Alberto Nunez Feijoo), которая сформирует коалицию с "Голосом". Эта партия под руководством Сантьяго Абаскаля (Santiago Abascal) быстро выходит на третье место в Испании. И хотя левые постоянно кричат о возврате в "эпоху Франко", "Голос" сегодня находит все большее признание в обществе.



Краткий экскурс по некоторым европейским странам показывает, что движения правого толка перешли в активное наступление. Мы видим признаки возникновения "консервативного интернационала", или "правофлангового интернационала". Свидетельства этого можно было увидеть в мае в Будапеште, где состоялась Конференция консервативного политического действия. В ней приняло участие свыше 600 консерваторов из стран Европы и Северной Америки, которые пытались сформировать общность позиций и прийти к взаимопониманию. Конференцию открыл венгерский премьер-министр Орбан, выступивший с речью под названием "Нет миграции, гендерам и войне".



У европейских правых сформировался консенсус в отношении массовой миграции и агрессивного продвижения гендерной идеологии. Но не очень понятно, что имел в виду Орбан под своим "нет войне". Он уклонился от объяснений, как остановить вооруженный конфликт на Украине. Это один из актуальных вопросов, вызывающий разногласия между разными партиями правого толка и мешающий им сформировать настоящий "правый интернационал".



В Европарламенте в Брюсселе правые партии не сумели создать единую фракцию. Вместо этого там образовались две крупные и конкурирующие между собой правые фракции. Это группировка евроскептиков "Европейские консерваторы и реформисты" и праворадикальная "Идентичность и демократия" (плюс к этому десяток внефракционных депутатов Европарламента из венгерской партии ФИДЕС, которых исключили из правоцентристской Европейской народной партии). Все эти партии выступают против создания европейского сверхгосударства, которое должно заменить собой отдельные государства, и все они не согласны с экспериментами левых с социальной инженерией.



В совокупности объединившиеся правые легко смогут обеспечить себе около 150 мест в Европарламенте (из 705). В этом случае они выйдут на второе место после Европейской народной партии Урсулы фон дер Ляйен, являющейся председателем Еврокомиссии. Такое объединение правых будет намного крупнее фракции социалистов и демократов.



Но объединение всех правых партий вряд ли произойдет. У них слишком много разногласий. Во время кризиса евро они спорили в основном о европейской валюте, о политике ЕЦБ, о бюджетных трансфертах и субсидиях. А когда начался вооруженный конфликт на Украине, возникли серьезные разногласия по внешней политике и в отношении России.



Некоторые партии правого толка решительно поддерживают НАТО и внешнеполитический курс США. Консервативная польская партия "Право и справедливость" является самой активной сторонницей крупных поставок оружия на Украину для борьбы с Россией (по иронии судьбы, национал-консервативное правительство в Варшаве, выступающее против прогрессивистской идеологии, нашло много общего в вопросах внешней политики с администрацией Байдена, которая не отвечает ему взаимностью и поддерживает протесты ЛГБТ в Варшаве против правительства "Права и справедливости").



Другие лидеры правого толка тоже решительно занимают сторону Украины. Джорджа Мелони сказала об этом предельно ясно: она без колебаний будет поддерживать НАТО. С другой стороны, венгр Виктор Орбан (с которым Мелони и Абаскаль из "Голоса" в дружеских отношениях) не хочет поддерживать Киев. А многие другие правофланговые партии, такие как немецкая АдГ, выступают против поставок оружия на Украину, поскольку они боятся эскалации военных действий и их перерастания в общеевропейскую войну. Это будет борьба России с Западом, и вестись она будет на земле Центральной Европы. Некоторые силы правого толка также испытывают симпатии к Кремлю.



Скептическое отношение к военным действиям – это отчасти реакция на заносчивый энтузиазм левых, всеми силами поддерживающих конфликт. Немецкие зеленые из пацифистов превратились в милитаристов. Отказывавшиеся служить в армии левые сегодня призывают поставлять на Украину самые смертоносные танки, истребители и ракеты большой дальности. Можно сказать, что их позиция иррациональна и непоследовательна, так как она противоречит их антинационалистическому в целом настрою, а украинцы ведут националистическую борьбу, защищая свою родину. Украинцы на фронте – не "радужные воины", а национал-патриоты, которых левые обычно презирают.



Но по мнению многих, поддержка Украины сейчас тесно связана с другими прогрессивистскими течениями, такими как многообразие, права ЛГБТ и глобалистская повестка администрации Байдена. Поэтому некоторые европейские правые считают, что Россия может стать противовесом "пробужденному" Западу. Долгие годы некоторые правые партии в Европе, такие как Австрийская партия свободы и французское "Национальное объединение", поддерживали тесные отношения с партией Путина. Партия Ле Пен даже получила крупный кредит от связанного с Россией банка.



Многие пожалели об этом. Молодой председатель "Национального объединения" Жордан Барделла (Jordan Bardella) признал "коллективную наивность" по поводу намерений Путина в отношении его партии. После начала конфликта эта партия несколько отдалилась от своего традиционного пророссийского курса и пообещала поддержать Украину. В то же время, она воздерживается от неумеренной воинственной риторики.



Другие же движения правого толка пришли в замешательство. В рядах европейских правых время от времени можно услышать странные идеи нейтралитета и даже до нелепости наивные пацифистские размышления. Кто-то ратует за "евразийскую" концепцию, а кто-то мечтает о роспуске НАТО, не предлагая реалистичного ответа на вопрос о том, чем ее можно заменить. В основном это голоса маргиналов, но они вносят путаницу в дебаты, и в то же время подчеркивают необходимость действенной и прагматичной концепции общеевропейской политики безопасности.



Но такой концепции у европейских правых нет. У них отсутствуют серьезные аналитические центры, нет экспертов по вопросам безопасности, способных организовать и провести разговор о будущей архитектуре безопасности Европы, которая будет в меньшей степени зависеть от преобладающего влияния Вашингтона. Американская культурная и военная гегемония идет на убыль во всем мире, но ЕС, по всей видимости, не в состоянии стать реальной внешнеполитической силой, способной четко определить и отстаивать свои геополитические интересы. Во-первых, у него нет необходимой военной мощи; во-вторых, у него отсутствует ясная концепция геополитических интересов. Кое-кто в лагере левых вообще отрицает необходимость отстаивания геополитических интересов, заявляя, что достаточно бороться за права человека во всем мире.



Примером в этом отношении является экономический тяжеловес Германия, которая в военном плане слаба и немощна. Этот индустриальный локомотив (которому сегодня очень непросто из-за неразумной энергетической политики зеленых и упадка в традиционных отраслях типа автомобилестроения) совершенно не уверен в своем подходе. Германия давно уже вызывает недовольство у соседей по Европе, которые ощущают ее доминирование и в то же время хотят, чтобы она в ЕС за все расплачивалась. Одновременно в Германию едет наибольшее количество мигрантов (незаконных), и она дестабилизирует континент своей иррациональной политикой открытых границ. Щедро раздавая социальные льготы и пособия, Германия как магнит притягивает к себе миграцию. А грязную работу по защите внешних границ Берлин передал на откуп странам Южной Европы, одновременно обвиняя их в расизме.



Германия на протяжении десятилетий наивно верила, что ей не нужны ни границы, ни сильная армия. Бундесвер после 30 лет прискорбного недофинансирования находится в жалком состоянии. Бывший президент США Дональд Трамп был прав, когда обвинил европейцев и особенно немцев в недостаточном выделении средств на нужды обороны и в стремлении к иждивенчеству в этих вопросах.



Когда Россия начала специальную военную операцию на Украине, канцлер Германии Олаф Шольц объявил поворотный момент в истории. Было обещано увеличение инвестиций в безопасность и оборону. Но они пока не материализовались. Возникли надежды на более реалистичную внешнюю политику. Но и они тоже угасли. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок из партии зеленых, будучи относительно молодым политиком, гордится своим "феминистским" подходом и вниманием к правам человека. К сожалению, Бербок очень неопытна и склонна к ляпам и оплошностям.



В январе она ни с того ни с сего объявила: "Мы ведем войну с Россией". Ее помощники молниеносно дезавуировали это заявление, объявив об "ошибке перевода". К счастью, очень немногие воспринимают ее высказывания всерьез. В Германии немало тех, кто считает Бербок посмешищем. Они регулярно потешаются над ее ошибками в английском языке. Находясь две недели назад в Претории, она похвалила Южную Африку, назвав ее "беконом надежды" (Бербок перепутала слова bacon и beacon (путеводная звезда)). Немецкая партия зеленых олицетворяет собой вызывающую чувство досады и неловкости, смесь высокомерия и невежества, пытаясь читать другим нотации о том, как стать просвещенными, современными толерантными и не признающими национальных границ гражданами.



Леволиберальная интеллектуальная и политическая элита Германии на протяжении десятилетий предавалась иллюзорным мечтам о пацифистской, мультикультурной и постнациональной идентичности, о которой говорит и за которую ратует философ Юрген Хабермас (Jurgen Habermas). Берлин стоит на позициях показного морального высокомерия и даже запугивает тех, кто не разделяет эти идеи (например, Венгрию и Польшу) и оказывает сопротивление массовой миграции и прогрессивистской повестке. Все это вызывает негативную реакцию и недовольство Германией.



В основе этих проблем – разрушение национального самосознания в Германии, которая неспособна увидеть в себе "нормальную страну" с национальными интересами. По этой причине Германия не может понять, почему другие страны – восточноевропейские, Италия, Испания, Франция и так далее – хотят быть отдельными нациями и сохранить свои национальные государства, независимость и самоуправление. Элита Германии сегодня с ужасом наблюдает за тем, как к власти в некоторых соседних странах приходят правые правительства. Но Германия должна разобраться со своим самосознанием и прекратить попытки ухода из действительности в постнациональные фантазии.



Европа преобразится, если центр политического притяжения сместится в сторону более консервативных и реалистических позиций. В то же время, мир уходит от американского господства в сторону геополитической многополярности, а Америке бросает вызов Китай.Это порождает колоссальные проблемы для Европы и особенно для Германии, чья промышленность, и в частности, автомобилестроение, уже попала в опасную зависимость от китайского рынка. Европе необходимо разработать стратегию безопасности, которая способствует усилению состязательности, развивает инновации и увеличивает запас прочности, и в то же время способствует снижению зависимости от китайских рынков и важнейших видов сырья.



Европа не может отказаться от альянса с США, так как это изобличит ее военную и экономическую слабость, а также может привести к усилению внутреннего соперничества и борьбы за превосходство. Но Европе надо отказаться от участия в непродуманных интервенциях и военных авантюрах США. Нам надо больше сдержанности, и мы должны сосредоточиться на решении собственных проблем – как и Америка. Источник - ИноСМИ

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