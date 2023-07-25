Умер известный ташкентский фото-журналист Юрий Корсунцев

15:40 26.07.2023

Не стало фотожурналиста Юрия Корсунцева



После тяжелой болезни ушел из жизни известный фотожурналист Юрий Корсунцев. Он сотрудничал со многими изданиями, в том числе несколько лет - с "Газетой.uz" и Afisha.uz.



