|Скандал! Ташкентские модели устроили модный показ в метро (видео)
15:48 26.07.2023
У моделей, устроивших модный показ в метро Ташкента, взяты объяснительные
Модель и дизайнер Мадина Махмудова (Rixdinas) провела показ мод в вагоне ташкентского метро и выложила видео в интернет. Управление по обеспечению безопасности на метрополитене провело разъяснительную работу с моделями, поскольку мероприятие было проведено без согласования.
22 июля модель и дизайнер Мадина Махмудова, известная как Rixdinas, устроила показ одежды бренда Cosmodinass в метро Ташкента. После того, как видео было опубликовано на странице модели в Instagram, ее вызвали в Управление по обеспечению безопасности на метрополитене и провели разъяснительную работу.
"Мы выбрали самый необычный формат - метрополитен, чтобы показать, что мода не знает границ и везде может найти свое место", - написала Махмудова.
Позже в интервью Fashion Gap модель сообщила, что ей пришлось писать объяснительное письмо в правоохранительных органах.
"Да, устроили показ в метро. Было много шума из-за этого. Я сама удивлена. В принципе было ожидаемо, но не думала, что это будет до такой степени. Потому что меня вызвали [в участок]… Конечно, я не буду сидеть 15 суток, надеюсь на это. Оказывается, нужно написать объяснительное письмо, что обещаю, что больше не буду так делать", - рассказала она.
По ее словам, пассажиры метро не выражали негативное отношение, а подходили и делали комплименты.
В Департаменте по обеспечению безопасности на объектах транспорта и туризма МВД Узбекистана "Газете.uz" подтвердили, что с моделями была проведена разъяснительная работа, добавив, что их действия не нарушали общественный порядок и правила пользования метро.
По данным ведомства, любые мероприятия в метро целесообразно проводить, получив письменное разрешение руководства метрополитена, а также под контролем Управления по обеспечению безопасности в метро (УОБМ), чтобы избежать неудобств или возражений со стороны других граждан с учетом наличия напряжения на железнодорожных путях.
"По этой причине граждане, снявшие вышеуказанное видео, были вызваны в УОБМ, с ними проведены разъяснительные работы о том, что перед организацией подобных мероприятий требуется согласование с Ташкентским метрополитеном", - отметили в департаменте.