Скандал! Ташкентские модели устроили модный показ в метро (видео)

15:48 26.07.2023

У моделей, устроивших модный показ в метро Ташкента, взяты объяснительные



Модель и дизайнер Мадина Махмудова (Rixdinas) провела показ мод в вагоне ташкентского метро и выложила видео в интернет. Управление по обеспечению безопасности на метрополитене провело разъяснительную работу с моделями, поскольку мероприятие было проведено без согласования.



22 июля модель и дизайнер Мадина Махмудова, известная как Rixdinas, устроила показ одежды бренда Cosmodinass в метро Ташкента. После того, как видео было опубликовано на странице модели в Instagram, ее вызвали в Управление по обеспечению безопасности на метрополитене и провели разъяснительную работу.



