АмерАктера Кевина Спейси в третий раз признали невиновным в домогательствах к мужчинам. Только к бабам!

17:59 26.07.2023

Услышав, что его оправдали по всем эпизодам, Кевин Спейси расплакался.



Жюри присяжных в лондонском суде признало амерканского актера Кевина Спейси невиновным в сексуальных домогательствах. Суд оправдал актера по девяти пунктам обвинения, которые касались домогательств в отношении четырех мужчин, сообщает "Русская служба BBC".

Судебный процесс длился почти месяц. Имена предполагаемых жертв не разглашались для объективности процесса. Актеру вменяли вину различной степени тяжести – от домогательств до сексуального насилия. Во время показаний Кевин Спейси заявил, что раздавлен обвинениями, которые выдвинули против него.

Актер не признал вину ни по одному из этих эпиздов, которые относятся к периоду 2001-2013 годов. По его словам, все действия между ним и обвинителями совершались по обоюдному согласию, а насилия в них не было.

Во время оглашения приговора, услышав, что его оправдали по всем эпизодам, Кевин Спейси расплакался.

Этот процесс – третье дело против Кевина Спейса, дошедшее до суда. Первые два он также выиграл.

Стоит отметить, что сегодня у актера день рождения – ему исполнилось 64 года.

Кевин Спейси – двукратный обладатель премии "Оскар". Он снимался в таких фильмах как "Семь", "Секреты Лос-Анджелеса", "Красота по-американски" и "Малыш на драйве", а также в сериале Netflix "Карточный домик".