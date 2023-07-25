Сам вернулся и сдался каз-властям старый инсургент Нургазин (дядя Мухтара Аблязова)

18:55 26.07.2023

Дядя Мухтара Аблязова объяснил, почему решил вернуться в Казахстан



Родной дядя Мухтара Аблязова, Куаныш Нургазин, рассказал, почему решил вернуться в Казахстан и что думает о племяннике, сообщает Zakon.kz.

25 июля его задержали в аэропорту города Алматы и ближайшие два месяца он проведет под домашним арестом в ожидании суда, передает Almaty.tv.



Будучи подсудимым, он нарушил подписку о невыезде и 12 лет скрывался в Литве.



Куаныш Нургазин утверждает, что в 2007 году Мухтар Аблязов назначил его номинальным директором компании BSC для незаконного вывода денежных средств из БТА банка. Сделал он это якобы обманным путем. О махинациях родственника узнал лишь тогда, когда правоохранительные органы начали выявлять крупные финансовые хищения в банке.



"Наша компания взяла в кредит 152 миллиона тенге. Мне предъявляется обвинение в содействии получению этого незаконного кредита", – говорит Куаныш Нургазин.

В 2010 году у БТА Банка образовалась задолженность, правительство его национализировало и провело реструктуризацию. Мухтара Аблязова отстранили от должности главы финансовой организации по обвинению в злоупотреблениях и махинациях. Тогда же дело в отношении Куаныша Нургазина вывели в отдельное производство.



В 2012 году Куаныш Нургазин уехал в Европу. По его словам, о своем преследовании узнал уже за границей.



После этого ему присвоили в Литве статус беженца. Там он лечился, перенес два инфаркта. Ему заменили два тазобедренных сустава.



"Я невольно был вовлечен Мухтаром Аблязовым в мошеннические схемы и махинации. Долгие скитания вдали от Родины и все новости вокруг экс-председателя БТА банка и его сообщников сильно пошатнули мое здоровье", – признался подозреваемый.

По словам Куаныша Нургазина, отсутствие политических преследований и демократические преобразования побудили его добровольно вернуться в Казахстан. От политического убежища он отказался.



"Политические дела племянника меня никогда не касались. Это его личное дело. Вернуться в Казахстан было моим самостоятельным решением. Сегодня строится Новый Казахстан, я верю в демократические реформы в нашей стране. Своим соотечественникам, которые сейчас находятся в бегах, хотел бы сказать, что нужно возвращаться на Родину и верить в справедливость правосудия", – подчеркнул Куаныш Нургазин.

Сейчас Куаныш Нургазин находится под домашним арестом. В ближайшее время возобновится главное судебное разбирательство.



В начале июля стало известно, что суд во Франции потребовал от находящегося в розыске Мухтара Аблязова покинуть страну в течение 30 дней.



Константин Вноровский