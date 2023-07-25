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Судом признанный взяточником и вором экс-шофер президента Атамбаева стал "почетным гражданином" кыргызского Лейлека
19:15 26.07.2023

26 июля 2023, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА
Шофер бывшего президента Алмазбека Атамбаева стал почетным гражданином Лейлека

Советник экс-президента Алмазбека Атамбаева Икрамжан Илмиянов получил звание "Почетный гражданин Лейлекского района". Об этом сообщила администрация региона.

По ее данным, Икрамжан Илмиянов награжден за вклад в развитие района. Какой именно он вклад внес, не уточняется. Звание ему вручили во время коллегии акимиата по итогом работы за полгода.

Напомним, Икрамжан Илмиянов признан виновным в получении $150 тысяч от ОсОО "Дизель комплект" в качестве вознаграждения и так называемой спонсорской помощи во время президентских выборов в 2017-м. По приговору суда он получил семь лет. В июле 2020 года Икрамжан Илмиянов был переведен в колонию-поселение. В феврале 2022-го освобожден. Из назначенных ему судом семи лет тюрьмы отсидел всего три года.

Источник - 24.kg
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