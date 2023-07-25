Мятеж в Нигере. Собственная охрана "нейтрализовала" президента Базума

19:18 26.07.2023

Охранники президента Нигера удерживают президента Мохамеда Базума в президентском дворце в столице страны - здание с утра 26 июля заблокировано военными машинами, сообщили источники Reuters в органах безопасности.



Как отмечает агентство, события напоминают четыре военных мятежа, которые охватили соседние Мали и Буркина-Фасо в период с 2020 года. РИА Новости указывает, что причиной окружения президентского дворца со стороны военных могли стать намерения президента Базума уволить командующего гвардией, генерала Омара Тчиани.



Министерства, расположенные рядом с дворцом, также заблокированы, а сотрудники, находящиеся внутри резиденции лидера страны, не могут попасть в свои кабинеты. При этом офис президента Нигера уже сообщил, что армия страны "не поддержала антигосударственный мятеж солдат президентской гвардии".



В апреле 2023 года в Судане произошли вооруженные столкновения между регулярной армией и Силами быстрого реагирования. Последние представляют племенные группировки, при этом обладая большим количеством вооружения.