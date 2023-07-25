Победа всем миром. Интернационализация конфликта на Украине как решение проблемы, - А.Шорохов

19:37 26.07.2023

Победа всем миром.

Интернационализация конфликта на Украине как решение проблемы

Алексей Шорохов



Победить мировое зло в одиночку невозможно. Даже Сталин и СССР не могли...



Тем более нынешняя РФ.



То есть "сохранять лицо" и говорить, что "СВО идет по плану" - можно. Победить нельзя.



Воевать одними русскими мужиками не получится. Потому что "русские бабы не нарожали". Потому что танковые и пехотные армии русских мужиков остались в абортариях демократии 1990-х и 2000-х.



Мировое зло (Запад) уже давно интернационализировали конфликт, натащив выродков и садистов со всего света на Украину. В помощь аборигенам.



Северная Корея уже предлагала нам своих добровольцев. Думаю, не она одна.



Что это значит? Это значит, что 10-20-50 тысяч добровольцев, воспитанных не под знаком "секс, наркотики и пофигизм", а в ненависти к США и коллективному Западу (и Японии) готовы воевать.



А есть еще Сирия, Иран, Ирак, где Запад совсем не любят.



А есть еще Африка и Южная Америка, где ненавидят колониалистов. И ничего не забыли.



И все они умеют (и хорошо) пользоваться советским/российским оружием.



Что нужно? Сказать громко и внятно: Россия воюет с мировым злом! Россия борется с неоколониализмом! Россия против выродков, содомитов и сатанистов!



Снаряды, дроны-камикадзе и ракеты, купленные за доллары у Ирана и Северной Кореи- это хорошо.

Но союзники обретаются в совместных боях, а не в торговых сделках.



Время торгашей закончилось. Чем быстрее поймут это торговцы лицом и всеподконтрольщики, тем лучше.