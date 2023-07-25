В семи районах Ташкента введены временные ограничения на подачу электричества

21:01 26.07.2023

Из-за повышенной нагрузки на энергосистему в семи районах Ташкента введены временные ограничения на подачу электроэнергии. Энергоснабжение планируется восстановить после охлаждения распределительных пунктов.



В семи районах Ташкента в среду наблюдалось отключение электроснабжения. В компании "Региональные электрические сети" "Газете.uz" сообщили о введении временных ограничений на подачу электроэнергии.



Ограничения введены на некоторых улицах Яшнабадского, Алмазарского, Мирабадского, Яккасарайского, Шайхантахурского, Чиланзарского и Сергелийского районов. Эта мера принята из-за жары, которая привела к повышению нагрузки на энергосистему города.



Ограничения направленаы на предотвращение крупных аварий на линиях электропередачи, подстанциях и распределительных устройствах, отметили в компании.



Сообщается, что энергоснабжение будет восстановлено после охлаждения распределительных пунктов.



Отключения энергии в разных частях Ташкента начались 8 июня. В тот день без электричества остались сразу восемь районов, из-за чего в некоторых из них также прервалась подача холодной и горячей воды.



Ранее "Газета.uz" писала, что для улучшения стабильности поставок электроэнергии в этом году в столице запланировано обновить 903 км линий электропередачи и 228 трансформаторов. В хокимияте заявляли, что работы такого масштаба ведутся впервые.