В Дании продолжают безнаказанно и публично жечь Коран

22:15 26.07.2023

В Дании радикалы вновь сожгли Коран

В Копенгагене радикальная группировка "Датские патриоты" сожгла Коран у посольства Ирака

Члены экстремистской группировки "Датские патриоты" в среду провели очередную акцию напротив посольства Ирака в Копенгагене.

В ходе акции, которая транслировалась в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), двое молодых людей сожгли копию Корана и флаг Ирака.



Это не первая демонстрация "Датских патриотов" у иракской дипмиссии. На прошлой неделе члены группировки подожгли экземпляр Корана перед посольством Ирака в Копенгагене и осквернили государственный флаг республики. Акция транслировалась в соцсетях. Позднее правительство Дании назвало это провокацией и осудило действие радикалов. Во вторник двое членов "Датских патриотов" вновь подожгли Коран перед зданием иракского посольства в датской столице.



В среду МИД Ирака сообщил, что министр иностранных дел страны Фуад Хусейн в телефонном разговоре с датским коллегой Ларсом Лекке Расмуссеном призвал правительство Дании не допустить повторения акций с осквернением Корана.

Ранее "Датские патриоты" провели акции с сожжением Корана у посольств Турции, Египта и Пакистана в Копенгагене.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram, Threads) запрещена в России как экстремистская.