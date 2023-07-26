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Китайские ученые научились читать мысли, обогнав Илона Маска
00:02 27.07.2023

Китайские ученые научились читать мысли, обогнав Илона Маска
Пекин предъявил человечеству очередное цифровое чудо

Дмитрий Капустин
26.07.23

Исследователи из Китая изобрели устройство, которое может подключать мозг человека к компьютеру через внутреннее ухо. Интерфейс называется SprialE, его разработала команда биоинженеров их Университета Цинхуа в Пекине.

Китайцы продвинулись намного дальше, чем, например, компания Neuralink Илона Маска, которая также разрабатывает мозговые чипы. Неутомимый американец пока создал лишь чипы, способные читать мысли свиней и обезьян, а китайские микросхемы работают с человеком.

Такая технология станет прорывом ничуть не меньшим, чем создание Интернета и нейросетей. Можно переводить то, что думаешь, в текст, управлять цифровыми объектами силой мысли и даже загружать данные человеку прямо в мозг.

Управлять бионическими протезами и экзоскелетами можно силой мысли

Ученых давно привлекала возможность телепатии. И сейчас биоинженеры подошли как никогда близки к своей мечте. Многие компании по всему миру работают над тем, чтобы научиться загружать информацию напрямую в человеческий мозг.

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Технологии были очень разные: например, специальные повязки на голову или металлические шлемы, передающие сигнал. Первое устройство, имплантированное человеку, было разработано Джонатаном Уолпоу в 1991 г. и позволяло его пользователю управлять курсором с помощью сигналов своего мозга.

Достижения в области машинного обучения проложили путь к созданию более сложных интерфейсов. Они могли бы, например, управлять сложными устройствами, включая бионические протезы, инвалидные коляски и даже экзоскелеты. Специализируется на этом американская компания BrainGate.

Намного дальше пошли ученые из Университетского медицинского центра в Утрехте (Нидерланды). На поверхности мозга закрепляют микроскопические детекторы, которые снимают электрические сигналы. Детекторы связаны по беспроводной сети с приемником, который, в свою очередь, подключается к компьютеру.

Австралийская компания Synchron придумала имплантировать микрочипы (их называют "стентроды") прямо в мозг, но не с помощью специальных игл, а вместе с током крови. Микрочип фиксируется в коре головного мозга рядом с областью, которая контролирует движение. Беспроводной передатчик вживляют в грудную клетку, и он передает сигналы мозга на компьютер.

Микроскопический энцефалограф считывает наши мысли

Западные компании не так известны, как созданная Илоном Маском еще в 2016 г. Neuralink. Причем прославилась фирма, в основном, за счет скандалов, связанных с исследованиями на животных. Последняя заявка Neuralink, поданная в Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США (что-то типа российского Роспотребнадзора) была отклонена.

Установка микрочипов Neuralink требуют хирургического вмешательства, чтобы вживить их в мозговую кору. Так что устанавливается такой чип пожизненно. А какими будут отдаленные последствия, не знает пока никто. При этом Маск уже заявил, что после испытаний мозговых чипов на обезьянах и свиньях устройства начнут вживлять людям уже в этом году.

Китайский SprialE, который устанавливается прямо в слуховой проход, не требует никаких инвазивных методов. И ранее были попытки создать микрочипы, которые можно вставлять в ухо. И у всех разработок был большой минус: слишком жесткие и неудобные. Приборы выглядели как напечатанные на 3D-принтере беруши, которые нужно постоянно вставлять и вынимать из уха после использования, как беспроводные наушники.

Китайская разработка полностью лишена всех минусов предыдущих моделей. SpiralE внешне прибор выглядит как тончайшая полоска длиной 5 сантиметров. Она состоит нескольких слоев: волосяные микросхемы погружены в специальные полимеры с памятью формы. Сверху находится гибкий микрочип, который снимает электроэнцефалограмму (ЭЭГ), и преобразует ее в электронный сигнал на приемник. Это и есть, фактически, чтение мыслей.

Открытие Поднебесной просто перевернет современный мир
Расшифровать можно уже полтора слова в секунду

Полоску вставляют в ухо в свернутом виде. Под воздействием тепла и электрического тока тела SprialE начинает адаптивно расширяться и закручиваться по спирали вдоль слухового прохода. Походив несколько часов с таким прибором в ухе, испытуемые вообще забывают о его существовании. Удобно и незаметно, словно вторая кожа.

Китайские биоинженеры уже провели серию экспериментов и убедились: точность распознавания SprialE естественной речи может достигать 84%. Незаменим такой микрочип будет, например, для пациентов, которые не могут говорить. Причем он позволяет расшифровывать более 80 слов в минуту. А это значит, что люди смогут мысленно общаться со скоростью, близкой к естественной беседе (160 слов в минуту).

Несмотря на успех экспериментов, новая система все еще нуждается в совершенствовании. Ученые также предупреждают об этических проблемах, связанных с неприкосновенностью частной жизни и правами человека. Да и вообще, нейронные интерфейсы "мозг - компьютер" стирают само человеческое естество. Однако прогресс оставить невозможно.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1690405320


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