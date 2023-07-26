О польском коллаборационизме и подарке Сталина, - В.Бурт

00:47 27.07.2023 26.07.2023 | ВАЛЕРИЙ БУРТ



О польском коллаборационизме и подарке Сталина

Время показало, что Польша сохранила привычки страны-"гиены"



Настоящую истерику в Варшаве вызвали недавние слова Владимира Путина о том, что Польша получила после Второй мировой войны бывшие немецкие территории благодаря Советскому Союзу и лично Сталину. Он напомнил, как эта страна вела захватническую политику, участвовала вместе с Гитлером в разделе Чехословакии. "Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним", – саркастически добавил президент.



Понять польские власти можно – вспоминать, что их страна была "гиеной Европы" больно и неприятно. Эту характеристику приписывают Уинстону Черчиллю, но даже если эти слова произнес не он, а кто-то другой, все равно высказывание меткое. И есть резон пойти по следам того "зверя".



Зловещим клеймом на истории Польши выжжена ее дружба с нацистской Германией. В 30-е годы в Варшаве любезно принимали высших чинов Третьего рейха – Риббентропа, Гиммлера, Геббельса. Они были гостями парадов, правительственных приемов. И – отдыхали на польских курортах, Герман Геринг не раз охотился в Беловежской пуще и добывал там богатые трофеи. Во время одной из поездок он был награжден польским "Орденом Белого орла".



Немцы, в свою очередь, радушно встречали гостей из Польши. В Берлине часто бывал министр иностранных дел Юзеф Бек, которого гостеприимно принимал Адольф Гитлер. Фюрера вообще сильно возлюбили в Польше. Настолько, что сейм принял закон, карающий за оскорбление фюрера и его соратников. От него, в частности, пострадал редактор журнала "Полония" Пустельник, приговоренный к одному месяцу тюрьмы за публикацию карикатуры на Гитлера.



В августе 1937 года Генеральный штаб Войска Польского принял секретную директиву, предусматривающую уничтожение "любой России", то есть, вне зависимости от политического строя и господствующей идеологии. Но одной Польше это было не под силу, и потому власти страны хотели привлечь к дележу огромного русского "пирога" германских друзей. Но альянс не сложился, хотя в Варшаве уже грезили о присоединении к Польше украинских и белорусских земель, Иным политикам даже снились сладкие сны о том, как Польша обретает земли у Черного моря.



Немцы тоже видели в поляках союзников, подбрасывая им "кости" от своей богатой добычи. И варшавская "гиена" их с аппетитом пожирала. Когда Гитлер захватил Чехословакию в 1938 году, то позволил Польше аннексировать богатый промышленный район – часть Тешинской Силезии. Черчилль писал о поляках: "Мы увидели, как теперь, пока на них падал отблеск могущества Германии, они поспешили захватить свою долю при разграблении и разорении Чехословакии".



Пшеки ликовали, их газеты писали, что страна становится великой державой и скоро будет влиять на судьбы Европы. И никто не мог предположить, что скоро Варшава рассорится с Берлином. Это произошло, когда Гитлер положил глаз на польский Данциг. Он собирался построить через "Польский коридор" железную дорогу и автострады, которые связали бы Германию с Восточной Пруссией.



За Данциг фюрер обещал полякам солидную компенсацию и был уверен, что они согласятся. Однако те неожиданно заартачились. Гитлер продолжал настаивать, но уступок так и не добился. Отношения союзников быстро охладели, а к середине 1939 года превратились во враждебные.



Разругавшись с Германией, поляки надеялись на поддержку западных союзников, тем более что премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен заявил, что Лондон "будет считать себя обязанным немедленно оказать польскому правительству всю помощь, какая в его силах".



Но это была пустая болтовня. Когда Германия обрушалась на Польшу, Великобритания и Франция ограничились лишь формальным объявлением войны Третьему рейху. И даже пальцем не пошевелили, чтобы спасти союзника, когда его стали рвать на части немецкие войска.



…После поражения, к которому привела авантюристическая политика руководства страны, Польша исчезла с карты Европы как самостоятельное государство. Между прочим, когда отношения между Германией и Польшей только начали ухудшаться, – это было до заключения советского советско-германского пакта о ненападении в августе 1939 года – Москва предложила Варшаве помощь в отражении возможной немецкой агрессии. Заместитель министра иностранных дел Владимир Потемкин в беседе с министром иностранных дел Польши Беком заявил, что "СССР не отказал бы в помощи Польше, если бы она того пожелала". Однако услышал лишь холодный отказ…



После оккупации Польши, сотрудничество "союзников" возобновилось. Государственная полиция стала служить оккупационным властям, причем, в своей той же форме. Была организована и другая полиция, вспомогательная – Polnische Hilfspolizei, которая широко использовалась для охраны еврейских гетто и концлагерей, большинство которых располагалось на территории Польши.



Сотни тысяч поляков служили в немецкой армии и частях СС. Профессор Рышард Качмарек, автор книги "Поляки в вермахте", утверждал, что его соотечественники оставили свои следы на Западном и Восточном фронтах, в Африканской армии Роммеля, на Балканах, во Франции. "Мы можем считать, что у 2-3-х миллионов человек в Польше есть родственник, который служил в вермахте, – писал он. – Сколько из них знают о том, что с ними стало? Наверно немногие…"



Немало поляков служили в СС – в частности, в дивизии Totenkopf, в 4-й полицейской гренадерской дивизии, 31-й гренадерской дивизии Bohmen und Mahren и 32-й гренадерской дивизии. Из граждан страны состояла бригада СС Swietokrzyska.



Свой кровавый след польские эсэсовцы оставили и на оккупированной территории СССР. В советское время эти факты, конечно, замалчивались, но от этого они никуда не исчезли. Сегодня самое время вспомнить об тех преступлениях – чтобы сбить спесь с польских властей, показать, кем были их предки.



За всю Вторую мировую войну Польша предоставила в распоряжение вермахта почти 500-тысячный (!) контингент. В советском плену оказалось более 60 тысяч поляков, сражавшихся на стороне Гитлера. И все это далеко не полные цифры.



Но другие поляки воевали против Третьего рейха, на стороне СССР и стран антигитлеровской коалиции – на Восточном фронте, Ближнем Востоке, в Югославии, Африке. Они участвовали и в высадке союзников в Нормандии. Но особого рвения у тех, кто воевал на стороне Советского Союза, не было. Да и их численность была гораздо меньше тех, кто сражался в составе вермахта и СС.



Хотя коллаборационистов в Польше хватало, куда больше в стране было тех, кто жаждал освобождения страны от гнета Гитлера. И это сделала героическая Красная армия. Во время боев на территории Польши погибло больше шестисот тысяч советских солдат и офицеров.



Помнят ли об этом поляки или "забыли"? Может, запамятовали и о том, как радостно встречали своих освободителей жители страны? И как долгие годы хранили память о погибших, ухаживали за могилами и памятниками. Прошли годы, и эти постаменты стали варварски разрушать…



Если в союзе с Гитлером Польше не удалось удовлетворить свои захватнические аппетиты, то после Второй мировой войны эта страна основательно поживилась. Причем, благодаря Сталину, на которого власти этой страны сегодня сваливают многие несчастья. После Второй мировой войны Польша получила сумму репараций в виде материального имущества, эквивалентного 2,37 миллиарда долларов. Между прочим, на Потсдамской конференции против передачи германских земель Польше резко возражал Черчилль. Но Сталин его переспорил…



Теперь – о территориальных подарках советского лидера. Польше были переданы восточные области Германии: часть Западной Пруссии, Силезии, Восточная Померания и Восточный Бранденбург, бывший вольный город Данциг и округ Щецина. Всего к Польше отошло примерно 25 (!) процентов территории Германии в границах 1937 года.



Это были так называемые "возвращенные" земли: промышленные, экономически развитые регионы, с богатыми месторождениями полезных ископаемых, гладкими дорогами, в основном уцелевшие от бомбежек англо-американской авиации. На этих территориях началась массовая полонизация – примерно четыре миллиона немцев вынуждены были уйти, уступая обжитые территории новым хозяевам.



Сегодня в Польше предпочитают не вспоминать, что "кровавый сталинский режим" поднял из руин экономику страны. За два послевоенных года в Польшу по восстановленным советскими специалистами железным дорогам бесконечным потоком шли эшелоны с продовольствием, одеждой, строительными материалами, медикаментами.



Молчат лукавые поляки, не вспоминают, что и разрушенную Варшаву восстанавливали с помощью советских специалистов, которые использовали документы, находившиеся в государственных архивах СССР. Не зря польские строители говорили, что половина восстановленной Варшавы будет состоять из советского цемента и кирпича…



Это – лишь часть огромной и часто безвозмездной помощи, оказанной Советским Союзом Польше. У историков наверняка есть другие, более впечатляющие факты и аргументы, чтобы подтвердить огромную заслугу СССР в послевоенном восстановлении Польши. Чтобы приструнить нынешних ее правителей, которые выливают на Россию потоки злобных обвинений и мерзкой лжи, да еще требуют от нашей страны какой-то мифической компенсации за "причиненный ущерб".



Ведь если все аккуратно подсчитать и разложить по полочкам, в большом долгу наверняка окажутся власти Польши. Если они так жаждут справедливости, им стоило бы вернуть немцам их прежние территории. Однако Варшава с маниакальным упорством продолжает требовать от Германии несметную сумму репараций.



Это происходит спустя много десятилетий после того, как союзники закрепили итоги Второй мировой войны на международных конференциях. То, что делает Польша, иначе как международным рвачеством назвать трудно. По всему видно, что у нее сохранились все привычки страны-"гиены". Сейчас правители этой страны снова, как в 30-х годах, зарятся на украинские земли. Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1690408020





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Необходимо активизировать привлечение частных инвестиций для развития сельских территорий - Алихан Смаилов

- Государственный советник провел заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции

- "Больше не первый": Лишение Назарбаева госохраны объяснили юридическими нюансами

- Проблемы ТЭЦ и подготовку к отопительному сезону обсудили в партии "AMANAT"

- Руководитель управления охраны окружающей среды Астаны подозревается в коррупции

- Серая схема нелегального экспорта российской пшеницы с поддельными документами выявлена в Павлодарской области

- Сообщник Мухтара Аблязова вернулся в Казахстан

- Рабочий график главы государства

- Роман Скляр провел совещание по обеспечению дизельным топливом отечественных сельхозтоваропроизводителей в период уборочной кампании

