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Нефть из России пошла в Китай сквозь льды
06:41 27.07.2023

Нефть из России пошла в Китай сквозь льды: танкеры с Балтики отправили по Севморпути

Впервые два танкера с российской нефтью совершат переход из балтийских портов в Китай по Северному морскому пути. Это сократит сроки доставки на треть. Ранее российские компании и "Росатом" начали обсуждать перенаправление российской нефти из портов Балтики на Северный морской путь как на самый безопасный и привлекательный маршрут.

Сразу два танкера класса "Афрамакс" с российской нефтью взяли курс на Китай через Северный морской путь (СМП). По этому маршруту перевозили сырье и ранее, но из Мурманска. Балтийские же порты традиционно обеспечивали Европу, которая запретила импорт российской нефти с 5 декабря прошлого года в ответ на СВО на Украине.

По данным АИС судов, в пути находятся два танкера ледового класса "Совкомфлота" - "Приморский проспект" и NS Arctic. Первый покинул порт Усть-Луга 13 июля, а второй - порт Приморск 14 июля. Сегодня суда следовали вдоль побережья Норвегии. Танкеры привезут в порт Жичжао на северо-восточном побережье Китая до 224 тыс. тонн нефти.

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Новый маршрут займет у судов 31−34 дня. Они придут в порт назначения 12 и 18 августа. Протяженность маршрута составит 8600 миль. И на трассе Северного морского пути уже находятся ледоколы, которые после открытия навигации обеспечивали проход первым пяти танкерам с ямальским СПГ.

Новый маршрут станет как короче, так и быстрее. Например, из Приморска в порт Жичжао идет танкер Mindoro. Он следует по традиционному маршруту - вокруг Европы через Суэцкий канал. По данным, которое передает судно, весь путь займет у него 45 дней.

После того, как ЕС запретил импорт российской нефти и вместе с "Большой семеркой" ввел потолок цен для третьих стран, Китай и Индия стали основными получателями сырья из России. В мае генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев говорил, что госкорпорация совместно с российскими компаниями прорабатывает вопрос перенаправления российской нефти из портов Балтики на Северный морской путь как на самый безопасный и привлекательный маршрут.

"Эмбарго, введенное европейскими странами на поставку российской нефти и нефтепродуктов, не только стало вызовом, но и открыло новое окно возможностей для появления дополнительной грузовой базы на СМП. Благодаря Северному морскому пути возникла возможность переброски очень многих транспортных морских активностей с запада на восток",
- сказал глава "Росатома" на совещании у президента.
Аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин отмечал, что президент поручил увеличить грузопоток по СМП до 80 млн тонн к 2024 году - то есть за год нужно как-то нарастить объем перевозок более чем в два раза. Поскольку конечной целью СМП являются развивающиеся страны Азии, то самый простой способ доложить о решении этого вопроса - перенаправить суда с нефтью из Балтики в Китай через полярные широты, продолжал аналитик.

Изначально основные объемы должны были обеспечить новые нефтегазовые проекты в Арктике. "Новатэк" и "Роснефть" по-прежнему обещают запустить "Арктик СПГ-2" и "Восток Ойл" в сроки, но как это получится, неизвестно.

"Ведущие арктические компании - „Новатэк", „Восток Ойл", „Газпромнефть", „Норникель", „Баимская", „Северная звезда" - подписались под целевыми объемами грузов. В соответствии с соглашениями только эти компании должны поставить на СМП не менее 30 миллионов тонн в текущем году, в 2024-м - не менее 71 миллиона тонн, в 2030 году - более 190 миллионов тонн",
- говорил на совещании у президента министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Эксперты полагают, что перенаправление нефти из балтийских портов на СМП не может быть большим, если речь идет только об изменении маршрута танкеров, - уйдет примерно месячный объем отгрузок.

"Дополнительные объемы перевозок по СМП нефтеналивных грузов можно оценить в 5−7 млн тонн без существенной модернизации. Поскольку большая часть грузов идет в азиатском направлении, то перевод грузов на СМП технически оправдан",
- говорил EADaily независимый промышленный эксперт Максим Худалов. По его мнению, такое решение позволит лучше опробовать схему проводки судов.
Аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин отмечал также, что для перевозок по СМП необходимо заказывать танкеры ледового класса, которые массово не производятся в России. И пока отсутствует достаточное количество ледоколов для круглогодичной проводки грузовых кораблей на восток.

Опубликовано 19 июля 2023

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Источник - eadaily.com
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