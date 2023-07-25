КазПравительство наскребло 8,4 млрд тенге на ремонт Риддера (ТЭЦ и сетей)

06:45 27.07.2023

8,4 млрд тенге из резерва правительства направят в Риддер на ремонт ТЭЦ и сетей



В правительстве приняли решение выделить более восьми миллиардов тенге на ремонтные работы по восстановлению объектов жизнеобеспечения Риддера. Большая часть денег будет потрачена на ремонт ТЭЦ, сообщает Zakon.kz.

"Согласно документу, из резерва правительства РК, предусмотренного в республиканском бюджете на 2023 год на неотложные затраты, выделяются средства в общей сумме порядка 8 млрд 400 млн тенге для города Риддер Восточно-Казахстанской области", – сказано в сообщении пресс-службы правительства.

Планируется, что на капитальный ремонт котлоагрегатов и сетей теплоснабжения. Также финансирование будет использовано в капитальном ремонте галереи топливоподачи и системы аспирации.Об этом рассказали в пресс-службе правительства.



Ранее сообщалось, что на теплоисточнике идут активные ремонтные работы. По состоянию на 24 июля реконструкция осуществляется на всех 6 котлоагрегатах, тракте топливоподачи, в турбинном цехе, а также в самом здании ТЭЦ и сетях теплоснабжения.



Мария Мельникова