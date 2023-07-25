Абатбая Даниярова переместили из вице-премьеров Каракалпакии по духовности в мэры Нукуса

06:48 27.07.2023

В Нукусе назначен новый хоким

Новым хокимом Нукуса стал Абатбай Данияров, до этого работавший заместителем председателя Совета министров Каракалпакстана. На этом посту он сменил Утемурата Панаева.

Ўзбек тилида O‘zbek tilidaВчера, 21:29 Политика

В столице Каракалпакстана Нукусе 26 июля сменился хоким, сообщила городская администрация. Им стал Абатбай Сапарбаевич Данияров, ранее работавший заместителем председателя Совета министров Каракалпакстана по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работе.



В сессии городского кенгаша народных депутатов, на котором рассматривался организационный вопрос, принял участие председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Аманбай Орынбаев.



Абатбай Данияров родился в 1987 году в Нукусе, в 2008 году окончил Нукусский государственный педагогический институт по специальности учитель английского языка.



С ноября 2020 года хокимият Нукуса возглавлял Утемурат Панаев. О причинах его освобождения от должности не сообщается.