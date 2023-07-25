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Абатбая Даниярова переместили из вице-премьеров Каракалпакии по духовности в мэры Нукуса
06:48 27.07.2023

В Нукусе назначен новый хоким
Новым хокимом Нукуса стал Абатбай Данияров, до этого работавший заместителем председателя Совета министров Каракалпакстана. На этом посту он сменил Утемурата Панаева.
Ўзбек тилида O‘zbek tilidaВчера, 21:29 Политика
В столице Каракалпакстана Нукусе 26 июля сменился хоким, сообщила городская администрация. Им стал Абатбай Сапарбаевич Данияров, ранее работавший заместителем председателя Совета министров Каракалпакстана по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работе.

В сессии городского кенгаша народных депутатов, на котором рассматривался организационный вопрос, принял участие председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Аманбай Орынбаев.

Абатбай Данияров родился в 1987 году в Нукусе, в 2008 году окончил Нукусский государственный педагогический институт по специальности учитель английского языка.

С ноября 2020 года хокимият Нукуса возглавлял Утемурат Панаев. О причинах его освобождения от должности не сообщается.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
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