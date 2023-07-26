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Россию не пригласили на Олимпиаду в Париж. Давно пора учреждать новый МОК и проводить свои Олимпиады
07:16 27.07.2023

Россию не пригласили на Олимпиаду в Париж. Что теперь будет
Елена Острякова. 26.07.2023
Национальные олимпийские комитеты России и Белоруссии не получили сегодня приглашения на летние Олимпийские игры в Париже.

Решение об их участии не будет принято и на конференции Международного олимпийского комитета (МОК) в октябре, заявил журналистам глава комитета Томас Бах. По его словам, решение вопроса о допуске россиян и белорусов к участию в Олимпиаде-2024 будет зависеть от "развития ситуации". Как уточнил Бах, никаких строгих дедлайнов по срокам решения этого вопроса МОК ставить не станет.

Национальные олимпийские комитеты России и Белоруссии не получили сегодня приглашения на летние Олимпийские игры...

"Мы будем пристально следить за тем, что происходит на отборочных, квалификационных состязаниях, потому что хотим быть как можно более уверены, что все, кого касаются рекомендации и Олимпийская хартия, соблюдают букву и дух этих условий. Как только у нас будет четкая картина, мы примем решение. Мы не будем устанавливать конкретный срок. Потому что нам кажется, что если мы установим определенный срок, то столкнемся с ситуацией, когда все хорошо ведут себя до этой даты, а потом все выходит из-под контроля", – сказал Бах.

Он назвал спекуляцией утверждения о том, что МОК выбирает между допуском к Олимпиаде российских и украинских спортсменов.

В Киеве сочли это очередной "перемогой", которую Украина достигла при помощи США.

"Группа Макфола-Ермака еще в прошлом году предлагала не допускать спортсменов этих стран к соревнованиям. Мы благодарны за решение. Также важно, чтобы российские и белорусские спортсмены вообще были не допущены к Олимпиаде и другим соревнованиям и не могли выступать даже под нейтральными флагами", – написал в своем тг-канале руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Для вице-премьера Дмитрия Чернышенко решение МОК не стало новостью.

"МОК уже давно из организации, отстаивающей интересы спортсменов, превратился в структуру, где процветает геронтократия и монополия избранных наций. У нашей страны огромный опыт, мотивация и перспектива, чтобы делать самостоятельно форматы масштаба Олимпийских игр и даже круче. Россия не будет изолирована от международного спорта", – заявил Чернышенко.

Он анонсировал проведение в России Международного фестиваля университетского спорта с участием представителей ШОС, БРИКС, СНГ. В 2024 году впервые состоятся "Игры будущего", Игры дружбы, Игры БРИКС.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что сегодняшнее решение "похоронит" олимпийское движение.

"Сейчас наступил судный час - если будет окончательно принято решение о недопуске, то можно хоронить олимпийское движение", – сказала она.

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Российские политические блогеры восприняли решение МОК беззаботно.

"У нас сейчас своя "олимпиада" проходит. В которой мы обязаны победить. А с этим мы потом разберемся", – написала журналистка Юлия Витязева.

"Наконец-то завершится глупая полемика "ехать без флага/не ехать", – считает политолог Армен Гаспарян.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что допуск российских спортсменов на Олимпиаду мог бы поспособствовать миру в Украине.

"Полностью инклюзивная Олимпиада могла бы стать большой помощью в мирном разрешении военных конфликтов, в частности войны в Украине… Олимпиада должна быть не о политике, а о спорте и спортсменах, Олимпиада имеет настоящую миротворческую миссию", - написал Сийярто в американской соцсети.

Источник - politnavigator.net
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