Шойгу корейцы показали пушку и пулемет. Ядрена-матрена...

07:29 27.07.2023

27 июля 2023 / ИА Красная Весна

Ким Чен Ын и Шойгу посетили в Пхеньяне выставку вооружений

"Выставку вооружений - 2023" посетили в Пхеньяне лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу, передает 27 июля ЦТАК.



Ким показал Шойгу новейшее оружие. На опубликованных снимках показаны МБР "Хвасон-17" и "Хвасон-18" и новые беспилотники.



Шойгу передал Киму послание от президента России Владимира Путина. Стороны обменялись подарками.



Также стороны обсудили вопросы безопасности, и их оценки совпали.



Напомним, Шойгу вместе с российской делегацией прибыл в КНДР на праздник 70-летия победы в Корейской войне 1950–1953 годов. Война закончилась перемирием 27 июля.