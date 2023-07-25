Кургинян: распад СССР не сводится только к геополитической катастрофе

08:04 27.07.2023

Распад СССР не сводится только к геополитической катастрофе, заявил философ, политолог, лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян 25 июля в новом выпуске авторской программы "Предназначение".



"Президент России Владимир Путин справедливо назвал случившееся (распад СССР - прим. ИА Красная Весна) „геополитической катастрофой". Но это определение, которое хотя бы несет в себе заряд негативного отношения к случившемуся, - оно же необходимо, но недостаточно", - сказал Кургинян.



По его мнению, эта катастрофа не сводится к тому, что "некое геополитическое тело взяли и разрезали на части так, как куски колбасы". Он отметил, что в каждой из частей начали происходить новые процессы: дерусификация и не только она.



"Там возникают новые идентичности, эти идентичности, поскольку настоящих идентичностей быть не может, возникают на суррогатной основе и становятся элементами некого экзальтированного безумия - антирусского в большинстве случаев. Мы это наблюдаем повсюду. Повсюду!" - сказал Кургинян.



Он подчеркнул, что дальше эти естественные процессы начинают в те или иные стороны подталкивать те или иные лица.



Следствием этого являются и процессы на Украине и в других бывших союзных республиках.



По словам политолога, сейчас очень важным является то, что происходит на Украине - от этого зависит мировая судьба и судьба России. Он отметил, что каждый взятый российскими войсками дом, каждая отраженная атака - это международные события, и их надо обсуждать. Но надо обсуждать и причины возникновения этого конфликта, подчеркнул аналитик.



Напомним, президент России Владимир Путин назвал распад СССР "крупнейшей геополитической катастрофой века" еще в апреле 2005 года в послании Федеральному собранию. По его словам, десятки миллионов соотечественников оказались за пределами страны, что для российского народа стало настоящей драмой.