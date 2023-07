Техас объявил войну Вашингтону, - В.Прохватилов

09:44 27.07.2023 27.07.2023 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Техас объявил войну Вашингтону, а республиканцы готовы воевать с Мексикой



Губернатор штата Техас Грег Эбботт проинформировал администрацию Байдена, что он не собирается выполнять требования министерства юстиции о демонтаже заграждений на границе с Мексикой.



Министерство юстиции пригрозило судебным иском против Техаса, если заграждения не будут устранены. В ответ Эббот обвинил президента Байдена в лицемерии: "Если вы действительно заботитесь о человеческой жизни, вы должны начать применять федеральные иммиграционные законы", - ответил Эбботт Белому дому. – Тем временем Техас будет в полной мере использовать свои конституционные полномочия, чтобы справиться с кризисом, который вы вызвали. Техас увидится с вами в суде, господин президент".



Фактически это неподчинение федеральным властям можно расценивать как сепаратизм.



В сентябре 2021 года Эббот начал операцию "Одинокая звезда", в рамках которой силы Национальной гвардии Техаса отлавливали нелегальных мигрантов и отправляли их на мексиканскую границу. Штат также профинансировал достройку на своей территории "стены Трампа" и постройку заграждений из колючей проволоки и речных буйков на Рио-Гранде. В ответ по приказу Вашингтона агенты пограничной службы США стали открывать проходы через заборы и пропускать нелегалов на территорию США.



На помощь Эбботу в его борьбе с нелегальными мигрантами прибыли Национальная гвардия и полиция штата Флорида с бронетехникой, вертолетами и дронами. Нацгвардейцы и полицейские Техаса и Флориды пока не оказывают сопротивления пограничникам, но накал противостояния нарастает.



"С 2021 года Техасе изъято более 422 миллионов смертельных доз фентанила. Более чем достаточно, чтобы убить всех американцев", - написал губернатор Техаса в своем твиттере. – Мы также произвели 394 200 задержаний нелегальных иммигрантов и 31 300 уголовных арестов. Все потому, что Байден не выполняет свою работу".



Тех нелегалов, которым все же удалось прорваться в штат, Техас активно депортирует в демократические города страны: Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфию, Денвер и Лос-Анджелес. В общей сложности в эти города было отправлено более 27 тысяч мигрантов. Власти Нью-Йорка вынуждены размещать непрошеных гостей в школьных спортзалах, что вызывает резкое недовольство горожан. Наплыв мигрантов столь велик, что их размещают не только в школьных спортзалах и отелях, но и в автобусах, помещениях Академии полиции и на военном аэродроме.



В Техасе между тем усиливаются сепаратистские настроения. Член палаты представителей штата Брайан Слейтон внес законопроект, согласно которому референдум об отделении Техаса будет вынесен на голосование в 2024 году. "Конституция Техаса ясно дает понять, что вся политическая власть принадлежит народу", - сказал Слейтон в своем заявлении.



Еще в в 1869 году Верховный суд США постановил по делу "Техас против Уайта", что штаты не могут в одностороннем порядке выйти из союза. "Союз между Техасом и другими штатами был таким же полным, вечным и нерасторжимым, как и союз между первоначальными штатами", - говорится в постановлении. Однако техасское националистическое движение, известное как TEXIT, уже почти 20 лет работает над тем, чтобы "снова сделать Техас независимой нацией", пишет Newsweek.



Тут трудно отделить сепаратизм от заботы о здоровье и противодействия наркомании, захлестнувшей штат. Потакание властей США притоку нелегальных мигрантов привело к рекордной контрабанде опасного наркотика фентанила. Дошло до того, что команда Байдена активно обсуждает возможность снятия санкций с китайского Института полиции и криминологии – его США обвиняют в организации слежки за уйгурами в Синьцзяне. Как пишет The Wall Street Journal, это связано с тем, что госсекретарь США Энтони Блинкен предложил создать рабочую группу с Китаем для возобновления переговоров по борьбе с фентанилом.



Понятно, что без отмены этих санкций Пекин не намерен помогать США в борьбе с фентаниловой мафией. Тем временем от синтетического опиоида ежегодно погибают более 100 тысяч американцев. Изготовляют фентанил в Мексике на основе прекурсоров, закупаемых в Китае, где этот бизнес контролируют криминальные "триады". Из Китая прекурсоры "отправляются в Мексику, где картель Синалоа в Кульякане и картель Халиско "Новое поколение" в Гвадалахаре производят основную часть потребляемого в США фентанила.



"Фентанил, который производится картелями в Мексике, стал чумой и оружием массового уничтожения в Америке на фоне нынешнего пограничного кризиса", – пишет The New York Post. Плотно упакованные брикеты фентанила, спрятанные в грузовых автомобилях и 18-колесных фурах, перевозятся по шоссе от границы с Мексикой до района Великих озер, прежде чем направиться на восток в Чикаго и Нью-Йорк.



Ранее представители пограничников резко критиковали президента Байдена за то, что он не остановил безудержный поток опасного препарата в штат "Одинокой звезды", а техасский шериф Джим Скиннер образно выразился, что "бездействие Байдена вызвало цунами смерти".



"Девяносто процентов наших ресурсов направлено на обработку иммигрантов", – сказал Брэндон Джадд, президент национального союза пограничников. – Картели используют то, что агенты пограничного патруля связаны. Это означает, что граница для них широко открыта."



По данным центров по контролю и профилактике заболеваний, с 1999 года почти миллион американцев погибли от передозировки наркотиков. Смертность от передозировки фентанилом в 2020 году была в шесть раз выше, чем в 2015 году.



"Фентанил является самой смертоносной наркоугрозой, с которой когда-либо сталкивалась наша нация", – сказала представитель Управления по борьбе с наркотиками Энн Милгрэм.



"Несколько кандидатов в президенты от республиканцев, в том числе бывший президент Трамп, поддержали односторонние военные действия [против наркокартелей] в Мексике. В то же время консервативные законодатели внесли законопроект, чтобы либо санкционировать военные действия США против картелей, либо объявить их террористическими группами, ярлык, который может проложить путь к военной силе", – пишет The Hill.



"Я наложу полное военно-морское эмбарго на наркокартели и разверну военные средства, чтобы нанести максимальный ущерб операциям картеля", - сказал Трамп в 4-минутном видео, снятом на границе с Мексикой. Трамп также заявил, что страна превратилась в ад из-за того, что президент Байден не справляется с мексиканской границей.



"Он не одинок с этой точкой зрения на переполненном президентском поле Республиканской партии", – пишет The Hill. Сенатор-республиканец Тим Скотт заявил, что картели "прекратят свое существование", если он будет избран президентом. "Я заморожу их активы, я построю стену и позволю величайшим в мире военным бороться с этими террористами, потому что это именно то, чем они являются", - сказал он. Ему вторит бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, предложившая направить спецназ для борьбы с картелями, что, по ее словам, будет методом, аналогичным борьбе с ИГИЛ* на Ближнем Востоке. "Либо вы это сделаете, либо мы сделаем это", - сказала Хейли, обращаясь к Мексике. – Мы не позволим, чтобы все это беззаконие продолжалось". А кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами добавил, что США "должны использовать свои вооруженные силы, чтобы уничтожить мексиканские наркокартели и, наконец, положить конец кризису с фентанилом".



Воинственная риторика республиканцев обострила и без того напряженные отношения с Мексикой, главным торговым партнером Америки. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор раскритиковал предложения о военных действиях США на территории Мексики, заявив, что его страна является "свободным, независимым, суверенным государством", которое не допустит вмешательства иностранного правительства".



Таким образом, авантюристические действия администрации Байдена, потакающие притоку нелегальных мигрантов, вызвали рост сепаратистских настроений в Техасе, обрушили на страну "цунами" опаснейшего наркотика и резко подорвали отношения с ближайшим соседом Мексикой.



Эпидемия зависимости США от опиоидов уходит корнями в 80-90-е годы прошлого столетия и связана с деятельностью фармкомпаний, которые содержали армию всевозможных лоббистов на разных уровнях и, по сути, подсадили нацию на опийные обезболивающие. И хотя Байдену с командой разгребать приходится и за предыдущими президентами, по совокупности нынешних решений стоит признать, что это наихудшая американская администрация за всю историю Штатов. Источник - fondsk.ru

