Языковой барьер: в Москве обеспокоились дискриминацией русского в Киргизии, - К.Логинова

11:57 27.07.2023 Языковой барьер: в Москве обеспокоились дискриминацией русского в Киргизии

В Бишкеке уверяют в демократичности нового закона



Ксения Логинова



Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что принятый в Бишкеке закон "О государственном языке" ущемляет права русского языка. Министр считает, что эта инициатива не вполне демократична. Президент Киргизии Садыр Жапаров, в свою очередь, опроверг слова главы российского внешнеполитического ведомства, заверив, что русский нужен стране так же, как и киргизский. Подробности - в материале "Известий".



Без русского никуда



"В Центральной Азии активно пытаются продвигать законы. В Киргизии несколько месяцев назад был принят закон. Когда только эта идея появилась, мы предупреждали наших киргизских друзей о том, что это не вполне демократично. Имею в виду - обязать всех госслужащих знать киргизский язык и работать на нем" - с таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с руководителями российских некоммерческих организаций в Москве.



По словам главы МИДа, в категории госслужащих оказались и учителя, и врачи государственных медицинских учреждений. "Будем продолжать работать. Несколько раз предупреждали, но возобладала другая линия. Хотя в конституции Киргизии русский язык остается языком национального общения", - подытожил министр.



В Бишкеке слова министра опровергли. Президент Киргизии Садыр Жапаров в интервью государственному агентству "Кабар" предположил, что, видимо, Сергей Лавров "не изучил закон детально", а также заверил Москву, что русский язык нужен стране так же, как и киргизский. Он также добавил, что закон не предполагает дискриминацию русского языка. Наоборот, он сохраняет статус официального.



"Такая норма есть и в конституции, она останется. Учителя и врачи не будут в этой категории. Представьте, что мы хотим взять учителем русского языка гражданина русской национальности. Получается, мы не возьмем его на работу, потому что он не знает киргизского?" - объяснил глава государства.



Он также добавил, что на пространстве СНГ невозможно работать без русского языка. "Мы также говорим на нем, когда посещаем Китай, арабские и европейские страны. В законе идет речь о полном освоении родного языка", - подчеркнул президент.



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Жапаров привел в пример депутатов и госслужащих, которые, выступая публично, говорят вперемешку на двух языках: киргизском и русском. Киргизский лидер призвал граждан одинаково изучать два языка, а также по возможности учить английский, китайский, французский и другие языки.



Закон принят



В конце мая однопалатный парламент Киргизии - Жогорку Кенеш - принял в третьем чтении конституционный закон "О государственном языке Киргизской Республики", определяющий статус киргизского и русского языков в делопроизводстве госучреждений. В середине июля он вступил в силу.



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После этого использование киргизского становится обязательным в 11 сферах и направлениях, включая органы власти, подготовку выборов и референдумов, оборону, судопроизводство, международные договоры, нотариат, географические названия, культуру, образование, науку и СМИ. Объем телерадиовещания на киргизском должен составлять не менее 65%. В некоторых случаях предусмотрен перевод на русский. А на киргизоязычных сайтах должно быть не меньше информации, чем на других языках.



Инициатором этого закона выступил в конце 2022 года президент республики Садыр Жапаров. "Развитие государственного языка должно стать одним из основных направлений в деятельности государственных ведомств. Мы должны создать условия для того, чтобы граждане страны могли свободно говорить и писать на государственном языке. В республике живут представители более 100 этносов, государственный язык должен стать основой для объединения", - заявил он тогда, добавив, что "неправильно вести документооборот на русском, будучи киргизами".



Киргизия - одна из немногих стран постсоветского пространства, где в конституции закреплен статус русского языка - государственного и официального. До принятия закона использование русского было возможно повсеместно.



Однако некоторые местные политики активно продвигают идею расширения использования в республике киргизского языка. Среди них - председатель парламента Нурланбек Шакиев.



В конце прошлого года он, например, предложил заменить советские названия четырех районов, на которые делится столица Киргизии (Ленинский, Октябрьский, Первомайский и Свердловский), на киргизские.



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Интеграция продолжается



Русский язык был широко распространен на территории бывшего СССР, отметил политолог Бактыбек Саипбаев. "За прошедшие 30 лет вынуждены констатировать, что поле применения русского значительно сократилось. Часть молодежи очень плохо его знает или не знает вообще. Сложности возникают, когда молодые люди едут на учебу или работу в Россию", - отметил он.



По словам эксперта, русский язык испытывает сильное давление на международной арене. Целый ряд восточноевропейских государств также ратует за сокращение применения русского языка.



"Впрочем, за 30 лет, помимо процессов дезинтеграции, которые мы пережили в 1990-х, начались и интеграционные. Без этого Киргизии никуда. Потому русский язык - нравится это кому-то или не нравится - все равно останется языком межнационального общения внутри наших межгосударственных объединений, а также одним из языков ООН", - уверен специалист.



В России задумались о проблеме



Принятие закона обосновывают рядом факторов, считает младший научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Разиль Гузаеров.



- Среди них демографические изменения в стране и уменьшение доли русских в этническом составе Киргизии, рост числа людей, не знающих русский язык, и так далее. Если в больших городах большинство населения говорит на русском, то в сельской местности действительно активен киргизский язык. Однако такое обоснование не выглядит убедительным, - считает эксперт.



По его мнению, в Киргизии сейчас тяжелая социально-экономическая ситуация.



- Принятие подобного закона выглядит в том числе как популистский шаг, призванный отвлечь внимание местного населения от насущных проблем. В последние годы выпады в адрес России и, в частности, русского языка пользуются популярностью в ряде стран Средней Азии, - отметил специалист.



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Политолог напомнил случай, когда спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев запретил министру природных ресурсов, экологии и надзора Динаре Кутмановой озвучить свой доклад на русском языке, несмотря на то что русский язык имеет в стране официальный статус.



- Не стоит забывать и о сотнях различных иностранных неправительственных организаций, работающих в Киргизии, которые предпринимают активные усилия для ухудшения отношений между Москвой и Бишкеком. Реакция российских политиков на данный закон вполне ясна. Гонения на русский язык становятся новым трендом в регионе, - добавил Гузаеров.



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Эксперт полагает, что Москва не должна оставлять без внимания подобные процессы в дружественных странах. Тема должна быть затронута на высшем уровне для прояснения всей ситуации и принятия необходимых мер. Отношения с Киргизией важны для России и необходимо сохранять эту положительную динамику, уверен политолог.



Он также добавил, что "Россия начала задумываться о проблеме русского языка в регионе".



- В Киргизии осуществляют свою деятельность филиалы российских государственных вузов. Помимо этого, было принято решение о строительстве девяти русскоязычных школ на средства РФ. Такие проекты положительно скажутся на сохранении роли русского как языка межнационального общения. Поэтому необходимо продолжать развитие таких проектов, - подытожил специалист в беседе с "Известиями". Источник - Известия

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