 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 27.07.2023
11:57  Языковой барьер: в Москве обеспокоились дискриминацией русского в Киргизии, - К.Логинова
09:44  Техас объявил войну Вашингтону, - В.Прохватилов
08:04  Кургинян: распад СССР не сводится только к геополитической катастрофе
07:39  Проделки "Вагнера"? Проамериканский президент Базум низложен. Власть в Нигере взял полковник Абдрамане
07:37  Для защиты власти. Как "разжигание вражды" стало дубинкой против инакомыслящих, - Д.Подольская
07:29  Шойгу корейцы показали пушку и пулемет. Ядрена-матрена...
07:16  Россию не пригласили на Олимпиаду в Париж. Давно пора учреждать новый МОК и проводить свои Олимпиады

06:48  Абатбая Даниярова переместили из вице-премьеров Каракалпакии по духовности в бездуховные мэры Нукуса
06:45  КазПравительство наскребло 8,4 млрд тенге на ремонт Риддера (ТЭЦ и сетей)
06:44  В Алматы сносят чей-то самостройный бизнес-центр
06:41  Нефть из России пошла в Китай сквозь льды
00:50  Смена караула в Центробанке Китая. Проект цифрового юаня пробуксовывает
00:47  О польском коллаборационизме и подарке Сталина, - В.Бурт
00:03  В Киргизии ввели режим ЧС из-за нехватки воды для ГЭС, - В.Панфилова
00:02  Китайские ученые научились читать мысли, обогнав Илона Маска
Среда, 26.07.2023
22:15  В Дании продолжают безнаказанно и публично жечь Коран
21:01  В семи районах Ташкента введены временные ограничения на подачу электричества
19:37  Победа всем миром. Интернационализация конфликта на Украине как решение проблемы, - А.Шорохов
19:18  Мятеж в Нигере. Собственная охрана "нейтрализовала" президента Базума
19:15  Судом признанный взяточником и вором экс-шофер президента Атамбаева стал "почетным гражданином" кыргызского Лейлека
18:55  Сам вернулся и сдался каз-властям старый инсургент Нургазин (дядя Мухтара Аблязова)
17:59  АмерАктера Кевина Спейси в третий раз признали невиновным в домогательствах к мужчинам. Только к бабам!
15:48  Скандал! Ташкентские модели устроили модный показ в метро (видео)
15:40  Умер известный ташкентский фото-журналист Юрий Корсунцев
14:05  Нетаньягу метит в диктаторы (протекторы Иудеи?). Гражданская война его не страшит, - М.Магид
13:19  "Правые" партии усиливаются по всей Европе, - Дитер Штайн
13:16  Беларусь вернула оппозиционного активиста Низомиддина Насриддинова в Таджикистан
13:11  Западная пропаганда потерпела поражение, как и ВСУ на фронте, - Берджан Тутар
13:04  Петицию за отставку "чебурашки" - акима Алматы Досаева, подписало уже более 50 тысяч человек
12:58  Успешно отбоярившаяся от обвинений в коррупции Кумис Сеитова - новая главная чиновница по Культуре Казахстана
12:55  "Жечь Коран - непозволительная провокация", - президент К.Токаев
11:18  ТаджГенпрокуратура объявила канал "Новый Таджикистан 2" экстремистским и запретила его работу
11:07  КырЭкономика. Проще уйти в тень. Как государство вынуждает бизнес не платить налоги
11:05  В скандальной президентской гонке в США появилась новая звезда, - М.Дудаков
10:32  Красный дракон дышит в затылок Статуе Свободы, - Владимир Овчинский
09:00  Фантомные боли. Почему Россия не оставляет попыток диктовать Центральной Азии, - 24.kg
08:56  Россию ждет новая СВО? Эрдоган собирает Османскую империю, - В.Егоров
07:44  Батальоны и боеприпасы для Киева: о позиции Исламабада в глобальном противостоянии
07:43  Вновь о "партнерах". Турецкий зерновоз перевозил взрывчатку на Украину
07:41  Поучиться военному делу? Зачем Шойгу улетел в Северную Корею
07:36  Искусственные границы Польши формируют ее комплексы, - Тимофей Бордачев
07:24  Российские БЕ-200 вновь тушат пожары в Турции... Кремль приказал помочь "братушке" Эрдоганчику
07:09  Казахстанские русофобы толкают республику в пропасть, - Вл.Прохватилов
06:59  Джозефу Байдену грозит судьба Ричарда Никсона, - НГ
00:47  Без границ: какие риски несет миграция внутри ЕАЭС?
00:42  Атаки Москвы. Час патриота. Любой крен в либерализм в таких условиях был бы для власти самоубийством, - А.Дугин
00:14  Даже в Германии не понимают: зачем Россия поставляет топливо для Бандер-армии
Вторник, 25.07.2023
20:55  У нас утечка: как Казахстан борется с угрозой цифровому суверенитету
20:29  В Ташкенте зазеленел Green University Центральной Азии (ректор - Жасур Салихов)
20:22  Кыргызские банки дружно отключаются от российской "Юнистрим". Это не союзники, это дерьмо кошачье...
20:20  Амеры запустили в Кыргызстане "Академию креативных профессий"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Языковой барьер: в Москве обеспокоились дискриминацией русского в Киргизии, - К.Логинова
11:57 27.07.2023

Языковой барьер: в Москве обеспокоились дискриминацией русского в Киргизии
В Бишкеке уверяют в демократичности нового закона

Ксения Логинова

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что принятый в Бишкеке закон "О государственном языке" ущемляет права русского языка. Министр считает, что эта инициатива не вполне демократична. Президент Киргизии Садыр Жапаров, в свою очередь, опроверг слова главы российского внешнеполитического ведомства, заверив, что русский нужен стране так же, как и киргизский. Подробности - в материале "Известий".

Без русского никуда

"В Центральной Азии активно пытаются продвигать законы. В Киргизии несколько месяцев назад был принят закон. Когда только эта идея появилась, мы предупреждали наших киргизских друзей о том, что это не вполне демократично. Имею в виду - обязать всех госслужащих знать киргизский язык и работать на нем" - с таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с руководителями российских некоммерческих организаций в Москве.

По словам главы МИДа, в категории госслужащих оказались и учителя, и врачи государственных медицинских учреждений. "Будем продолжать работать. Несколько раз предупреждали, но возобладала другая линия. Хотя в конституции Киргизии русский язык остается языком национального общения", - подытожил министр.

В Бишкеке слова министра опровергли. Президент Киргизии Садыр Жапаров в интервью государственному агентству "Кабар" предположил, что, видимо, Сергей Лавров "не изучил закон детально", а также заверил Москву, что русский язык нужен стране так же, как и киргизский. Он также добавил, что закон не предполагает дискриминацию русского языка. Наоборот, он сохраняет статус официального.

"Такая норма есть и в конституции, она останется. Учителя и врачи не будут в этой категории. Представьте, что мы хотим взять учителем русского языка гражданина русской национальности. Получается, мы не возьмем его на работу, потому что он не знает киргизского?" - объяснил глава государства.

Он также добавил, что на пространстве СНГ невозможно работать без русского языка. "Мы также говорим на нем, когда посещаем Китай, арабские и европейские страны. В законе идет речь о полном освоении родного языка", - подчеркнул президент.

Уроки киргизского: почему Бишкек отказывается от русского языка
Парламент страны во втором чтении принял скандальный закон

Жапаров привел в пример депутатов и госслужащих, которые, выступая публично, говорят вперемешку на двух языках: киргизском и русском. Киргизский лидер призвал граждан одинаково изучать два языка, а также по возможности учить английский, китайский, французский и другие языки.

Закон принят

В конце мая однопалатный парламент Киргизии - Жогорку Кенеш - принял в третьем чтении конституционный закон "О государственном языке Киргизской Республики", определяющий статус киргизского и русского языков в делопроизводстве госучреждений. В середине июля он вступил в силу.

Не всем понятно: существует ли угроза для русского языка в Центральной Азии
В некоторых странах наблюдается постепенное сокращение сфер его применения

После этого использование киргизского становится обязательным в 11 сферах и направлениях, включая органы власти, подготовку выборов и референдумов, оборону, судопроизводство, международные договоры, нотариат, географические названия, культуру, образование, науку и СМИ. Объем телерадиовещания на киргизском должен составлять не менее 65%. В некоторых случаях предусмотрен перевод на русский. А на киргизоязычных сайтах должно быть не меньше информации, чем на других языках.

Инициатором этого закона выступил в конце 2022 года президент республики Садыр Жапаров. "Развитие государственного языка должно стать одним из основных направлений в деятельности государственных ведомств. Мы должны создать условия для того, чтобы граждане страны могли свободно говорить и писать на государственном языке. В республике живут представители более 100 этносов, государственный язык должен стать основой для объединения", - заявил он тогда, добавив, что "неправильно вести документооборот на русском, будучи киргизами".

Киргизия - одна из немногих стран постсоветского пространства, где в конституции закреплен статус русского языка - государственного и официального. До принятия закона использование русского было возможно повсеместно.

Однако некоторые местные политики активно продвигают идею расширения использования в республике киргизского языка. Среди них - председатель парламента Нурланбек Шакиев.

В конце прошлого года он, например, предложил заменить советские названия четырех районов, на которые делится столица Киргизии (Ленинский, Октябрьский, Первомайский и Свердловский), на киргизские.

Не на карантине: Россия наращивает сотрудничество с Киргизией
Москва построит в Бишкеке центр исследования инфекционных болезней

Интеграция продолжается

Русский язык был широко распространен на территории бывшего СССР, отметил политолог Бактыбек Саипбаев. "За прошедшие 30 лет вынуждены констатировать, что поле применения русского значительно сократилось. Часть молодежи очень плохо его знает или не знает вообще. Сложности возникают, когда молодые люди едут на учебу или работу в Россию", - отметил он.

По словам эксперта, русский язык испытывает сильное давление на международной арене. Целый ряд восточноевропейских государств также ратует за сокращение применения русского языка.

"Впрочем, за 30 лет, помимо процессов дезинтеграции, которые мы пережили в 1990-х, начались и интеграционные. Без этого Киргизии никуда. Потому русский язык - нравится это кому-то или не нравится - все равно останется языком межнационального общения внутри наших межгосударственных объединений, а также одним из языков ООН", - уверен специалист.

В России задумались о проблеме

Принятие закона обосновывают рядом факторов, считает младший научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Разиль Гузаеров.

- Среди них демографические изменения в стране и уменьшение доли русских в этническом составе Киргизии, рост числа людей, не знающих русский язык, и так далее. Если в больших городах большинство населения говорит на русском, то в сельской местности действительно активен киргизский язык. Однако такое обоснование не выглядит убедительным, - считает эксперт.

По его мнению, в Киргизии сейчас тяжелая социально-экономическая ситуация.

- Принятие подобного закона выглядит в том числе как популистский шаг, призванный отвлечь внимание местного населения от насущных проблем. В последние годы выпады в адрес России и, в частности, русского языка пользуются популярностью в ряде стран Средней Азии, - отметил специалист.

"Заварушка точно будет": как в Киргизии разоблачили госпереворот
Силовики рассказали подробности оппозиционного заговора

Политолог напомнил случай, когда спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев запретил министру природных ресурсов, экологии и надзора Динаре Кутмановой озвучить свой доклад на русском языке, несмотря на то что русский язык имеет в стране официальный статус.

- Не стоит забывать и о сотнях различных иностранных неправительственных организаций, работающих в Киргизии, которые предпринимают активные усилия для ухудшения отношений между Москвой и Бишкеком. Реакция российских политиков на данный закон вполне ясна. Гонения на русский язык становятся новым трендом в регионе, - добавил Гузаеров.

"В Кыргызстане не снесено ни одного памятника Ленину и Марксу"
Кинорежиссер Эрнест Абдыжапаров - о своем менталитете гражданина СССР, фестивале "Евразийский мост" и житейских проблемах шри-ланкийских рыбаков

Эксперт полагает, что Москва не должна оставлять без внимания подобные процессы в дружественных странах. Тема должна быть затронута на высшем уровне для прояснения всей ситуации и принятия необходимых мер. Отношения с Киргизией важны для России и необходимо сохранять эту положительную динамику, уверен политолог.

Он также добавил, что "Россия начала задумываться о проблеме русского языка в регионе".

- В Киргизии осуществляют свою деятельность филиалы российских государственных вузов. Помимо этого, было принято решение о строительстве девяти русскоязычных школ на средства РФ. Такие проекты положительно скажутся на сохранении роли русского как языка межнационального общения. Поэтому необходимо продолжать развитие таких проектов, - подытожил специалист в беседе с "Известиями".

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1690448220


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Ход проведения экологического аудита "АрселорМиттал Темиртау" обсуждены в Правительстве
- О качестве связи
- Роман Скляр посетил ряд предприятий города Кокшетау
- Кадровые перестановки
- В Алматы пресекли деятельность еще одной финпирамиды
- Рабочий график главы государства
- Необходимо активизировать привлечение частных инвестиций для развития сельских территорий - Алихан Смаилов
- Государственный советник провел заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции
- "Больше не первый": Лишение Назарбаева госохраны объяснили юридическими нюансами
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  