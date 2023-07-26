Туристическую отрасль Узбекистана возглавил Умид Шадиев

12:02 27.07.2023

При Минэкологии создан Комитет по туризму



При Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата создан Комитет по туризму. Его возглавил Умид Шадиев.



