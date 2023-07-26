|13:49 Сто тысяч корейских бойцов вместо русских "мобиков": тайная цель визита Шойгу в КНДР
13:45 Восстание хомячков. ГосДума поссорилась с РосПравительством
13:27 Секретная болезнь и обворожительная шпионка: главу МИД Китая снял Путин?
13:10 Джизакские педагогики. Мать и сын, работавшие директорами школ, подозреваются в хищении 147 млн сумов
12:33 Парижские погромы - это только начало... конца Запада, - Вэнь Бо
12:32 Депутаты в Таджикистане называют традицией принудительный труд учителей
12:02 Туристическую отрасль Узбекистана возглавил Умид Шадиев
11:57 Языковой барьер: в Москве обеспокоились дискриминацией русского в Киргизии, - К.Логинова
09:44 Техас объявил войну Вашингтону, - В.Прохватилов
08:04 Кургинян: распад СССР не сводится только к геополитической катастрофе
07:39 Проделки "Вагнера"? Проамериканский президент Базум низложен. Власть в Нигере взял полковник Абдрамане
07:37 Для защиты власти. Как "разжигание вражды" стало дубинкой против инакомыслящих, - Д.Подольская
07:29 Шойгу корейцы показали пушку и пулемет. Ядрена-матрена...
07:16 Россию не пригласили на Олимпиаду в Париж. Давно пора учреждать новый МОК и проводить свои Олимпиады
06:48 Абатбая Даниярова переместили из вице-премьеров Каракалпакии по духовности в бездуховные мэры Нукуса
06:45 КазПравительство наскребло 8,4 млрд тенге на ремонт Риддера (ТЭЦ и сетей)
06:44 В Алматы сносят чей-то самостройный бизнес-центр
06:41 Нефть из России пошла в Китай сквозь льды
00:50 Смена караула в Центробанке Китая. Проект цифрового юаня пробуксовывает
00:47 О польском коллаборационизме и подарке Сталина, - В.Бурт
00:03 В Киргизии ввели режим ЧС из-за нехватки воды для ГЭС, - В.Панфилова
00:02 Китайские ученые научились читать мысли, обогнав Илона Маска
|22:15 В Дании продолжают безнаказанно и публично жечь Коран
21:01 В семи районах Ташкента введены временные ограничения на подачу электричества
19:37 Победа всем миром. Интернационализация конфликта на Украине как решение проблемы, - А.Шорохов
19:18 Мятеж в Нигере. Собственная охрана "нейтрализовала" президента Базума
19:15 Судом признанный взяточником и вором экс-шофер президента Атамбаева стал "почетным гражданином" кыргызского Лейлека
18:55 Сам вернулся и сдался каз-властям старый инсургент Нургазин (дядя Мухтара Аблязова)
17:59 АмерАктера Кевина Спейси в третий раз признали невиновным в домогательствах к мужчинам. Только к бабам!
15:48 Скандал! Ташкентские модели устроили модный показ в метро (видео)
15:40 Умер известный ташкентский фото-журналист Юрий Корсунцев
14:05 Нетаньягу метит в диктаторы (протекторы Иудеи?). Гражданская война его не страшит, - М.Магид
13:19 "Правые" партии усиливаются по всей Европе, - Дитер Штайн
13:16 Беларусь вернула оппозиционного активиста Низомиддина Насриддинова в Таджикистан
13:11 Западная пропаганда потерпела поражение, как и ВСУ на фронте, - Берджан Тутар
13:04 Петицию за отставку "чебурашки" - акима Алматы Досаева, подписало уже более 50 тысяч человек
12:58 Успешно отбоярившаяся от обвинений в коррупции Кумис Сеитова - новая главная чиновница по Культуре Казахстана
12:55 "Жечь Коран - непозволительная провокация", - президент К.Токаев
11:18 ТаджГенпрокуратура объявила канал "Новый Таджикистан 2" экстремистским и запретила его работу
11:07 КырЭкономика. Проще уйти в тень. Как государство вынуждает бизнес не платить налоги
11:05 В скандальной президентской гонке в США появилась новая звезда, - М.Дудаков
10:32 Красный дракон дышит в затылок Статуе Свободы, - Владимир Овчинский
09:00 Фантомные боли. Почему Россия не оставляет попыток диктовать Центральной Азии, - 24.kg
08:56 Россию ждет новая СВО? Эрдоган собирает Османскую империю, - В.Егоров
07:44 Батальоны и боеприпасы для Киева: о позиции Исламабада в глобальном противостоянии
07:43 Вновь о "партнерах". Турецкий зерновоз перевозил взрывчатку на Украину
07:41 Поучиться военному делу? Зачем Шойгу улетел в Северную Корею
07:36 Искусственные границы Польши формируют ее комплексы, - Тимофей Бордачев
07:24 Российские БЕ-200 вновь тушат пожары в Турции... Кремль приказал помочь "братушке" Эрдоганчику
07:09 Казахстанские русофобы толкают республику в пропасть, - Вл.Прохватилов
06:59 Джозефу Байдену грозит судьба Ричарда Никсона, - НГ
|Туристическую отрасль Узбекистана возглавил Умид Шадиев
12:02 27.07.2023
При Минэкологии создан Комитет по туризму
При Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата создан Комитет по туризму. Его возглавил Умид Шадиев.
Постановлением президента Узбекистана Умид Рустамович Шадиев назначен на должность председателя Комитета по туризму при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
До этого Умид Шадиев - с августа 2018 года - занимал должность постоянного представителя Узбекистана при ЮНЕСКО.
Ранее мы писали, что Озодбек Назарбеков, работавший министром культуры и туризма, утвержден министром культуры.
Напомним, Минэкологии возглавляет Азиз Абдухакимов, до этого долгое время отвечавший за сферу туризма (был заместителем премьер-министра, министром туризма и культурного наследия).
При административной реформе в конце прошлого года это ведомство было образовано как Министерство природных ресурсов, в июне оно было преобразовано, а его полномочия и сферы деятельности расширены.