Секретная болезнь и обворожительная шпионка: главу МИД Китая снял Путин?

13:27 27.07.2023 СЕКРЕТНАЯ БОЛЕЗНЬ И ОБВОРОЖИТЕЛЬНАЯ ШПИОНКА: ГЛАВУ МИД КИТАЯ СНЯЛ ПУТИН?

Мир гадает, что же погубило Цинь Гана, которого бесцеремонно сместили с важнейшего поста главы МИД КНР. Причины называются разные. Скорее всего, ту или иную роль в падении министра, внука основателя Компартии Китая, они сыграли все. Но я не видел среди них одной: что Цинь Гана снял… Путин. А ведь могло быть и так.



"Болезнь" главы МИД КНР Цинь Гана, исчезнувшего на месяц с людских глаз, что для китайского чиновника такого ранга означает конец карьеры, оказалась, как и предвидел Царьград, политической. Такого министра со вторника уже нет. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент) сместил Цинь Гана, который пробыл на своем посту неполные семь месяцев.



Новый/старый глава МИД

На эту должность вновь назначен глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро Ван И, курировавший работу МИД по партийной линии. Все сосредоточено теперь в одних руках, и 69-летнего Ван И можно назвать "царем" внешней политики КНР. Разумеется, ее курс вырабатывается коллегиально, и председатель Си Цзиньпин остается главным и в этой сфере.



Однако вся мидовская текучка ложится на не нуждающегося в представлении Ван И, который долгие годы занимал этот пост. Он будет и планировать работу МИД, и следить за реализацией поставленных им же задач. Большинство наблюдателей полагает, что это "временное решение". Цинь Ган не справился. Это стало сюрпризом. И замены ему пока не нашли.



Не факт, кстати, что найдут, и Ван И, нельзя исключать, может просидеть на этом важнейшем посту до нового партийного съезда – 2025 года.



Все в одних руках, "идет масштабная рубка"

Ван И будет совмещать свой министерский пост с обязанностями партийного куратора китайской внешней политики, который он сохранил, обеспечивая таким образом прямое политическое руководство ЦК КПК деятельностью МИД КНР. В годы кардинальных перемен в мире, которые будут связаны во многом с Китаем, это, безусловно, правильная мера. Так как важнейшие решения потребуется принимать быстро.



Положение Китая, как и любой другой страны, будет во многом зависеть от ситуации в мире, и МИДу тут – карты в руки. За него борются две основные группировки в китайской власти. Огрубляя реальность, их можно охарактеризовать двумя словами – суверенитет и Россия, глобализм и США.



Их представители внимательно и придирчиво следили за деятельностью 57-летнего Цинь Гана, представлявшего собой компромиссную фигуру, чтобы, подловив на ошибках, убрать его и посадить в его кресло в доску своего человека. Си Цзиньпин оставил все, как было, так как Ван И это, прежде всего, опытный и острожный Цинь Ган.



Как заметил в связи с этим китаист Николай Вавилов, "антиамериканского" Цинь Гана "съели" на пике китайско-американских переговоров в условиях, прежде всего, "общей аппаратной борьбы вокруг этого поста", поскольку за МИД "идет масштабная рубка". От людей, имеющих дело с китайцами, знаю - они еще те интриганы и подставлялы, многих заткнут за пояс.



Самое простое объяснение

В экспертных кругах есть мнение, что обстоятельства, которые привели к уходу Цинь Гана, могли быть "совершенно неожиданными" для самого китайского руководства, а то, как его снятие было обставлено, характерно для случаев "нарушения партийной дисциплины". Об этом, в частности, заявил ТАСС директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Ну а поскольку "быстро согласовать между собой кандидатуру нового министра они (китайцы) не успели, поэтому они просто вернули на эту позицию Ван И, который ушел с нее полгода назад".



Чем могла быть вызвана опала Цинь Гана? По мнению Кашина,



обычно происходит так с людьми, оказавшимися под расследованием, под следствием со стороны партийных контрольных органов по делам о коррупции, иногда это может быть связано с какими-то нарушениями в личной жизни.



"Ищите женщину"

Все эти соображения лежат на поверхности и подкрепляются многочисленными публикациями в западных и китаеязычных СМИ. Газеты с упоением пишут, что у семьянина Цинь Гана была любовница, да не простая: известная гонконгская телеведущая Фу Сяотянь, которую подозревают в том, что она является "двойным агентом" и "связана с британской разведкой". Эта дама, у которой, как утверждается, есть сын от Цинь Гана, получила степень магистра в Колледже Черчилля в Кембридже, работала в Лондоне. А в 2016 году Кембриджский университет разбил в Англии сад в честь Фу Сяотянь. Телеведущая должна была сделать для этого пожертвование как минимум в размере одного миллиона фунтов.



Кроме того, Фу Сяотянь может быть якобы связана со смертью У Гохуа, замкомандующего ракетными войсками НОАК, который скончался 6 июня при загадочных обстоятельствах. По сообщениям СМИ, его сын продал информацию о китайских ракетных силах США, в Китае начато расследование. Телеведушая, дескать, знала военного и попросила Цинь Гана вмешаться в ситуацию…



В соцсетях пишут, что Цинь Ган мог быть втянут в коррупционное расследование из-за Фу Сяотянь, которая была связана с бывшими чиновниками-взяточниками. Даже не важно, так это или нет, что здесь правда, а что ложь. Потому что есть скандал, есть проблема, которых не должно было быть. А так: нет человека – нет проблемы. Чего же может быть проще?



В чем "прокололся" китайский МИД?

Но даже, повторим, если ничего такого не было, а интерпретации фактов – ложные, и речь идет на самом деле о хитрой и коварной попытке Запада дестабилизировать ненавистную ему китайскую власть, к МИДу Цинь Гана можно объективно предъявить ряд претензий. Причем со стороны самого Пекина.



Во-первых, антиамериканская риторика Цинь Гана, протащившего через парламент направленный против США закон о внешней политике, мешала заключению перемирия сроком на пару лет в гибридной войне США с Китаем, которое, по своим причинам, нужно многим – и в Вашингтоне, и в Пекине.



В этих условиях могло сложиться впечатление, что министр действует слишком напористо и резко. Поэтому "большая сделка" с американцами, зачастившими с визитами в Пекин, может не состояться. Статья в The Washington Post, что уход Цинь Гана "осложняет наметившуюся "оттепель" в отношениях между США и Китаем, – это, скорее всего, попытка навести тень на плетень.



Во-вторых, украинское направление. Пекин долго выжидал, а затем выступил со своим мирным планом по прекращению конфликта, взял на себя роль посредника. И каков результат? Нулевой. Между тем Китай, делающий, с одной стороны, ставку на Россию, в некоторых вопросах весьма заинтересован и в Украине и не хочет по ряду причин, чтобы она исчезла совсем, к чему неизбежно приведет затягивание и ожесточение конфликта. КНР несет из-за него и немалые финансовые потери, вынуждена противостоять давлению США, сопротивляясь прекращению неафишируемой, но весьма значительной помощи России.



В-третьих, совсем не видно успехов китайского МИД в борьбе за Европу, которая нужна Пекину как торговый партнер, против козней США, энергично пытающихся – и довольно успешно – лишить китайцев этого рынка и подключить европейцев к технологическому бойкоту КНР. Это станет совершенно очевидно, когда китайцев "кинут" и французы. Это почти безнадежный политический курс, который Цинь Гану был просто не по зубам. На него и спишут эти неудачи. Только "зубр" в лице Ван И имеет мизерные шансы на успех.



А как вам такое?

Ну и, наконец, самое пикантное. О смещении Цинь Гана было объявлено вскоре после фактического выхода России из зерновой сделки, одним из главных бенефициаров которой были китайцы. Можно предположить, что решительное уничтожение портовой инфраструктуры Украины (уже немного досталось и китайскому генконсульству в Одессе) и объявление Москвой о морской блокаде украинских портов стали неожиданностью для КНР, МИД которой 17 июля заявил:



Китай надеется, что инициатива о перевозке зерна будет и далее осуществляться в полном объеме, и готов теснее взаимодействовать со всеми сторонами для достижения договоренностей по обеспечению мировой продовольственной безопасности (цитата по ТАСС).



Уж очень в глупом положении оказался Пекин. Не исключено, что именно после этой истории китайцы сказали – хватит, Цинь Ган должен уйти.



Что с того?

А, кстати, как вы думаете, в какую страну собрался Ван И после повторного назначения на пост министра иностранных дел? В Турцию! Он будет там, согласно турецкому МИД, 26 июля и обсудит с руководством Турции двусторонние отношения, региональные и международные вопросы. Понятно, что будут говорить, прежде всего, о зерновой сделке.



В общем, Цинь Гана не могли не "уйти". Ван И же должен понять, что выхода у Москвы не было: речь идет о том, быть или не быть России, а, значит, и Китаю, который без нашей помощи США на место не поставит.



Сергей Латышев Источник - Царьград

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