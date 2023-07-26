Восстание хомячков. ГосДума поссорилась с РосПравительством

13:45 27.07.2023 ГОСДУМА ПОССОРИЛАСЬ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ: В РОССИИ ПОЛОМАЛСЯ ГЛАВНЫЙ ПРИБОР ВЛАСТИ?



Госдуму частенько называли "принтером", который печатает законы, которые нужны правительству. Видимо, ошибались. Депутаты все чаще спорят с правительством и вносят законы, которые исполнительная власть не спешит одобрить



Правительственный законопроект всегда примут?



26 июля в Государственной Думе состоялось последнее в политическом сезоне, завершающее пленарное заседание весенней сессии 2023 года. Самое время спросить себя: что нового творится в парламенте России? Очень похоже, что это новое состоит в гораздо большей, чем раньше, самостоятельности депутатов, которые часто не согласны с правительством страны.



Принято считать, что Государственная Дума работает в тесной связке с правительством. Оппозиция по этому поводу иронизирует, вспоминая давнюю фразу: "Парламент – не место для дискуссий". В 2022 году почти 60% законов, которые приняла Госдума (390 законопроектов!), были внесены правительством. Для сравнения, в прошлом году президент внес в Госдуму только 29 законопроектов. А вот проектов, которые внесли в Думу сами депутаты, было принято намного меньше, чем правительственных, – только 197. Итак, Госдума как будто работает более чем наполовину "под диктовку" правительства страны. Однако если нижняя палата парламента – это "правительственный принтер", приходится признать, что в последнее время этот прибор начал своевольничать.



С одной стороны, депутаты – да, рассматривают и принимают в основном правительственные законопроекты. С другой стороны, случается, что законопроекты возвращаются в правительство или просто останавливаются.



Один из последних и очень ярких примеров – остановка обсуждения законопроекта о внесении изменений в Семейный кодекс. Этот законопроект, по мнению экспертов Царьграда и многих членов Совета Федерации фактически привносил в Россию принципы западной "ювенальной юстиции". По сути, речь шла о коммерциализации усыновления детей, о том, что на пути ближайших родственников при усыновлении вставали почти непреодолимые препятствия.



19 июля стало известно о том, что рассмотрение скандального законопроекта перенесено на неопределенный срок. Таким образом, вновь получил шанс проект "закона 10 сенаторов".



Однако отложенный законопроект был внесен в Думу из правительства. Стало быть, налицо противоречие между исполнительной и законодательной властью. Отнюдь не уникальное.



Депутаты говорят только то, чего хочет правительство?



Депутаты, в том числе и правящей "Единой России", все чаще выдвигают инициативы, которые не одобрены и, скорее всего, не могут быть одобрены правительством страны. Не всегда речь идет о заявлениях, просто призванных привлекать внимание публики. В ряде случаев речь идет о постановке действительно важных проблем. Так, неделю назад заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что России пора покинуть Всемирную организацию здравоохранения. Это решение, по его мнению, "стоит на очереди" после того, как Россия вышла из Совета Европы:



ВОЗ поддержала санкции в отношении нашей страны, они закрыли офис, который работал. Они пытаются навязать России представления и правила, которые не соответствуют нашим ценностям. Совокупность этих факторов наталкивает на мысль, что нечего нам делать в этой организации.



ВОЗ действительно закрыла офис по профилактике неинфекционных заболеваний в Москве, это произошло 15 мая. Расценить это иначе, чем недружественный по отношению к России акт нельзя. Офис был закрыт несмотря на то, что, по официальному сообщению Минздрава России, финансировала деятельность офиса исключительно Россия. У России с ВОЗ очень много принципиальных противоречий. Одно из главных: Россия выступает против концепции "третьего пола". Собственно, именно принятие Госдумой законопроекта о запрете смены пола стало поводом для обсуждения вопроса о том, какие претензии у России есть к ВОЗ. Тот же Петр Толстой справедливо указывает, что ВОЗ навязывает России свою классификацию болезней. А там, в частности, транссексуализм – это не психическое расстройство, а "состояние человека, при котором его внутреннее представление о своем гендере не совпадает с биологическим полом". То есть не диагноз.



Однако мнение о необходимости выйти из ВОЗ правительство России не поддерживает. В Минздраве считают очень важной совместную работу с ВОЗ по предупреждению эпидемий. Некоторые эксперты в разговоре с Царьградом высказывали мнение, что разрыв с ВОЗ в существующей ситуации может усложнить ввоз на территорию России некоторых лекарств и вызвать рост цен на лекарства, причем не только на те, которые производятся в недружественных странах, но и на дженерики из Индии и Китая.



В данном случае налицо спор по принципиальному вопросу, в котором участвует один из самых известных и статусных депутатов Госдумы. Однако инициативы, которые могут вызывать в правительстве, скажем так, сложную реакцию, в последнее время сыплются как из рога изобилия.



Больше проектов, лишь бы разных



Вот, к примеру, представители КПРФ внесли в Госдуму проект закона о выходе из Международного валютного фонда, то есть об отмене постановлений и актов, которые включили Россию в эту организацию еще в 1992 году. Патриотичность этого предложения очевидна. Заключение правительства России на проект закона – отрицательное. Ожидаемо: правительство понимает, что, несмотря на патриотичность, резкий выход из МВФ может принести больше проблем, чем реальной пользы.



А вот в ЛДПР объявили о подготовке законопроекта, согласно которому любой транспорт, способный развивать скорость больше 5 км в час, должен иметь госномера. Проект тут же называли "законом о самокатах". Обоснование понятное: количество ДТП с самокатами за год выросло на 60%. И катаются на них все кому не лень, в том числе с большой скоростью.



Это лишь два примера, но весьма характерных. По мнению многих экспертов, в целом ряде случаев депутаты делают заявления о необходимости тех или иных решений и даже вносят проекты законов не для того, чтобы их принимать. Все дело в желании получить внимание общественного мнения.



Что с того?



Депутат государственной Думы – по определению публичный политик. Смысл его деятельности в том, чтобы получить одобрение избирателей для себя и своей партии. В конечном итоге – в том, чтобы выиграть следующие выборы. Предвыборная кампания не заканчивается никогда. Ну а за два месяца до выборов в регионах России желание попасть на новостные ленты резко обостряется,

– комментирует происходящее политический обозреватель Царьграда Андрей Перла.



Выборы в России в этом году проходят более чем в 40 регионах – губернаторские и депутатов законодательных собраний. Кроме того, именно сейчас решается, каким будет рейтинг парламентских партий перед выборами президента страны в марте 2024 года. Все это заставляет депутатов спешить и выдвигать как можно больше инициатив. Желательно – каждый день. Политика – это шоу, и шоу должно продолжаться. А что до того, насколько каждая из инициатив исполнима и полезна, с точки зрения публичной политики это дело второе. Источник - Царьград

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