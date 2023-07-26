Сто тысяч корейских бойцов вместо русских "мобиков": тайная цель визита Шойгу в КНДР

13:49 27.07.2023 АЛЕКСЕЙ ТОПОРОВ



СТО ТЫСЯЧ КОРЕЙСКИХ БОЙЦОВ ВМЕСТО РУССКИХ "МОБИКОВ": ТАЙНАЯ ЦЕЛЬ ВИЗИТА ШОЙГУ В КНДР



Информация о готовности Ким Чен Ына направить в Донбасс войска и вооружения появилась еще год назад. Однако на официальном уровне Москва по этому поводу не высказывалась, даже когда на Украину обильно потекло оружие и боевики со всего мира. Нынешний визит министра обороны Сергея Шойгу в КНДР вселяет надежду: а что если Россия решила рассмотреть дружеское предложение лидера Северной Кореи?



Плечом к плечу против Запада



В декабре 1950 года в корейском небе впервые столкнулись русские МиГ-15 "Фагот" и американские F-86 "Сейбр". Как итог: потеря двух наших машин и пяти американских. Враг нашим бойцам достался матерый, но русские пилоты все равно показали лучший результат. В целом на счету нашего летчика Николая Сутягина, воевавшего в корейскую кампанию, 15 вышеупомянутых "Сейбров", два F-80 "Шутинг Стар", два F-84 "Тандерджет" и два "Глостер-Метеора". Превзойти его результат не смог ни один американец.



В годы СССР данные об этой войне были засекречены, несмотря на то что в ней приняли участие порядка 26 тысяч советских военнослужащих – летчиков, зенитчиков, инструкторов, инженеров и военных советников. Даже план первого наступления армии Северной Кореи разрабатывался в Москве. До сих пор о ней у нас говорят мало, потому как фактически эта война не закончена. Есть перемирие, но нет мира между сторонами. И обе части полуострова находятся в постоянной боевой готовности.



У нас давние отношения, мы вместе участвовали в войне против внешней агрессии на Корею, и они (корейцы. – Ред.) сейчас выражают готовность отдать нам свой долг, если это так можно назвать. В сложной для России ситуации. Те сигналы, которые посылает нам КНДР, – они вежливы и идут от сердца,



– отмечает в разговоре с Царьградом военный эксперт, в прошлом разведчик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.



Сто тысяч воинов, которых не решились принять



В августе прошлого года, еще до официального принятия республик Донбасса в состав России, телеведущий Владимир Соловьев опубликовал на своем телеграм-канале следующую информацию:



КНДР по дипломатическим каналам дала понять, что готова помочь республикам военной силой в статусе добровольцев либо в соответствии с предполагаемым союзническим договором.



И добавил, что речь может идти о переброске в зону СВО сухопутных частей, укомплектованных по штатам военного времени (до 100 тысяч человек), а также специальных тактических подразделений.



ЛНР и ДНР, поддерживая союзнические отношения, могут поставить в КНДР энергоресурсы, продовольствие, зерно, потребительские товары широкого ассортимента, а также высокотехнологичную продукцию – все, что подпадает под санкции ООН, принятые под давлением США,

– отметил Соловьев.



Впоследствии эту информацию подхватили другие спикеры, отечественные и зарубежные СМИ.



Если мы на это предложение согласимся, то КНДР точно отправит своих людей – тут сомнений нет. Но здесь уже встает вопрос политической целесообразности. Будет ли принято такое решение? На этот вопрос я затрудняюсь ответить,



– говорил тогда в интервью для "МК" военный эксперт Игорь Коротченко.



И добавил, что военнослужащие КНДР – лучшие в плане ведения боевых действий "в условиях плотной городской застройки и промышленных заводских агломераций". А также отличаются высочайшим моральным духом и такой же высокой эффективностью.



"Спасибо, но справимся сами"



В прошлом году предложение северокорейцев не было принято, поскольку впоследствии представителю МИД России пришлось опровергать данную информацию.



Подобные переговоры не ведутся, и отправка северокорейских добровольцев в ДНР и ЛНР не планируется,



– заявил тогда заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.



Впоследствии появился и приказ министра обороны по добровольцам, согласно которому бойцами подобных подразделений могут быть только граждане России. Таким образом, возможность участия в СВО северокорейцев, казалось бы, исчезла навсегда.



Концепция изменилась



С той поры произошло много неприятных событий. Из-за нехватки солдат и снарядного голода русской армии пришлось оставить Харьковскую область и Херсон. Россия была вынуждена провести частичную мобилизацию. При этом Запад буквально завалил Украину оружием и собирается только наращивать объемы поставок. А поток боевиков со всего мира в ряды ВСУ не прекращался ни на один день: к набору "диких гусей" вопреки международным нормам подключились даже украинские посольства в других государствах.



Помешала бы в подобных условиях нашей стране, где еще недавно оборонные предприятия банкротились и распродавались с молотка, братская помощь в виде вооружений и профессиональных бойцов? Вопрос далеко не риторический.



И вот КНДР сама пригласила министра обороны России Сергея Шойгу на празднование, как они это называют, Дня победы в Отечественной освободительной войне.



Реально будут договариваться о сотрудничестве. Возможные шаги. 1. Выход России из санкций ООН против КНДР. 2. Передача КНДР России миллионов снарядов и ракет для применения в СВО. 3. Возможное участие добровольцев армии КНДР в СВО. Командирам армии КНДР был бы очень полезен реальный боевой опыт.4. Россия может платить не деньгами, а продовольствием, которое очень нужно КНДР. 5. Вопрос участия в СВО снарядов и добровольцев из КНДР нужно было решить еще в 2022 году,

– перечислил варианты развития событий в своем телеграм-канале политолог Сергей Марков.



Подспорье не помешает



Комментируя Царьграду визит Шойгу в КНДР, Анатолий Матвийчук также выразил надежду на то, что его итогом станет все-таки решение вопросов с поставками вооружений и добровольцев из КНДР.



Действительно, возможны поставки оружия и даже участие корейских добровольцев в войне на территории России. Вооруженные силы КНДР находятся в постоянной боевой готовности уже более чем полвека,

– подчеркивает эксперт и отмечает:



У них очень высокая степень подготовки, и если они все-таки соберутся выступить на стороне России, это будет великолепное подспорье для нашей армии. Поможет нам перераспределить силы по фронту и решить вопросы на основных направлениях – под Купянском и в Запорожье.



Схожее мнение высказал в разговоре с News.ru первый заместитель председателя К омитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа:



Могут обсуждаться возможности участия военных корейских строителей в восстановлении гражданских и других объектов инфраструктуры, потому что дисциплина и производительность у северокорейцев очень мощная, их помощь нам весьма поможет. Также не исключаю, что будут подняты вопросы об участии добровольцев из КНДР в СВО на Украине.



Что с того?



Армию КНДР считают четвертой по силе и боеспособности в мире. Страна производит собственную артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО). Ее 175-мм самоходные орудия по дальности и точности превосходят западные и российские образцы. С боеприпасами у северокорейцев, готовящихся к войне уже 70 лет, проблем нет.



Но им отчаянно не хватает товаров первой необходимости, продовольствия. Это ставит северокорейцев на грань голода. И все – по причине международных санкций, наложение которых в 2006 году в Совете безопасности ООН поддержала и Россия. Пришло время исправлять ошибки. И идти навстречу старым, проверенным временем и, что самое главное, войной союзникам.



А на фронтах нам крайне не помешали бы предельно дисциплинированные, отлично обученные, искренне ненавидящие фарисейский Запад и не испорченные десятилетиями пропаганды либеральных ценностей бойцы. Источник - Царьград

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