"Хитрый трюк Путина": на раздачу зерна поставят Эрдогана, - СП

Москва даст Анкаре возможность получить выгоду от выхода из зерновой сделки

Евгений Берсенев



Материал комментируют:

Никита Масленников Павел Фельдман



Собственный план поставок сельхозпродукции в Африку с участием Турции и Катара, выводящий Киев из "зерновой сделки" предложен Москвой, пишет британская газета Financial Times. Издание называет этот план "хитрым трюком Путина", который способен "благоприятно сказаться на российской экономике и нанести удар по украинскому государству".



Москва уже сделала предложение Катару, которому предлагается оплачивать русское зерно через Турцию, говорится в материале. В результате Анкара снова займется распределением хлеба среди нуждающихся стран африканского континента. Отмечается, что российская идея выдвигалась в ходе неформального обсуждения ситуации с зерном еще в 2022 году, однако тогда не получила поддержки.



Теперь ситуация существенно изменилась. И в нынешних условиях Катар и Турция вполне могут оказать поддержку российской инициативе, пишет Financial Times. Понятно, что эта информация сильно встревожила Киеве, откуда сейчас пытаются воспрепятствовать договоренностям.



Издание не исключает, что официально об альтернативной зерновой сделке объявят либо на саммите "Россия - Африка" в Петербурге или же во время визита Владимира Путина в Турцию.



Ранее помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что Черноморская инициатива не прекращена, а всего лишь приостановлена. По его словам, это вызвано невыполнением обязательств перед российской стороной, но ситуация поправима.



Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил в интервью ТАСС, что именно Турция как основной бенефициар зерновой сделки понесет наибольший ущерб. Экономист Никита Масленников считает, что к публикации Financial Times следует относиться осторожно.



- Сложно оценить ее достоверность, поскольку подчас информация вокруг этой сделки довольно противоречива. Ранее в этом же издании уже сообщалось, что с Россельхозбанка готовы снять санкции, если он откроет "дочку" на территории ЕС для расчетов. Потом в наших СМИ написали, что это было российское предложение.



В общем, вопрос достоверности публикации остается открытым. Здесь следует обратить внимание на высказывание президента Путина о том, что мы готовы поставлять нуждающимся странам Африки удобрения и продовольствие и можем начать это делать через три-четыре месяца. Вот это уже реалистичная перспектива. Какова же будет технология - посмотрим.



Возможно, она окажется той, что описала Financial Times. Но в то же время, если на форуме "Россия - Африка" мы выскажемся об этом, то уже сами будем определять, кому и куда направлять сельхозпродукцию. Если же будут предложения о содействии в технологическом плане - думаю, мы с благодарностью их примем.



"СП": Можно ли говорить, что поиск каких-то альтернатив зерновой сделке уже идет?



- Смысл сделки для нас был не столько коммерческим, таковым он являлся для украинской стороны. Мы и так достаточно неплохо продаем зерно на внешнем рынке. В прошлом году реализовали свыше 50 миллионов тонн. Прогнозы на нынешний сельскохозяйственный год, который начался 1 июля, примерно такие же.



Поэтому у нас нет проблем на мировом зерновом рынке. А смысл Черноморской инициативы был в решении гуманитарной проблемы. Есть страны, которым эта продукция жизненно важна. Мы были готовы ее поставлять. Из этого ничего не вышло. Но мы продолжаем отстаивать свое намерение оказывать продовольственную помощь. Не отказываемся от желания помогать. Но это уже будет просто доброй волей Российской Федерации.



Как замечает доцент Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман, данная инициатива касается поиска новых каналов транспортировки российского зерна.



- В данном случае формулировка "зерновая сделка" будет не совсем уместной. Это, наоборот, ее замена. Продолжение зерновой сделки утратило всякий смысл, на сегодня она не без оснований воспринимается как препятствие в достижении целей специальной военной операции. Потому что важнейшим последствием сделки была разблокировка украинских портов, которые использовались не только для транспортировки зерна, но и, как выяснилось, в военных целях. Поэтому возвращение к прежнему формату оказалось невозможным, а поиск альтернативных механизмов, которые позволят насытить беднейшие страны Африки и Ближнего Востока зерном - задача вполне реализуемая. И, вполне возможно, та схема, о которой идет речь в материале Financial Times, потенциально представляет собой такого рода альтернативу.



"СП": Как может отреагировать на это российское предложение Турция? Ведь она, как известно, не просто была заинтересована в зерновой сделке, но еще и поставляет Украине вооружение.



- Несмотря на то, что Эрдоган действительно оказывает военную помощь Киеву, это не делает его полноценным союзником Украины в противостоянии с Россией. Несмотря на все недружественные жесты, что он совершил в последнее время в отношении Москвы, это политик вполне договороспособный, мотивированный, прежде всего, интересами Турции.



Поэтому, если Россия предложит ему вариант, который будет приносить доход Анкаре, возможно также лично Эрдогану, то он с удовольствием пересмотрит свой подход к прежней редакции зерновой сделки и предоставит России транзитные возможности. Несмотря на давление Вашингтона.



"СП": Африканские страны могут согласиться на альтернативный вариант? Насколько им были принципиальны маршруты зерновой сделки? Они не были привязаны к ней еще какими-то мотивами, помимо получения продовольственной помощи?



- Сама схема сделки совершенно не интересовала государства, которые являются конечными потребителями зерна. Причем это касается не только стран Африки, но и европейских государств. Прежде всего, их, как представителей хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики, интересует цена. И если благодаря налаживанию нынешних схем новая цена будет сопоставима с прежней стоимостью украинского зерна или даже ниже, то они, безусловно, одобрят такие логистические цепочки.



Конечно, здесь стоит сделать поправку на политический фактор, который был заметен на фоне приезда в Россию представителей африканских государств. Действительно, многие из них находятся под прямым давлением, а иногда и откровенным шантажом со стороны Соединенных Штатов и их западных союзников.



Поэтому коллективный Запад будет пытаться заблокировать такого рода поставки - по крайней мере, в те африканские страны, где сильно его влияние. Но, как показывает практика, экономические стимулы в условиях рынка доминируют над политическими, и никто не сможет отказаться от таких каналов поставки жизненно важной продукции.



