Невыученные уроки Корейской войны как никогда актуальны и сегодня

21:22 27.07.2023 27.07.2023 | ДМИТРИЙ НЕФЕДОВ



Противостояние на Корейском полуострове: Вашингтон – против Пекина и Москвы

Невыученные уроки Корейской войны как никогда актуальны и сегодня



70 лет назад, 27 июля 1953 года, было подписано Пханмунджомское соглашение о военном перемирии в Корее, положившее конец активным военным действиям на Корейском полуострове в ходе одного из самых разрушительных конфликтов XX века, принесшего неисчислимые страдания, прежде всего, гражданскому населению. По данным российских исследователей, общее число убитых, искалеченных и пропавших без вести составило от 3 до 5,5 млн. человек (от 10 до 16,6 % жителей в обеих частях страны на начало войны) и еще 5 миллионов стали беженцами. Южнокорейские исследователи называют цифру потерь приблизительно в 3 млн. человек.



Имеющиеся документы и факты неопровержимо свидетельствуют: Южная Корея собиралась воевать с КНДР до победного конца, при полной поддержке администрации Гарри Трумэна, поощрявшей своих сателлитов политически и материально поставками вооружений, военными советниками, инструкторами и т.д., а кроме того – искавшей в очередной агрессии выход из переживаемого в тот период Америкой экономического спада. Кроме того, в конфликт были вовлечены около двух десятков союзников США из НАТО, в то время как на стороне северян сражались китайские и советские добровольцы. Напомним, документ о перемирии был подписан главнокомандующим войсками Корейской народной армии маршалом КНДР Ким Ир Сеном, командующим китайскими народными добровольцами генералом Пэн Дэхуаем, а со стороны т.н. "войск ООН" – американским генералом М. Кларком. Президент Южной Кореи Ли Сын Ман, сторонник "войны до победного конца", от подписания документа отказался, и с тех пор, несмотря на попытки закрепить перемирие более основательными, обязывающими и долговременными договоренностями, позиция официального Сеула если и менялась, то весьма незначительно.



Несмотря на то, что перемирие пока не обрело признаки устойчивого мира, в целом оно держится до сих пор, а корейский сектор демаркационной 38-й параллели стал фактической границей между Северной и Южной Кореей. Если "китайские добровольцы" были выведены из социалистической Кореи к началу 1959 года, то американцы и поныне вполне вольготно чувствуют себя на юге полуострова, причем некоторые их военные объекты расположены неподалеку от восточного побережья КНДР и от ее столицы Пхеньяна.



Очевидно, что наращивание военного присутствия США к югу от 38-й параллели угрожает безопасности не только КНДР, но также Китая и России. Напомним, в декабре 2021 г. Вашингтон и Сеул официально объявили о сохранении численности американского военного контингента в Республике Корея "на нынешнем уровне – в 28500 чел.". Министр обороны Южной Кореи Со Ук утончил, что США "пока продолжают оперативное управление южнокорейскими войсками в случае военного конфликта". Напомним право и полномочия управления южнокорейской армией местные марионетки передами Пентагону после 1953 г. под предлогом "защиты страны от угрозы вторжения" с севера. Формальное право командования войсками в мирное время было-таки возвращено Сеулу в 1994 г., однако оперативное управление во время вооруженного конфликта – по-прежнему прерогатива Вашингтона. Таким образом, любая провокация против КНДР открывает дорогу военной эскалации со стороны Сеула и его "старших товарищей". Более того, в декабре 2022 г. поблизости от Пхеньяна появилось "космическое" спецподразделение Пентагона, поскольку, как рассказал его командир, подполковник Джошуа Маккаллион, "всего в 48 милях к северу от нас существует экзистенциальная угроза, которую мы должны быть готовы сдержать, а, если потребуется, нейтрализовать". По словам же главы аналитического центра Korea Defense Study Forum Чон Чан Ука, основной задачей этого подразделения "станет, в порядке приоритетности (выделено нами – Ред.), наблюдение за Северной Кореей, Китаем и Россией".



Неоднократные предложения Северной Кореи юридически оформить мирный договор остаются без ответа. В частности, на бумаге осталась подписанная в апреле 2018 г. Председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном и Президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином "Пханмунджомская декларация во имя мира, процветания и объединения Корейского полуострова", реализацию которой торпедировали в Белом Доме, а вслед за ним – и в Сеуле.



Идея юридического оформления окончания войны в полной мере разделяется и в Пекине. Базовой основой союзнических взаимоотношений Пекина и Пхеньяна остается Договор 1961 года между КНР с КНДР "О дружбе и взаимной помощи". "…Сейчас, когда враждебные силы активизируют вызовы и действия, Договор демонстрирует свою растущую жизнеспособность в деле защиты и продвижения социалистического дела двух стран, в обеспечении мира и стабильности в Азии и остальном мире", – отмечал в июле 2021 г. Ким Чен Ын в специальной обращении к Си Цзиньпину в связи с 60-летием Председателя КНР. Между соседними странами "день ото дня укрепляются дружеское доверие и боевая дружба". Причем они "постоянно совершенствуется во всех областях, таких, как политика, экономика, вооруженные силы и культура". В августе 1992 г. китайские товарищи заверили Пхеньян в том, что официальное признание Пекином Южной Кореи фиксирует реальную ситуацию на полуострове и никак не скажется на взаимоотношениях КНР с КНДР. Несмотря на периодически выражаемую формальную озабоченность развитием северокорейской атомной и ракетной программ северной Кореи, двусторонние военно-политические связи поддерживаются на высоком уровне и не имеют альтернатив.



Что же до южных соседей, то там недавно разгорелся политический скандал, поводом к которому стала встреча 8 июня стал прием послом КНР в Сеуле Син Хаймином в своей резиденции лидера крупнейшей оппозиционной Демократической партии Южной Кореи Ли Чжэ Мена. Запись их беседы была выложена в YouTube. Китайский дипломат зачитал заявление с резкой критикой южнокорейской политики в отношении КНР, отметив, что "Южная Корея следует в фарватере США", сделав "ставку на то, что в американо-китайском соперничестве Китай потерпит поражение". "Те, кто в сеульской элите сделали ставку на поражение Китая, еще пожалеют об этом", – предупредил в жесткой форме китайский посол, призвав Сеул "уважать базовые интересы Китая, его позицию по Тайваню и по отношениям с КНДР". Несомненно, что столь недвусмысленный демарш Пекина имеет веские причины, вполне очевидные и для Сеула, и для Вашингтона, а также является очередным свидетельством приверженности Пекина союзническим обязательствам в отношении Северной Кореи.



Позиция Москвы аналогичная китайской: в середине июля заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко заявил, что "Вашингтон и его союзники фактически провоцируют КНДР на пуски ракет, так что Пхеньян реагирует на действия Запада". Позиция России "известна: мы в очередной раз транслировали, что ракетные пуски, другие военные приготовления КНДР являются реакцией на те действия, которые предпринимают США и их союзники в регионе. Именно они провоцируют Северную Корею на наращивание ею своей военной мощи". В ходе же недавнего визита в Пхеньян министра обороны России Сергея Шойгу Ким Чен Ын продемонстрировал новейшие разработки военно-промышленного комплекса КНДР, включая новейшие беспилотники (до некоторой степени напоминающие американские) и межконтинентальные баллистические ракеты.



Надо полагать, визит российской делегации в "Страну утренней свежести" в немалой степени поспособствует укреплению двусторонних военных связей и станет важным этапом развития взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Северной Кореей. В то же время не приходится сомневаться в том, что в недоброжелатели в Южной Корее, Японии и в США предпримут все возможное для того, рассорить Москву и Пхеньян. Источник - Фонд стратегической культуры

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