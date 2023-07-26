Опера-буффа на Украине, - Сеймур Херш

21:27 27.07.2023 Substack

США



Опера-буффа на Украине



Главная роль в разработке и реализации терактов на Крымском мосту принадлежит администрации Джо Байдена, утверждает журналист-расследователь Сеймур Херш в статье на Substack. По его данным, технологии, которые применялись при атаках, имеют американское происхождение.



Сеймур Херш



Давайте попытаемся посмотреть на недавние события в украинском конфликте с точки зрения тех представителей американского разведывательного сообщества, которые уже не надеются, что президент Джо Байден к ним прислушается, хотя стоило бы.



17 июля Украина во второй раз атаковала одно из важнейших достижений президента России Владимира Путина – 19-километровый Керченский мост, соединяющий Крымский полуостров с Россией. Мост, строительство которого обошлось в 3,7 миллиарда долларов и по которому может двигаться как автомобильный, так и железнодорожный транспорт, был открыт для легковых автомобилей в мае 2018 года, а для грузового транспорта - пятью месяцами позже, и первым по мосту проехал сам Путин.



Еще до начала специальной военной операции России президент Украины Владимир Зеленский ясно дал понять, что он считает Крымский мост законной военной целью. Первый раз Украина атаковала мост в октябре прошлого года, использовав для этого беспилотный подводный аппарат, однако в течение семи месяцев он был полностью восстановлен. В результате последней атаки, которая была осуществлена с применением двух подводных беспилотников, погибла супружеская пара, которая ехала по мосту в момент взрыва, а их ребенок попал в больницу. Один из автомобильных пролетов моста была серьезно поврежден.



Администрация Байдена сыграла ключевую роль в обеих атаках. "Конечно же, это были наши технологии, – сказал мне один американский чиновник. – Беспилотник управлялся дистанционно и был наполовину погружен в воду, как торпеда". Я поинтересовался, задумывался ли кто-нибудь о возможности ответного удара перед атакой на мост. "Что Путин будет делать? Мы не заглядываем так далеко, – ответил чиновник. – Наша национальная стратегия сводится к тому, что Зеленский может делать все, что захочет. Никакого "взрослого" надзора нет".



На вторую атаку Путин отреагировал выходом из соглашения, которое позволяло вывозить из черноморских портов украинскую пшеницу и другую важнейшую сельхозпродукцию, оказавшуюся заблокированной из-за продолжающегося конфликта. (До его начала Украина экспортировала больше зерна, чем все страны Евросоюза, вместе взятые, и почти половину мировых объемов семян подсолнечника.) Кроме того, Россия начала неуклонно усиливать ракетные обстрелы Одессы, постепенно расширяя перечень целей, в который поначалу входили лишь портовые районы, а теперь и внутренние части города.



По словам чиновника, из Одессы и других черноморских портов в Европу доставляются не только семена подсолнечника: "Экспорт из Одессы включал и такие незаконные товары, как наркотики и нефть, которую Украина получала из России".



Чиновник отметил, что, поскольку контрнаступление Украины против России застопорилось, "у Зеленского нет иного плана, кроме как держаться. Он как будто осиротел – нищий бродяга в одних трусах, – и мы понятия не имеем, о чем думает Зеленский и его команда. Украина – самое коррумпированное и самое тупое правительство в мире, если не считать Нигерию, и та поддержка, которую Байден оказывает Зеленскому, может объясняться лишь тем, что Зеленский знает Байдена, а не только тем, что он заботился о сыне Байдена".



По словам этого чиновника, в американском разведывательном сообществе есть люди, которых беспокоит возможная реакция Путина на недавнюю атаку беспилотников в центре Москвы. "Станет ли Киев следующим?"



Чиновник назвал позицию Америки относительно украинского конфликта сбивающей с толку и оторванной от реальности. "Президент и [госсекретарь] Тони Блинкен продолжают повторять: "Мы будем делать все возможное столько, сколько потребуется, чтобы победить в этой войне"". Он добавил, что администрация уже несколько месяцев ведет переговоры о покупке у армии Пакистана такой партии 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которой могло бы хватить на 10 лет и которая, как это ни парадоксально, может лишь растянуть во времени заведомо проигрышный конфликт.



"Люди будут и дальше гибнуть в этом конфликте, а ради чего?" – продолжил чиновник. "Американская и украинская армии больше не делают никаких прогнозов" касательно вероятного успеха текущего контрнаступления. "Украинская армия не сумела преодолеть даже первый из трех оборонительных рубежей России. На месте каждой мины, выкопанной украинцами, ночью появляется новая мина, заложенная русскими".



Как сказал чиновник, "реальность такова: баланс сил в этом конфликте уже установился, и Путин получил то, чего он хочет": доступ к Крыму и четыре украинские области – Донецкую, Херсонскую, Луганскую и Запорожскую, – которые Россия присоединила 30 сентября прошлого года. "Украина их потеряла, и она не в силах их вернуть". Между тем цель Путина в Одессе, если таковая есть, пока неизвестна.



Несмотря на все неизвестные, продолжил чиновник, президент Байден "должен был сказать Зеленскому, что тому придется обходиться своими силами, когда дело дойдет до контрнаступления. Баланс сил уже был решенным вопросом" – и перевес оказался вовсе не на стороне недостаточно вооруженной, плохо обученной и уступающей по своей численности украинской армии.



На прошлой неделе на форуме по безопасности в Аспене, штат Колорадо, госсекретарь Блинкен, который до начала украинского контрнаступления публично отвергал любые дискуссии касательно переговоров о прекращении огня, обвинил Россию в "вепонизации продовольственных поставок", как сообщила газета New York Times. Точно так же он обвинял Россию в "вепонизации" ее огромных поставок природного газа – перед тем, как осенью прошлого года президент Байден поручил уничтожить две ветки российского газопровода "Северный поток", по которому газ поставлялся в Германию.



В воскресенье в ходе телеинтервью Фариду Закарии (Fareed Zakaria) на канале CNN Блинкен перевернул недавнюю историю с ног на голову, заявив, что с точки зрения того, чего Путин "стремился достичь" в украинском конфликте, он "уже проиграл". "Цель заключалась в том, чтобы стереть Украину с карты, лишить ее независимости, суверенитета, включить ее в состав России. И эти попытки уже давно провалились. Теперь Украина сражается за то, чтобы вернуть себе еще больше территорий, которые Россия у нее отняла […] Это тяжелая борьба. Русские возвели мощные оборонительные рубежи […] Украинцы сражаются за свою землю, за свое будущее, за свою страну, за свою свободу. Думаю, это является решающим компонентом, и это сыграет свою роль". На самом же деле любое мирное соглашение, если таковое будет достигнуто путем переговоров, практически наверняка будет предусматривать формирование нового правительства в Киеве и признание контроля России над всеми аннексированными областями. Если Зеленскому удастся спастись, то, как известно, у него есть дом в Форте-дей-Марми – курортном городке в Тоскане, – который он купил за 4,2 миллиона долларов в 2015 году, то есть за четыре года до своего избрания президентом.



Громкая публичная ссора между лидером ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и Путиным захватила умы и сердца редакторов и репортеров многих американских газет, которые увидели в произошедшем серьезный вызов путинскому режиму. Мне не удалось узнать, дало ли ЦРУ официальную оценку этому событию, однако опытные эксперты по России из рядов разведки пришли к выводу, что в тот момент произошло нечто гораздо более значительное, чем просто устранение своенравного лидера, который, казалось, поссорился с Путиным.



"Путин – российский фундаменталист, однако ему было известно, что в ЧВК "Вагнер" была масса потенциальных диссидентов, которые не считали его в достаточной мере фундаменталистом, – объяснил чиновник. – Они хотели, чтобы он захватил Украину и Западную Европу и дошел до самого Ла-Манша. А Путин этого не хотел".



"Как отреагировал бы президент Байден, если бы Китай открыл свою военную базу в мексиканской Тихуане и стал бы проводить там встречи со всеми латиноамериканскими правительствами левого толка? Стоило предположить, что точно так же Путин отреагирует на саммит руководителей стран НАТО, который прошел ранее в июле в Вильнюсе, недалеко от российской границы".



Комментируя действия Путина по разоблачению и заманиванию в ловушку несостоявшихся "контр-террористов" из ЧВК "Вагнер", чиновник подчеркнул: "Не думайте, что это не было спланировано. Это исключено".



В истории России была масса эпизодов с подобными ловушками. Вспомните Льва Троцкого. Источник - ИноСМИ

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