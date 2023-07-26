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Уволены: начальник УВД Ферганской области Жураев и ряд ферганских хокимов и подхокимников
21:33 27.07.2023

Глава УВД Ферганской области уволен из-за роста преступности
Президент уволил главу УВД Ферганской области Мухиддина Жураева, проработавшего на этом посту полтора года. Шавкат Мирзиеев назвал ситуацию в сфере борьбы с преступностью неудовлетворительной.
Сегодня, 22:01 Политика
Начальник управления внутренних дел Ферганской области Мухиддин Жураев освобожден от должности. Об этом на совещании в Коканде в четверг заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

"Глава государства отдельно остановился на вопросе борьбы с преступностью и правонарушениями в области и подверг критике неудовлетворительное состояние дел в этой сфере", - сообщила пресс-служба президента.

Причиной увольнения Жураева названы недостатки в его работе.

Мухиддин Жураев возглавил УВД области вместо Дониера Ташходжаева в феврале прошлого года. До этого с сентября 2020 года он был первым заместителем начальника ГУВД Ташкента.

Ранее Жураев был главой ОВД Коканда, заместителем министра внутренних дел по вопросам обеспечения общественного порядка, возглавлял УВД Сырдарьинской области и РУВД Мирзо-Улугбекского района Ташкента.

Недавно общественность потрясло изнасилования и убийство в Фергане 11-летней девочки.

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Президент уволил первого замхокима Ферганской области, хокимов Риштана и Маргилана
Шавкат Мирзиеев освободил от должностей первого замхокима Ферганской области, начальника Налогового управления области, хокима Риштанского района и хокима Маргилана. Он также объявил выговор двум другим заместителям хокима области, а также хокимам трех районов.
Сегодня, 21:49 Политика
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время визита в Ферганскую область 27 июля освободил от должностей ряд руководителей региона, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

На совещании, которое президент проводит в Коканде, было отмечено, что хокимы не смогли обуздать инфляцию и обеспечить стабильность цен на рынках.

Стоимость выращивания сельскохозяйственных культур в Ферганской области составляет 220 тысяч сумов на гектар, что в 1,5 раза выше, чем в среднем по стране, заявил президент.

Он указал на низкий уровень привлечения инвестиций в отдельных городах и районах области, отставание в развитии промышленности, сферы услуг и строительстве жилья, простаивании без использования территорий промышленных зон.

Имеются случаи приватизации государственных объектов, где ранее осуществлялось производство, и передачи их земель под для строительства жилых домов. Категория сельскохозяйственных земель меняется для организации промышленных зон.

Шавкат Мирзиеев сообщил об увольнении первого заместителя хокима Ферганской области Аваза Уринбоева, начальника налогового управления области Адхамжона Тиллаволдиева, хокима Риштанского района Суфхонжона Солиева, хокима Маргилана Адхама Зиявитдинова и начальника налогового отдела Т. Хусанов.

Глава государства также объявил выговоры заместителю хокима области по строительству Хожиукузижону Исакову и замхокима по инвестициям Икболжону Эргашеву, хокимам Багдадского, Кувинского и Бувайдинского районов.

Хоким и руководители секторов Ферганы (начальник ОВД, налоговой службы и прокурор) понижены в должности до исполняющих обязанности с испытательным сроком на три месяца.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
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