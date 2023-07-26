"Генеральный наступ" Бандер-армии наглухо забуксовал

22:56 27.07.2023

Попытка главного удара завершилась большими потерями ВСУ

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Российские войска продолжают уничтожать стратегические цели в Украине ракетами

Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"



Тэги: сво, украина, всу, контрнаступление, потери, военное положение, зеленский



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сво, украина, всу, контрнаступление, потери, военное положение, зеленский Российские военнослужащие продолжают упорно обороняться. Кадр из видео со страницы Министерства обороны РФ в "ВКонтакте"

Вряд ли Украина определилась с направлением главного удара своего контрнаступления, как это начали трактовать некоторые западные СМИ. New York Times со ссылками на источники в Пентагоне сообщила, что Киев в районе к югу от Орехова в Запорожской области ввел на днях туда значительные резервы, подготовленные с участием НАТО, что якобы говорит о новой фазе активного наступления. Сообщение косвенно подтверждают другие СМИ, а также в некотором смысле данные Минобороны РФ о жестоких боях на ореховском направлении.



Минобороны РФ сообщает, что при наступлении ВСУ под Ореховом "севернее населенного пункта Работино Запорожской области было задействовано до трех батальонных тактических групп из состава бригад стратегического резерва".



Но данные атаки на этом направлении успеха не имели. В четверг утром в результате огневого поражения от авиации и артиллерии Вооруженных сил РФ активность резервов ВСУ поуменьшилась. Потери Украины за сутки, по данным Минобороны РФ, составили более 280 военнослужащих (это почти целый мотопехотный батальон. – "НГ"), 25 танков (почти танковый батальон. – "НГ"), 10 боевых машин пехоты (то есть механизированная рота. – "НГ"), а также "три боевые бронированные машины, два автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства, а также две гаубицы FH-70 производства Великобритании".



Причем в среду и в ночь на четверг Вооруженные силы РФ произвели серию ракетных атак, в ходе которых были поражены важные стратегические цели практически на всей территории Украины, а также в Черном море. По данным Минобороны РФ, "нанесены сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США. Цель ударов достигнута".



Президент РФ Владимир Путин также заявил об активизации военных действий на запорожском направлении и больших потерях ВСУ. "Основные боестолкновения проходили на направлении, как говорят на Западе, основного, главного удара – на запорожском направлении", – сказал глава РФ. По его словам, в ходе боев Украина потеряла 39 единиц бронетехники, в том числе 26 танков, потери ВСУ за последние сутки составили 200 человек. "К сожалению, без потерь не обошлось и у нас. Но разница колоссальная – в разы, более чем в 10 раз у нас меньше, чем у противника", – заявил Путин.



По данным из других источников, в зоне ударов были три военных аэродрома в Хмельницкой, Житомирской и Кировоградской областях, подземный штаб управления в Киевской области и Центр связи и управления во Львовской области. В частности, атакованы были украинские военные аэродромы, где предположительно находились носители дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow – самолеты Су-24 и МиГ-29. Кроме них удар управляемыми бомбами ФАБ-500 был нанесен по целям на острове Змеином. Там предположительно находилась база, где могли храниться и испытываться морские дроны, атаковавшие Крымский мост.



Из-за военной активности в северо-западной части Черного моря, по данным международных мониторинговых агентств, у устья Дуная образовалась большая пробка из грузовых судов. После обращения за помощью Киева к НАТО пресс-служба альянса сообщила в среду вечером после заседания Совета НАТО-Украина, что "силы альянса активизируют наблюдение за Черноморским регионом в связи с выходом России из зерновой сделки". Ни о какой военной поддержке обеспечения зерновых коридоров со стороны Североатлантического альянса речь не идет. Да и вряд ли эти коридоры возобновят свою работу. По данным СМИ, в акватории Черного моря вдоль побережья в Одесской области Военно-морские силы Украины сосредоточили около 30 кораблей и катеров, а также разведывательные беспилотники типа "Байрактар" и Tekever AR5, способные, по некоторым данным, наводить безэкипажные ударные катера на цели. Авторы Telegram-канала "Рыбарь" делают вывод о том, что в ближайшие дни Вооруженным силам России "следует ожидать попыток ВСУ атаковать не только боевые корабли ЧФ, но и гражданские суда в Черном море" – такие нападения могут быть совершены в провокационных целях, чтобы потом обвинить в них Россию.



На этом фоне Верховная рада Украины еще на три месяца продлила в стране военное положение и всеобщую мобилизацию. Таким образом, в Киеве не собираются идти на мирные переговоры и прекращать боевые действия, надеясь на новые пакеты помощи со стороны США и НАТО. Россия тоже укрепляет связи со своими партнерами и союзниками. Многие эксперты считают, что визит главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в Пхеньян связан не только с празднованием 70-летия окончания корейской войны, но и с активизацией военно-технического сотрудничества между двумя странами. Ранее СМИ и эксперты обсуждали возможность отправки северокорейских добровольцев в зону спецоперации в Украине и перспективу поставок из КНДР боеприпасов и вооружений для Российской армии. Подтверждением этой гипотезы можно считать посещение главой КНДР Ким Чен Ыном и Сергеем Шойгу выставки военной техники, приуроченной к 70-летию окончания корейской войны, где были показаны межконтинентальные баллистические ракеты, бронетехника, а также северокорейские беспилотники, напоминающие по внешнему виду американские стратегические дроны типа RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper.