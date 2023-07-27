Продвижению России в Африке помешает "китайская стена", - А.Комраков

22:59 27.07.2023 27.07.2023



РФ серьезно отстала от КНР по объемам торговли с Черным континентом

Анатолий Комраков



Африканские страны может ждать сельхозрывок по-российски.

Россия может нарастить товарооборот с африканскими странами вчетверо в ближайшие годы, опираясь на опыт сотрудничества, тянущийся еще с советских времен. РФ готова делиться опытом добычи природных ископаемых, еще больше укрепить свои позиции в качестве крупнейшего поставщика военной продукции. На полях второго саммита Россия–Африка чиновники и предприниматели говорят о том, что РФ может предложить уже и продукцию высоких технологий. Однако попытки "инфраструктурного" расширения влияния, в частности призывы инвестировать в африканские порты, могут наткнуться на "китайскую стену", ведь КНР более активно, чем РФ вкладывалась в Африку и по объемам ее товарооборота России с ней уже не сравняться.



Россия и Африка в скором времени могут радикально увеличить товарооборот, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на заседании экономического и гуманитарного форума Россия–Африка, который проходит в рамках одноименного и второго уже по счету саммита. Врио руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов рассказал, что в прошлом году доля стран Африки во внешнеторговом обороте России составила 2,3% от всего товарооборота РФ, а в 2023 году выросла до 3,7%. "В настоящее время наш товарооборот составляет 20 млрд долл., и в предстоящие четыре года Россия и страны Африки удвоят его", – заявил, в свою очередь, президент Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанка) Бенедикт Орама.



Экономические связи с континентом насчитывают долгую историю, но она не была ровной: с 1960 по 1984 год торговый оборот СССР с африканскими странами увеличился в 13 раз – до 3,5 млрд руб. (две трети торговли приходилось на Северную Африку, из них более половины – на Египет). СССР реализовал в странах континента свыше 300 крупных инвестиционных проектов.



Крупный российский бизнес двинулся на континент уже 90-е годы. Предпринимателей интересовали алмазы в Анголе и Зимбабве, нефтяные месторождения в странах Западной Африки, бокситы в Гвинее. Что касается торговли, то, по данным ФТС, из 17,7 млрд долл. товарооборота в 2021 году российский экспорт на континент составил львиную долю – 14,7 млрд, а РФ купила в Африке товаров на 3 млрд. В структуре российского импорта преобладают продовольствие и сельсхозсырье (64%), марганцевые концентраты и минеральные продукты, текстиль, а продает Россия в большинстве своем злаки, вооружение и военную технику и нефтепродукты (на эти три категории приходится 70% объема). Основные объемы торговли традиционно пришлись на Египет и Алжир (44%), Марокко, ЮАР и Сенегал.



Помимо торговли Россия традиционно оказывает экономическую помощь странам континента. Россия списала задолженность африканских стран по советским кредитам на 20 млрд, долл. в том числе Анголе – 3,5 млрд (в 1996 году), Эфиопии – 4,8 млрд (2001), Алжиру – 4,3 млрд (2006), Ливии – 4,5 млрд (в 2008). Россия оказывает помощь государствам континента и в рамках таких международных структур, как Программа развития ООН и Всемирная продовольственная программа. По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2010–2018 годах РФ выделила странам Африки в общей сложности 270 млн долл.



Тема поставок российского зерна беднейшим странам звучала весь год, пока действовала зерновая сделка. В четверг Владимир Путин вновь подтвердил, что Россия готова на безвозмездной основе в виде помощи направить зерно наиболее нуждающимся странам Африки. "Мы будем готовы уже в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканской Республике, Эритрее по 25–50 тыс. тонн зерна. Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителям", – заявил президент.



Кроме того, РФ заявила о готовности бесплатно поставить африканским странам заблокированные в европейских портах российские удобрения. "Мы приняли решение, что почти 300 тыс. тонн удобрений, которые были заморожены Евросоюзом в их портах, мы поставим в страны Африки", – сказал глава компании "Уралхим" Дмитрий Коняев. По его словам, уже отгружены три партии, последняя партия не так давно пришла в Кению. "Следующие две отгрузки будут в Зимбабве и Нигерию", – сказал он.



Помощник президента РФ Андрей Фурсенко уверен, что Африка вскоре может пройти, в том числе с помощью России, ту же метаморфозу, которую прошла и сама РФ, превратившись буквально на глазах из нетто-импортера продовольствия в крупного мирового производителя этой продукции. "В Африке огромное количество необработанных земель, на которых можно выращивать продукты. Но для этого требуются новые технологии, новые подходы – и для этого требуются квалифицированные люди", – сказал он, уточнив, что Россия во всех этих направлениях готова не просто подставить плечо, а быть партнером для того, чтобы эти важные критические направления развивались".



А глава "Росатома" Алексей Лихачев смотрит еще глобальнее: по его словам, задача нынешнего поколения сделать так, чтобы к середине столетия качество жизни в Африке было не хуже, чем на других континентах. По его словам, атомная энергетика для Африки – это возможность сократить дистанцию и за несколько десятилетий сделать то, на что у других цивилизаций ушли сотни лет. В четверг структура Росатома подписала меморандум по участию в проектах по опреснению, водоподготовке и водоочистке в Марокко (установка для опреснения и водоподготовки, совмещенная с атомной станцией строится на АЭС "Аккую" в Турции).



Африка – второй по численности населения континент после Евразии, здесь живут свыше 1,4 млрд человек, но у 600 млн из них нет доступа к электричеству, отмечает член "Клуба "Валдай", замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев. В преддверии форума министр энергетики Николай Шульгинов рассказал, что в Африке уже есть проекты с российским участием: в Алжире, Египте, Конго, Камеруне, Нигерии. "В различной степени проработки сейчас находится более 30 перспективных проектов ТЭК с российским участием по нефтегазу и электроэнергетике в 16 африканских странах. "Наиболее перспективными направлениями нашего сотрудничества могут стать разведка и разработка углеводородов, сооружение нефте- и газоперерабатывающей и нефтегазотранспортной инфраструктуры, модернизация уже действующих и строительство новых объектов генерации в странах Африки", – сказал министр.



По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), Россия является и крупнейшим поставщиком оружия в Африку. На протяжении 2017–2021 годов на нее приходилось 44% континентального рынка вооружений (США – 17%, КНР – 10%). Около 60% российской военной продукции поставлялось в Алжир, в числе крупнейших покупателей также Египет, Ангола, Судан, Уганда и Эфиопия. По данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), на 2021 год общая сумма заказов составила 14 млрд долл. Африканские страны проявляют устойчивый интерес к российским средствам противовоздушной обороны (ПВО) малого и среднего радиуса действия, в частности к системам "Панцирь-С1" и "Тор-М2Э", заявил в четверг директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев.



Минэкономразвития вместе с тем предлагает активнее инвестировать в инфраструктуру континента. России надо наращивать инвестиции в портовую инфраструктуру стран Африки, чтобы дальше развивать торговлю, заявил в кулуарах форума министр экономического развития Максим Решетников. Однако эта инициатива может натолкнуться на одно очень серьезное препятствие: дело в том, что Китай активизировал свое присутствие в Африке с принятием инициативы "Один пояс – один путь", и многие порты как на западном, так и на восточном побережье Африки уже находятся под его контролем. Возможно, и это обстоятельство позволило Поднебесной так сильно оторваться от РФ в объемах торговли со странами континента.



"Китай более чем в 15 раз превосходит российско-африканские связи в области торговли. Торговый оборот по прошлому году между Китаем и Африкой – 280 млрд долл. Обогнать их в Африке с точки зрения инвестиций нам практически невозможно", – пишет в своем Telegram-канале директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексей Маслов. При этом Маслов пока не видит критического пересечения российских и китайских интересов в Африке так, чтобы на один проект претендовали и Россия, и Китай. "Но в перспективе это не исключено", – пишет он.



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За событиями на форуме внимательно следили авторы общественно-политических Telegram-каналов. "Россия может предложить равноправное участие в экономических проектах, где стороны будут иметь и справедливое распределение прибыли, и рост уровня развития принимающей стороны за счет импорта технологий, - констатирует "Мейстер". - И этот импорт Россия готова обеспечить куда в большей мере, чем Запад. Периодически возникает вопрос, не будет ли это выращиванием конкурента самим себе, но здесь можно сказать лишь то, что такое сотрудничество как раз и должно дать возможности для собственного развития – с тем, чтобы было что предложить тем же странам Африки еще лет через 20-30".



Авторы канала "Темник", комментируют заявление Путина о начале бесплатных поставок зерна в Африку через 3-4 месяца: "Сильный ход. Ранее президент заявлял о готовности обеспечить российским зерном голодающие африканские государства. Теперь слова будут подкреплены делом. Надо напомнить, что в рамках "зерновой сделки" в Африку ушло только 3% украинского зерна. Сама эта сделка выглядела как инструмент Запада и Киева для решения собственных проблем - интересы африканских государств ушли далеко на второй план (поэтому, помимо прочего, мы в итоге и вышли из нее). На этом фоне Россия выгодно отличается своей инициативой". Источник - НГ

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