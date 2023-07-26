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Страна абсурда: Молдавия хочет стать Украиной и присоединиться к Румынии
00:12 28.07.2023

Западные генералы посоветовали Майе Санду начать путь в Европу с выявления русских шпионов

Светлана Гомзикова
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Владимир Оленченко

Правительство Молдавии объявило о денонсации очередных соглашений, заключенных в рамках Союза Независимых Государств (СНГ). Речь идет, прежде всего, о документах, касающихся военного сотрудничества.

В частности, как заявил министр обороны республики Анатолий Носатый, кабмин одобрил выход из соглашений о вооруженных силах и пограничных войсках, а также о вооруженных силах стратегического назначения. "Эти документы были подписаны в Минске 30 декабря 1991 года, но до сих пор не реализованы Республикой Молдова", - сообщил глава военного ведомства. То есть, надо понимать, уже не актуальны.

По мнению Носатого, выход из этих договоров не приведет к каким-либо негативным политическим последствиям, поскольку Молдавия останется в системе безопасности, патронируемой ООН. При этом страна намерена "сохранять перманентный нейтралитет, который не позволяет располагать иностранные войска на территории республики".

На самом деле, все было понятно давно. Едва придя к власти после президентских выборов 2020 г., Майя Санду сразу дала понять, что Молдавия выйдет из СНГ, потому что у нее на страну другие планы. И связаны они с Европейским союзом, членом которого, как она надеется, республика станет до 2030 года. Недавно Санду даже объявила, что собирается закрепить курс на евроинтеграцию в конституции. Но это уже явный плагиат, поскольку раньше то же самое сделала Украина. Что, в общем, ей не помогло…

Пока же молдавские власти проводят инвентаризацию соглашений внутри СНГ и те, которые не вписываются в контекст "европейскости", расторгают. Из примерно 330 соглашений более десятка правительство уже денонсировало. В том числе - о вещании телерадиокомпании "Мир", об обмене информацией по вопросам охраны внешних границ, об общих условиях поставок товаров между организациями государств-участников Содружества, а также о членстве в Межпарламентской ассамблее СНГ.

Судя по всему, процесс "развода" набирает обороты. Причем все это на фоне резко усилившейся антироссийской риторики со стороны молдавского руководства и конкретных недружественных шагов в адрес нашей страны.

Здесь можно вспомнить, к примеру, запрет георгиевской ленты. Или одно из майских интервью Санду, в котором она заявила о готовности арестовать Владимира Путина по требованию Международного уголовного суда, если президент России посетит ее страну. Из той же серии постоянно звучащие обвинения Москвы в том, что она якобы пытается дестабилизировать ситуацию в республике, "чтобы не допустить ее преобразования".

В истории с высылкой наших дипломатов, о чем в среду, 26 июля, сообщил молдавский МИД, вообще сплошной абсурд. 45 сотрудников нашего диппредставительства в Кишиневе стали персонами нон грата на том основании, что на крыше посольства слишком много спутниковых антенн. Власти решили, что это шпионские системы, якобы позволяющие российским спецслужбам прослушивать местных чиновников. И "пресекли безобразие", сократив число сотрудников дипмиссии до 25 человек.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, своим решением Молдавия вредит, прежде всего, гражданам своей страны, которые будут объективно ограничены в получении российских консульских услуг и поддержании культурных, образовательных, духовных, деловых и человеческих контактов с Россией. Тем более, что "недружественный шаг молдавской стороны не останется без ответа".

Стоит сказать, что, согласно данным исследования, проведенного в конце февраля Институтом маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики, 69% респондентов высказались против разрыва экономических отношений с Россией. А 70% и 73% соответственно выступают против разрыва дипломатических отношений и культурных связей с нашей страной.

Однако сложно обойти вниманием любопытное совпадение: решение о высылке наших дипломатов было принято почти одновременно с визитом в Молдавию высокого гостя из США - генерал-майора Марвина Ханта, представляющего Национальную гвардию Северной Каролины. Он уже посещал республику в 2020 году. На этот раз, как сообщило посольство США в Кишиневе, генерал встретится с представителями правительства и "обсудит с ними вопросы гуманитарной деятельности, благополучие солдат и возможности для дальнейшего партнерства между Северной Каролиной и Молдовой". А также будет наблюдать за проведением учений с участием военных саперов.

Американские и натовские генералы вообще в последнее время зачастили в Кишинев. Всего месяц назад министр обороны Носатый принимал заместителя помощника генерального секретаря Альянса по операциям Бурку Шана. Стороны, как сообщалось, обменялись мнениями о ситуации с региональной безопасностью, а также обсудили модернизацию вооруженных сил Молдавии.

В общем, нейтралитет, закрепленный в конституции страны с 1994 г., явно сдает позиции. И Санду уже открыто рассуждает о том, что в какой-то момент ее страна захочет стать членом одного из военных альянсов. В этом случае Молдавия может отказаться от нейтрального статуса. При этом Санду не называет НАТО, говорит лишь о "более сильном военном блоке".

Станет ли Молдавия, которая была одной из самых богатых республик Советского Союза, в итоге второй Украиной?

Этот вопрос "СП" адресовала старшему научному сотруднику Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимиру Оленченко:

- Мне кажется, тут, действительно, просматривается прямая аналогия с тем, что происходило на Украине накануне и после госпереворота 2014 года. Курс, который проводил Порошенко, а сейчас Зеленский (до этого, соответственно, их предшественники), заключался в том, чтобы создать искусственные преграды между Украиной и другими республиками бывшего Советского Союза. Это были исторические, интеграционные связи, и они были оправданы - т.е. позволяли Украине (Молдавии и сейчас позволяют) успешно вести свои экономические, социально-экономические и культурные дела. А вот создание искусственных преград, конечно, деформирует эти связи. И, что особенно важно, деформируют общественное сознание.

Для чего это делается? Что касается Молдавии, цели уже объявлялись неоднократно.

"СП": Напомните…

- Во-первых, попробовать переориентировать республику с участия в СНГ на Ассоциацию свободной торговли с Евросоюзом. Я делаю на этом акцент, потому что СНГ предполагает полноценное членство, в котором каждый обладает объемом возможностей и какими-то способностями. ЕС предлагает только Ассоциацию свободной торговли, что фактически означает превращение Молдавии в зависимый рынок. Потому что молдавские товары просто не выдержат конкуренции в ЕС, а значит, не будут востребованы. Это приведет к сворачиванию производства и деиндустриализации. А сюда хлынут товары из других стран. Правда, молдавский рынок очень маленький, не в обиду ему будет сказано.

Другая цель - исказить общественное сознание до такой степени, чтобы, скажем, сделать возможным вступление в НАТО. Для этого нужен внешний враг. И в этом качестве позиционируется Россия, которую всеми средствами пытаются представить недружественной и агрессивной.

Третью цель Санду даже не скрывает - возможное объединение с Румынией. Все, понятно, в ущерб молдавскому населению, национальной культуре, историческим корням. Фактически речь идет о движении в сторону, скажем так, полного искоренения молдавской субъектности и превращении республики в какую-то часть Румынии. Или вообще в какую-то часть на пространстве европейском, которая не имеет никакого значения и полностью управляется извне.

Мне кажется, именно эти цели преследует высшее политическое руководство республики (в лице Санду, в том числе), когда поэтапно рвет и уничтожает исторические, экономические и культурные связи с Россией и всем постсоветским пространством.

"СП": Насколько известно, в обществе эта власть имеет поддержку, близкую к нулю, но тогда на чем она держится?

- Все банально, она держится на деньгах. Чтобы Санду выиграла президентские выборы, были потрачены огромные суммы на избирательны технологии, которые вводили избирателей в заблуждение. С другой стороны, избирателей сепарировали, разделяли по разному принципу. Лишали единства электорат, который заинтересован в благоденствии населения, а не политиков.

Если бы кто-то разобрался в этой ситуации, посмотрел, какие денежные потоки и откуда поступают в Молдавию, то, наверное, понял бы, что средства, которые поступают под видом разных программ и проектов, направлены на дезинтеграцию республики с постсоветским пространством. И, конечно, население знает это. Только оно разобщено.

Есть партии, которые стоят на национальных интересах - объединение "Шор", например. Но его всячески третируют и не дают возможности действовать.

То есть, идет такой обычный американский шаблон скрытой "цветной революции", я бы сказал. Этот тот случай, когда в странах, вроде Молдавии, политиков просто покупают.

"СП": Есть ли вероятность, что страна распрощается с нейтральным статусом? Что-то зачастили туда разного рода натовские эмиссары…

- Более чем. В данной ситуации Санду все больше напоминает Зеленского. Бесцеремонно, используя силу власти и денег, разрушает оппозицию. Под оппозицией я понимаю здоровую политическую жизнь, когда есть одна точка зрения и другая, и они между собой как бы состязаются, доказывают, какая из них более приятна населению.

Но власть в Молдавии совершенно не прислушивается к тому, что говорят оппозиционно настроенные люди, не прислушивается к мнению населения.

Поэтому, конечно, все обеспокоены. Молдавское население в данный момент демонстрирует желание противостоять этому и достаточно сильное. И, мне очень хочется надеяться, что ему хватит мужества и силы воли отстаивать альтернативную Санду точку зрения. Защищать свои интересы.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1690492320


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