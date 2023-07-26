 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 28.07.2023
00:52  Россия выживет, а Европа?! - Мартина Коцианова
00:50  США пытаются опустить новый "железный занавес", - Абдулла Мурадоглу
00:15  В конгрессе США прошли первые слушания о контактах с НЛО
Четверг, 27.07.2023
22:59  Продвижению России в Африке помешает "китайская стена", - А.Комраков
22:56  "Генеральный наступ" Бандер-армии наглухо забуксовал
21:33  Уволены: начальник УВД Ферганской области Жураев и ряд ферганских хокимов и подхокимников
21:27  Опера-буффа на Украине, - Сеймур Херш

21:22  Невыученные уроки Корейской войны как никогда актуальны и сегодня
19:15  "Хитрый трюк Путина": на раздачу зерна поставят Эрдогана, - СП
13:49  Сто тысяч корейских бойцов вместо русских "мобиков": тайная цель визита Шойгу в КНДР
13:45  Восстание хомячков. ГосДума поссорилась с РосПравительством
13:27  Секретная болезнь и обворожительная шпионка: главу МИД Китая снял Путин?
13:10  Джизакские педагогики. Мать и сын, работавшие директорами школ, подозреваются в хищении 147 млн сумов
12:33  Парижские погромы - это только начало... конца Запада, - Вэнь Бо
12:32  Депутаты в Таджикистане называют традицией принудительный труд учителей
12:02  Туристическую отрасль Узбекистана возглавил Умид Шадиев
11:57  Языковой барьер: в Москве обеспокоились дискриминацией русского в Киргизии, - К.Логинова
09:44  Техас объявил войну Вашингтону, - В.Прохватилов
08:04  Кургинян: распад СССР не сводится только к геополитической катастрофе
07:39  Проделки "Вагнера"? Проамериканский президент Базум низложен. Власть в Нигере взял полковник Абдрамане
07:37  Для защиты власти. Как "разжигание вражды" стало дубинкой против инакомыслящих, - Д.Подольская
07:29  Шойгу корейцы показали пушку и пулемет. Ядрена-матрена...
07:16  Россию не пригласили на Олимпиаду в Париж. Давно пора учреждать новый МОК и проводить свои Олимпиады
06:48  Абатбая Даниярова переместили из вице-премьеров Каракалпакии по духовности в бездуховные мэры Нукуса
06:45  КазПравительство наскребло 8,4 млрд тенге на ремонт Риддера (ТЭЦ и сетей)
06:44  В Алматы сносят чей-то самостройный бизнес-центр
06:41  Нефть из России пошла в Китай сквозь льды
00:50  Смена караула в Центробанке Китая. Проект цифрового юаня пробуксовывает
00:47  О польском коллаборационизме и подарке Сталина, - В.Бурт
00:03  В Киргизии ввели режим ЧС из-за нехватки воды для ГЭС, - В.Панфилова
00:02  Китайские ученые научились читать мысли, обогнав Илона Маска
Среда, 26.07.2023
22:15  В Дании продолжают безнаказанно и публично жечь Коран
21:01  В семи районах Ташкента введены временные ограничения на подачу электричества
19:37  Победа всем миром. Интернационализация конфликта на Украине как решение проблемы, - А.Шорохов
19:18  Мятеж в Нигере. Собственная охрана "нейтрализовала" президента Базума
19:15  Судом признанный взяточником и вором экс-шофер президента Атамбаева стал "почетным гражданином" кыргызского Лейлека
18:55  Сам вернулся и сдался каз-властям старый инсургент Нургазин (дядя Мухтара Аблязова)
17:59  АмерАктера Кевина Спейси в третий раз признали невиновным в домогательствах к мужчинам. Только к бабам!
15:48  Скандал! Ташкентские модели устроили модный показ в метро (видео)
15:40  Умер известный ташкентский фото-журналист Юрий Корсунцев
14:05  Нетаньягу метит в диктаторы (протекторы Иудеи?). Гражданская война его не страшит, - М.Магид
13:19  "Правые" партии усиливаются по всей Европе, - Дитер Штайн
13:16  Беларусь вернула оппозиционного активиста Низомиддина Насриддинова в Таджикистан
13:11  Западная пропаганда потерпела поражение, как и ВСУ на фронте, - Берджан Тутар
13:04  Петицию за отставку "чебурашки" - акима Алматы Досаева, подписало уже более 50 тысяч человек
12:58  Успешно отбоярившаяся от обвинений в коррупции Кумис Сеитова - новая главная чиновница по Культуре Казахстана
12:55  "Жечь Коран - непозволительная провокация", - президент К.Токаев
11:18  ТаджГенпрокуратура объявила канал "Новый Таджикистан 2" экстремистским и запретила его работу
11:07  КырЭкономика. Проще уйти в тень. Как государство вынуждает бизнес не платить налоги
11:05  В скандальной президентской гонке в США появилась новая звезда, - М.Дудаков
10:32  Красный дракон дышит в затылок Статуе Свободы, - Владимир Овчинский
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В конгрессе США прошли первые слушания о контактах с НЛО
00:15 28.07.2023

CBS News
США

Истина где-то рядом: в конгрессе США прошли первые слушания о контактах с НЛО
Летчики ВМФ США рассказывают о своих встречах с НЛО

В американском конгрессе прошли слушания на тему встреч людей с НЛО, сообщает CBS News. По словам агента ЦРУ Дэвида Груша, контакты с ними небезопасны, а в одном разбившемся аппарате был обнаружен биологический материал неземного происхождения.

– Есть ли некие общие закономерности в показаниях пилотов, которые обнаруживали НЛО? В чем они сходятся, не могли бы вы описать поподробнее?

Бывший летчик-истребитель США Райан Грейвз: Конечно! Мы замечали преимущественно темно-серые или черные кубы внутри прозрачной сферы.

– Прошу прощения, темно-серые или черные кубы?

- Да, внутри прозрачной сферы. Причем углы или оконечности куба заходили внутрь сферы. Когда нам удавалось получить зрительное описание этих объектов, картинка складывалась преимущественно такая. Причем, это наблюдалось на протяжении почти восьми лет. Насколько я знаю, это верно и поныне.

– Я бы хотел спросить: а как вы можете знать, что это не наши собственные воздушные суда?

- По их поведению в рабочей зоне. Мы наблюдали, как эти объекты перемещаются со скоростью 0,0 Маха - то есть, когда скорость полета относительно некоторых точек равна нулю. Представьте себе реку - она течет. Если бросить в нее бутылку, она поплывет по течению. А эти объекты оставались полностью неподвижными даже при ураганном ветре четвертой категории (к ураганам 4 категории относят тропические циклоны со скоростью ветров от 58 м/с до 70 м/с. – Прим. ред.) Причем, впоследствии эти самые объекты развивали сверхзвуковую скорость вплоть до 1,1–1,2 Маха и при этом перемещались стремительно и хаотично. На сегодняшний день у меня нет никаких объяснений этому явлению.

[…]

– Давайте поговорим о законах физики. Когда НЛО преодолевало звуковой барьер, был ли характерный хлопок?

Экс-капитан 2-го ранга США Дэвид Фрейвор: Я находился в самолете и не мог ничего слышать. Там немного шумно.

Бывший летчик-истребитель США Райан Грейвз: Мы наблюдали сферические объекты, и они развивали скорость до 2 Махов. Хотя их форма совершенно не аэродинамическая.

– А что насчет ускорения? Может ли человек выдержать такую перегрузку с учетом имеющейся сегодня технологии?

- Нет, при таком ускорении, что мы наблюдали, нет.

– А теперь что касается внешнего вида. Как близко вам удалось подобраться? На что эти объекты были похожи? Может, вы видели швы, заклепки, отсеки и так далее? На ваших же самолетах все это есть. А у НЛО?

Райан Грейвз: Я такими подробностями не располагаю.

Дэвид Фрейвор: Мы подобрались где-то на 800 метров. Кто-то скажет, что это большое расстояние, но по авиационным меркам это довольно близко. Так вот: объект был совершенно белый и гладкий, без единого окошка. Хотя когда мы потом прокрутили отснятое видео на большом экране - про него есть в отчете - то увидели, что из днища там торчало два объекта поменьше. А в остальном - никаких окон, ничего подобного.

– У вас этому есть какое-то объяснение?

- Знаете, вообще-то всякая конспирология мне чужда, и все эти НЛО - это все не мое. Но вот что я вам скажу: то, что мы вчетвером видели собственными глазами в течение пяти минут, - и близко ни на что не похоже. Это было нечто потрясающее. Я еще сказал приятелю: вот бы на такой штуке полетать! Потрясающая техника.

[…]

– Если, по-вашему, у нас есть обломки потерпевшего крушение НЛО, то есть ли у нас тела пилотов, которые им управляли?

Экс-агент ЦРУ Дэвид Груш: Как я уже заявлял во всеуслышание в интервью News Nation, в этих обломках был обнаружен биологический материал.

– А материал был человеческий или нет?

- Нечеловеческий, и это не моя оценка, а профессионалов, имевших к этому непосредственное отношение. И работа по этой программе до сих пор не окончена.

– И есть документальные свидетельства? Фото? Видео? Показания очевидцев? В том смысле, что как это установили?

- Есть документы, на которых мне бы пришлось остановиться поподробнее.

– Вы сказали, что в какой-то момент имело место некая пагубная деятельность. Правомерно ли говорить об агрессии или враждебности?

Экс-агент ЦРУ Дэвид Груш: Я лично знаю коллег, которые получили физические травмы.

– Со стороны НЛО или федерального правительства?

- Обоих.

– То есть инопланетная или, скажем, нечеловеческая технология или ее носители нанесли людям прямой ущерб?

- Я не уполномочен вдаваться в подробности, но это то, что я сам видел. И я не собираюсь разглашать профессиональные тайны… В общем, нам с женой довелось увидеть зрелище крайне тревожное.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1690492500


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Ход проведения экологического аудита "АрселорМиттал Темиртау" обсуждены в Правительстве
- О качестве связи
- Роман Скляр посетил ряд предприятий города Кокшетау
- Кадровые перестановки
- В Алматы пресекли деятельность еще одной финпирамиды
- Рабочий график главы государства
- Необходимо активизировать привлечение частных инвестиций для развития сельских территорий - Алихан Смаилов
- Государственный советник провел заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции
- "Больше не первый": Лишение Назарбаева госохраны объяснили юридическими нюансами
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  