В конгрессе США прошли первые слушания о контактах с НЛО

00:15 28.07.2023

CBS News

США



Истина где-то рядом: в конгрессе США прошли первые слушания о контактах с НЛО

Летчики ВМФ США рассказывают о своих встречах с НЛО



В американском конгрессе прошли слушания на тему встреч людей с НЛО, сообщает CBS News. По словам агента ЦРУ Дэвида Груша, контакты с ними небезопасны, а в одном разбившемся аппарате был обнаружен биологический материал неземного происхождения.



– Есть ли некие общие закономерности в показаниях пилотов, которые обнаруживали НЛО? В чем они сходятся, не могли бы вы описать поподробнее?



Бывший летчик-истребитель США Райан Грейвз: Конечно! Мы замечали преимущественно темно-серые или черные кубы внутри прозрачной сферы.



– Прошу прощения, темно-серые или черные кубы?



- Да, внутри прозрачной сферы. Причем углы или оконечности куба заходили внутрь сферы. Когда нам удавалось получить зрительное описание этих объектов, картинка складывалась преимущественно такая. Причем, это наблюдалось на протяжении почти восьми лет. Насколько я знаю, это верно и поныне.



– Я бы хотел спросить: а как вы можете знать, что это не наши собственные воздушные суда?



- По их поведению в рабочей зоне. Мы наблюдали, как эти объекты перемещаются со скоростью 0,0 Маха - то есть, когда скорость полета относительно некоторых точек равна нулю. Представьте себе реку - она течет. Если бросить в нее бутылку, она поплывет по течению. А эти объекты оставались полностью неподвижными даже при ураганном ветре четвертой категории (к ураганам 4 категории относят тропические циклоны со скоростью ветров от 58 м/с до 70 м/с. – Прим. ред.) Причем, впоследствии эти самые объекты развивали сверхзвуковую скорость вплоть до 1,1–1,2 Маха и при этом перемещались стремительно и хаотично. На сегодняшний день у меня нет никаких объяснений этому явлению.



[…]



– Давайте поговорим о законах физики. Когда НЛО преодолевало звуковой барьер, был ли характерный хлопок?



Экс-капитан 2-го ранга США Дэвид Фрейвор: Я находился в самолете и не мог ничего слышать. Там немного шумно.



Бывший летчик-истребитель США Райан Грейвз: Мы наблюдали сферические объекты, и они развивали скорость до 2 Махов. Хотя их форма совершенно не аэродинамическая.



– А что насчет ускорения? Может ли человек выдержать такую перегрузку с учетом имеющейся сегодня технологии?



- Нет, при таком ускорении, что мы наблюдали, нет.



– А теперь что касается внешнего вида. Как близко вам удалось подобраться? На что эти объекты были похожи? Может, вы видели швы, заклепки, отсеки и так далее? На ваших же самолетах все это есть. А у НЛО?



Райан Грейвз: Я такими подробностями не располагаю.



Дэвид Фрейвор: Мы подобрались где-то на 800 метров. Кто-то скажет, что это большое расстояние, но по авиационным меркам это довольно близко. Так вот: объект был совершенно белый и гладкий, без единого окошка. Хотя когда мы потом прокрутили отснятое видео на большом экране - про него есть в отчете - то увидели, что из днища там торчало два объекта поменьше. А в остальном - никаких окон, ничего подобного.



– У вас этому есть какое-то объяснение?



- Знаете, вообще-то всякая конспирология мне чужда, и все эти НЛО - это все не мое. Но вот что я вам скажу: то, что мы вчетвером видели собственными глазами в течение пяти минут, - и близко ни на что не похоже. Это было нечто потрясающее. Я еще сказал приятелю: вот бы на такой штуке полетать! Потрясающая техника.



[…]



– Если, по-вашему, у нас есть обломки потерпевшего крушение НЛО, то есть ли у нас тела пилотов, которые им управляли?



Экс-агент ЦРУ Дэвид Груш: Как я уже заявлял во всеуслышание в интервью News Nation, в этих обломках был обнаружен биологический материал.



– А материал был человеческий или нет?



- Нечеловеческий, и это не моя оценка, а профессионалов, имевших к этому непосредственное отношение. И работа по этой программе до сих пор не окончена.



– И есть документальные свидетельства? Фото? Видео? Показания очевидцев? В том смысле, что как это установили?



- Есть документы, на которых мне бы пришлось остановиться поподробнее.



– Вы сказали, что в какой-то момент имело место некая пагубная деятельность. Правомерно ли говорить об агрессии или враждебности?



Экс-агент ЦРУ Дэвид Груш: Я лично знаю коллег, которые получили физические травмы.



– Со стороны НЛО или федерального правительства?



- Обоих.



– То есть инопланетная или, скажем, нечеловеческая технология или ее носители нанесли людям прямой ущерб?



- Я не уполномочен вдаваться в подробности, но это то, что я сам видел. И я не собираюсь разглашать профессиональные тайны… В общем, нам с женой довелось увидеть зрелище крайне тревожное.