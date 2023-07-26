Россия выживет, а Европа?! - Мартина Коцианова

00:52 28.07.2023 Radio Universum

Чехия



Европа по-прежнему получает российскую нефть, которую россияне экспортируют в Китай и Индию. Таков результат санкций



Ожидать поражения русских на Украине бессмысленно, заявил экс-министр МВД Чехии Мартин Пецина в интервью Radio universum. Что же касается санкций, то Россия выживет - у нее есть поддержка Китая, Индии, Саудовской Аравии и всего БРИКС. Но что будет с Европой?



Мартина Коцианова



Просто поразительно, во что готовы поверить разумные люди. [...] Кроме "Зеленого курса", Европа уверовала еще и в то, что способна победить Россию экономическими санкциями. И чем меньше получается, тем упорнее Европа на них настаивает. Бывший министр внутренних дел Чешской Республики, а ныне бизнесмен Мартин Пецина сказал в этой связи: "Если бы Владимир Путин захотел уничтожить государства Евросоюза, то сделал бы все, чтобы в Европейской комиссии сидели именно те люди, которые сейчас там заседают. Просто невероятно, что вытворяет глава комиссии Урсула фон дер Ляйен, но мы все это видим".



- Radio universum: Давайте обратимся к сопутствующим "Зеленому курсу" обстоятельствам. Вы недавно сказали: "Насколько мне известно, американские компании до сих пор закупали российскую нефть. Они занимались этим еще долго после того, как мы ввели санкции. Они огибают с ней весь мир, а потом продают ее нам в Германии. Так что эта нефть идет не по трубопроводу, а по морю. Наверное, кто-то подумал, что это и есть настоящий „Зеленый курс"". Неужели все так и есть? Это проверенная информация?



- Мартин Пецина: Да. Теперь, кажется, американским компаниям это запретили, о чем публично объявили разные источники. Теперь тем же самым занимаются индийские компании. Нефть экспортируется в Индию и Китай, а индусы вывозят ее по морю в Европу, а тут нам ее продают как нефть неизвестного происхождения. На это нацелен очередной пакет санкций. Мы ввели санкции и как будто хотим их соблюдать. Но это приведет только к тому, что государства, которые покупают нефть у Саудовской Аравии, отныне будут покупать ее у Индии, а мы, в свою очередь, будем закупать ее у Саудовской Аравии. Шило на мыло. Нефти на рынке будет бесконечное количество, а для российской нефти явно нашелся свой рынок сбыта. Разумеется, когда она поступает по трубопроводам, это наиболее экологично и экономично. Вот только по трубопроводам российская нефть пойдет куда-нибудь в Индию, а саудовская, как и, возможно, из других стран: из Венесуэлы, или я не знаю, откуда еще, с кем мы там еще дружим, может, из Бразилии, Нигерии - пойдет к нам. Ничего иного из всего этого не выйдет.



- По-Вашему, точно так же выглядит и торговля российским газом?



- Насколько мне известно, самые большие мощности для СПГ сейчас построены в Санкт-Петербурге. Там газ сжижают, а потом экспортируют. Поверим, что не в те терминалы, где нам принадлежит доля, и где мы закупаем эти "молекулы свободы", как я слышал? Не туда? Но в любом случае этот газ кто-то покупает. Там, где раньше продавался газ из других источников, его продают и привозят к нам. Это похоже на игру с одним недостающим стулом "Кто лишний?". Но в итоге газ найдет своего потребителя. Хотя, наверное, правда, что россияне не продадут его столько, сколько продавали три года назад. Как правда и то, что им это вредит. Вот только больше всех происходящее вредит нам, и это самая горькая правда. Тут сомнений нет.



- Как Вы думаете, на фоне всего того, о чем Вы сейчас рассказали, санкции против России эффективны?



- Определенный эффект, конечно, есть. Санкции для России - явление неприятное. Но главное, чтобы их пережили мы. Что тут скажешь? Все всегда заканчивается тем, чем заканчивается всегда. То есть в итоге торговать с ними начнут американцы. А если от них не откажутся китайцы и индусы (судя по всему, этого не произойдет), то Россия выживет при поддержке Китая, Индии, Саудовской Аравии и всего БРИКСа, а сегодня этот блок больше всей Большой семерки, Европейского Союза и США вместе взятых по численности населения и уровню производства. Мы же понесем убытки. Мы, конечно, насолим России, но навредим и себе. Они там приспособятся. Мы тоже. Но разумно ли все это, у меня большие сомнения.



- То есть, по-Вашему, нынешнее объединение стран БРИКС, как Вы о нем рассказали, уже сегодня имеет такой экономический вес, при котором можно конкурировать даже с Большой семеркой?



- Безусловно. Сложите ВВП государств, которые сейчас входят в БРИКС, и все то, что они умеют. Тут мы, разумеется, прежде всего, говорим о Китае, его технологических умениях, с которыми сопоставимы только американские; хотя, может, что-то еще осталось в Европе. Так вот, определенные неприятности мы им способны доставить, но они могут испортить нам жизнь намного больше. Особенно если они начнут торговать в собственных валютах и перестанут пользоваться нашими. Нам останется только удивляться тому, как обесценятся наши валюты.



- Получается, сейчас формируется новое экономическое устройство мира? Нечто вроде того, что раньше образовывало противостояние западной экономики и стран СЭВ и близких к нему государств?



- Несомненно, все говорит об этом.



- Значит, сейчас разрушаются торговые отношения, которые выстраивались с начала 90-х годов, а некоторые даже после окончания Второй мировой войны? Теперь все будет иначе?



- В общем, почти так оно и есть. Государства, которые давно живут под санкциями, такие как Иран, этому рады. Иран наладил отношения с Саудовской Аравией при посредничестве Китая, хотя еще лет пять назад такое невозможно было себе представить. Они считались злейшими врагами и обстреливали НПЗ друг друга дронами. Но сегодня они друзья. Иран, конечно, сильная страна, а не какой-нибудь региональный холуй. Так что теперь Иран, по-видимому, полностью нивелирует последствия санкций для себя. Несомненно, образуется огромное сообщество государств, и если к ним присоединится, например, Турция, африканские государства с их сырьевыми ресурсами, или Южная Америка... Нам будет не до шуток.



- Как бы Вы определили, кто с кем на общемировом уровне борется?



- Очень интересный вопрос. Думаю, Евросоюз уже только что-то изображает, но не более того, к сожалению. Разумеется, военная и экономическая мощь зиждется на трех державах. Это США, Китай и Россия. Причем, в том порядке, в каком я их перечислил. Так и с борьбой.



- Какими экономическими последствиями для нас это чревато? Причем, я имею в виду не только нас, но и Европу как таковую.



- Главное, воспротивимся мы или нет. Ни у нас, ни в Европе я не вижу никакой воли к протесту. Мозги промыты так сильно, что население не выказывает ни малейшего желания разумно выбирать на выборах, противиться тому, что происходит. Боюсь, что по всей Европе ситуация такая же. Наиболее показателен для меня пример Италии, если вы обратили внимание, что там произошло. Просто потрясающе. Маттео Сальвини, популярного политика [...], сначала хотели судить за то, что он отказался принимать баржу контрабандистов. Но ему предъявили, что, мол, это не контрабандисты, а отличные парни, пусть и с дредами, которые спасают беженцев и работают "таксистами", возят их туда-сюда. Сальвини отказал им, и его за это хотели судить.



Потом там появилась новая фигура, блондинка, которая встала во главе оппозиции и с большим отрывом победила на выборах. Но, одержав убедительную победу, она сделала резкий поворот, и сегодня это совершенно системный премьер, который утверждает: "Мы будем отправлять оружие на Украину. Мы будем принимать беженцев", - и так далее и тому подобное. Поразительно, как только возможен такой крутой разворот, но, наверное, все было спланировано. Ее отправили на выборы, чтобы Сальвини проиграл, поскольку он такого разворота не сделал бы. Хотя кто знает. В общем, я не вижу воли в Евросоюзе, у народов Евросоюза, воспротивиться тому, что происходит. Никаких намеков.



Правительство сияет, радуясь вероятной войне



- Вы не видите тенденции, воли воспротивиться экономическому давлению. А что в оборонной сфере? Недавно Генри Киссинджер отпраздновал сотый день рождения и дал по этому случаю интервью, в котором говорит, что ситуация сейчас совершенно такая же, какой была перед предыдущими мировыми войнами. Как Вы оцениваете эту угрозу?



- Мне страшно. Я уже немолодой человек, и в армию, наверное, меня не призовут. Я проходил срочную службу в последние годы ее существования. Мне 50 лет, и в принципе призвать меня еще могут. Но, разумеется, любая война - это настоящая катастрофа для любого народа, которого она коснется. Нынешнее правительство, как мне кажется - не буду выражаться грубо - буквально сияет от радости в предвкушении чего-то подобного. Но для меня это совершенно неприемлемо, и я ни в коем случае этого не хотел бы. Меня ужасает, что нас вообще втягивают в какие-то чужие конфликты. Я не хочу, чтобы мои дети и внуки жили в воюющей стране.



Если вы спрашиваете о ситуации на Украине, то происходящее там мы, во-первых, не понимаем, поскольку обе стороны преподносят события тенденциозно, а правда, разумеется, скрывается где-то посередине. Но, главное, идея, что мы победим Россию, у которой больше всех ядерных боеголовок на свете, полностью абсурдна. А как нас информируют чешские СМИ? Сначала они неделю нам говорят: "Украинцы нанесли контрудар под Бахмутом. Бахмут не взят, но удалось отвоевать 20 квадратных километров. Это серьезный контрудар". Через три дня они говорят: "Русские взяли Бахмут целиком". А ты говоришь себе: "Они, что, шутят?" Конечно, в сети можно найти, как меняется фронт. Украинцы действительно где-то что-то отвоевали, но не под Бахмутом. Мне этот стиль не нравится. Мы не на войне.



Я не говорю, что болею за русских. Ни в коем случае. Я только говорю, что нам нужна более объективная информация. И если русские взяли Бахмут, то пусть нам скажут, что русские взяли Бахмут, а не устраивали вокруг этого танцы. Когда у нас будет точная информация, то мы, народ, располагая этой правдивой информацией, сумеем правильно решить, что делать дальше. Но зачем отправлять танки, если линия фронта практически статична? То русские немного продвинутся, то украинцы. А мы думаем, что если отправим туда танки или самолеты, то что-то изменим?



Американцы не дают для боев с русскими такое оружие, чтобы Россия применила в ответ ядерное. Все этого боятся и никогда на такое не пойдут. Тогда давайте искать другое решение, чтобы украинцы уже не теряли свои территории. Ведь то, что мы делаем, в итоге очень навредит Украине. Сейчас эту страну бомбардируют, уничтожают. Так давайте же искать выход, чтобы это остановить. Хватит болтать о том, что мы погоним русских до Урала. Такого никогда не будет. По прошествии полутора лет это уже ясно. Давайте искать решение, чтобы остановить кровопролитие.



- Значит, Вы считаете, что вместо гранатометов мы должны отправлять туда переговорщиков?



- На мой взгляд, нам стоит так же, как это делает Виктор Орбан, или австрийцы, или швейцарцы, просто сказать: "Давайте остановим поставки вооружений". Давайте помогать этим людям. Давайте поможем им восстановить инфраструктуру. Это нормально. Будем давать им деньги, чтобы страна совсем не умерла, потому что она в принципе разрушена, истощена. Давайте помогать им, как только можно, но постараемся остановить это смертоубийство, потому что - и прежде всего для Украины - это катастрофа. Ожидать поражения русских бессмысленно. Думаю, это уже все понимают. Нам все рассказывают о каком-то контрнаступлении, но что, как нам кажется, должно произойти? Не произойдет ничего, что помогло бы украинцам.



- Как-то Вы сказали, что новостям на "Чешском телевидении" уже не поверит даже человек, подвергшийся лоботомии. Скажите, что произошло после 1989 года со СМИ? Как они изменились? Как изменились те СМИ, которые тогда радовались, что наконец-то наступила свобода слова, собраний, дискуссий, информации?



- Мы дожили до того, что у нас отключают серверы. Например, депутаты Европейского парламента... На мой взгляд, за это следует кое-кого судить, потому что делать так нельзя, ведь в конституции ясно сказано, что цензура недопустима. А когда кто-то отключает чей-то сервер, то это не что иное, как цензура. [...] Источник - ИноСМИ

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