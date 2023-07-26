Бывший хоким Термеза Исроил Худайбердиев получил 11 лет колонии

06:37 28.07.2023

Суд приговорил бывшего хокима Термеза Исроила Худайбердиева к 11 годам лишения свободы в колонии по делу о растрате, получении взяток и другим преступлениям. Еще 17 человек приговорены к штрафам, исправительным работам и лишению свободы.



27 июля в суде по уголовным делам Термеза завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего хокима города Исроила Худайбердиева и 17 других человек, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.



Суд признал Худайбердиева виновным в совершении преступлений по следующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана:



пункт "а" часть 3 статьи 167 - хищение путем присвоения или растраты чужого имущества, совершенное в особо крупном размере;

часть 1, пункт "а" части 2 статьи 205 - злоупотребление властью или должностными полномочиями, в том числе с причинением особо крупного ущерба;

пункт "а" части 2 статьи 206 - превышение власти или должностных полномочий должностным лицом с причинением особо крупного ущерба;

часть 1, пункт "а" части 2 статьи 209 - должностной подлог, в том числе совершенный повторно;

пункт "а" части 3 статьи 210 - получение взятки в особо крупном размере;

пункты "а" и "б" части 2 статьи 229−4 - нарушение порядка предоставления земель, совершенное после применения административного взыскания за такое же действие, совершенное повторно и повлекшее выход орошаемых земель из сельскохозяйственного оборота;

статья 243 - легализация доходов, полученных от преступной деятельности.

Он приговорен к лишению свободы сроком на 11 лет в колонии общего режима с лишением права занимать ответственные и материально ответственные должности в государственных организациях на 2,5 года.



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Оставшиеся 17 человек осуждены по статьям 167 через 25, 167, 168, 184, 205 через 28, 205, 206, 209 через 28, 209 и 229−4 и приговорены к штрафам, исправительным работам на сроки от 1 года 9 месяцев 15 дней до 2 лет 3 месяцев, а также лишению свободы на сроки от 3,5 лет до 9 лет.



Исроил Худайбердиев (1981 года рождения) был задержан в октябре 2022 года. Он занимал пост хокима Термеза с февраля 2017 года по сентябрь 2022 года. Суд начался в мае.



Сообщалось, что вместе с ним были задержаны бывший первый заместитель хокима Гайрат Эламанов, бывший заместитель хокима по строительству Шухрат Рахмонкулов, архитектор города, руководитель и проектировщик торгового комплекса "Яшил дуне", застройщик комплекса и другие.