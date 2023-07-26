 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 28.07.2023
07:06  Каскад Казарманских ГЭС Кыргызстану построят китайские инвесторы. Есть контракт
06:37  Бывший хоким Термеза Исроил Худайбердиев получил 11 лет колонии
00:52  Россия выживет, а Европа?! - Мартина Коцианова
00:50  США пытаются опустить новый "железный занавес", - Абдулла Мурадоглу
00:15  Следствие легализации марихуаны? В конгрессе США прошли первые слушания о контактах с НЛО
00:12  Страна абсурда: Молдавия хочет стать Украиной и присоединиться к Румынии
00:10  Современные энергетические войны и кризисы: угрозы миру

Четверг, 27.07.2023
22:59  Продвижению России в Африке помешает "китайская стена", - А.Комраков
22:56  "Генеральный наступ" Бандер-армии наглухо забуксовал
21:33  Уволены: начальник УВД Ферганской области Жураев и ряд ферганских хокимов и подхокимников
21:27  Опера-буффа на Украине, - Сеймур Херш
21:22  Невыученные уроки Корейской войны как никогда актуальны и сегодня
19:15  "Хитрый трюк Путина": на раздачу зерна поставят Эрдогана, - СП
13:49  Сто тысяч корейских бойцов вместо русских "мобиков": тайная цель визита Шойгу в КНДР
13:45  Восстание хомячков. ГосДума поссорилась с РосПравительством
13:27  Секретная болезнь и обворожительная шпионка: главу МИД Китая снял Путин?
13:10  Джизакские педагогики. Мать и сын, работавшие директорами школ, подозреваются в хищении 147 млн сумов
12:33  Парижские погромы - это только начало... конца Запада, - Вэнь Бо
12:32  Депутаты в Таджикистане называют традицией принудительный труд учителей
12:02  Туристическую отрасль Узбекистана возглавил Умид Шадиев
11:57  Языковой барьер: в Москве обеспокоились дискриминацией русского в Киргизии, - К.Логинова
09:44  Техас объявил войну Вашингтону, - В.Прохватилов
08:04  Кургинян: распад СССР не сводится только к геополитической катастрофе
07:39  Проделки "Вагнера"? Проамериканский президент Базум низложен. Власть в Нигере взял полковник Абдрамане
07:37  Для защиты власти. Как "разжигание вражды" стало дубинкой против инакомыслящих, - Д.Подольская
07:29  Шойгу корейцы показали пушку и пулемет. Ядрена-матрена...
07:16  Россию не пригласили на Олимпиаду в Париж. Давно пора учреждать новый МОК и проводить свои Олимпиады
06:48  Абатбая Даниярова переместили из вице-премьеров Каракалпакии по духовности в бездуховные мэры Нукуса
06:45  КазПравительство наскребло 8,4 млрд тенге на ремонт Риддера (ТЭЦ и сетей)
06:44  В Алматы сносят чей-то самостройный бизнес-центр
06:41  Нефть из России пошла в Китай сквозь льды
00:50  Смена караула в Центробанке Китая. Проект цифрового юаня пробуксовывает
00:47  О польском коллаборационизме и подарке Сталина, - В.Бурт
00:03  В Киргизии ввели режим ЧС из-за нехватки воды для ГЭС, - В.Панфилова
00:02  Китайские ученые научились читать мысли, обогнав Илона Маска
Среда, 26.07.2023
22:15  В Дании продолжают безнаказанно и публично жечь Коран
21:01  В семи районах Ташкента введены временные ограничения на подачу электричества
19:37  Победа всем миром. Интернационализация конфликта на Украине как решение проблемы, - А.Шорохов
19:18  Мятеж в Нигере. Собственная охрана "нейтрализовала" президента Базума
19:15  Судом признанный взяточником и вором экс-шофер президента Атамбаева стал "почетным гражданином" кыргызского Лейлека
18:55  Сам вернулся и сдался каз-властям старый инсургент Нургазин (дядя Мухтара Аблязова)
17:59  АмерАктера Кевина Спейси в третий раз признали невиновным в домогательствах к мужчинам. Только к бабам!
15:48  Скандал! Ташкентские модели устроили модный показ в метро (видео)
15:40  Умер известный ташкентский фото-журналист Юрий Корсунцев
14:05  Нетаньягу метит в диктаторы (протекторы Иудеи?). Гражданская война его не страшит, - М.Магид
13:19  "Правые" партии усиливаются по всей Европе, - Дитер Штайн
13:16  Беларусь вернула оппозиционного активиста Низомиддина Насриддинова в Таджикистан
13:11  Западная пропаганда потерпела поражение, как и ВСУ на фронте, - Берджан Тутар
13:04  Петицию за отставку "чебурашки" - акима Алматы Досаева, подписало уже более 50 тысяч человек
12:58  Успешно отбоярившаяся от обвинений в коррупции Кумис Сеитова - новая главная чиновница по Культуре Казахстана
12:55  "Жечь Коран - непозволительная провокация", - президент К.Токаев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Каскад Казарманских ГЭС Кыргызстану построят китайские инвесторы. Есть контракт
07:06 28.07.2023

В КР подписано инвестсоглашение по строительству Казарманского каскада ГЭС
028 июля 2023

В КР подписано инвестсоглашение по строительству Казарманского каскада ГЭС

На VII Международном экономическом форуме "ИССЫК-КУЛЬ 2023" было подписано одно из крупнейших инвестиционных соглашении в истории Кыргызской Республики по строительству Казарманского каскада ГЭС. Об этом сообщил директор Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики Умбриэль Темиралиев.

По его словам, консорциум китайских компаний будет реализовывать проект на сумму более 2 млрд. долларов США на реке Нарын, который будет включать 4 гидроэлектростанций общей мощностью в 1,160 МВт и введен в эксплуатацию до 2030 года.

В целом на форуме было заключено более 11 соглашений, в числе которых соглашения по инвестиционным сделкам сельскохозяйственной отрасли, энергетики, туризма и создания технопарков на территории Асмана.

"Форум стал платформой для 400 предпринимателей для налаживания устойчивых контактов и запуска инвестиционных транзакций. Успех инвестиционных проектов всецело зависит от стараний и усилий предпринимателя, который за каждой сделкой продолжает вести диалог в

инвестиционных целях", - отметил директор Национального агентства.

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1690517160


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Алихан Смаилов провел заседание Инвестиционного штаба
- Кадровые перестановки
- Пострадавшим от засухи фермерам могут продлить срок уплаты кредитов
- Тамара Дуйсенова провела совещание по созданию Проектного офиса "Ауыл аманаты"
- Группа лиц в Костанае подозревается в хищении более 1,5 млрд тенге, выделенных на развитие АПК
- О ликвидации нарколаборатории
- Приговором суда привлечен к ответственности
- Рабочий график главы государства
- Ход проведения экологического аудита "АрселорМиттал Темиртау" обсуждены в Правительстве
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  