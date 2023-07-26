Вторая смена. Как кыргызстанок продолжают загонять в рамки стереотипов, - Д.Подольская

09:21 28.07.2023 28 июля 2023, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Международный республиканский институт опубликовал исследование, часть которого посвящалась вопросам соблюдения прав человека в Кыргызстане. Эксперты затронули и гендерный аспект.



По итогам опроса выяснилось, что 58 процентов респондентов считают, что место женщины на кухне. 63 процента видят женщин в сфере образования, 56 процентов - в области здравоохранения.



Твое место на кухне. Что заставляет женщин выходить на улицы

7 процентов участников социологического исследования оставляют за женщинами гражданский сектор и НКО, 6 процентов - дипломатию и международные отношения. 12 процентов граждан отмечают, что женщины могут себя реализовать в политике.



По мнению экспертов, эти данные свидетельствуют о том, что общество мыслит гендерными стереотипами, где мужчина - добытчик, женщина - хранительница домашнего очага. Считается очевидным и абсолютно нормальным, что готовить еду, стирать и воспитывать детей должны именно женщины, забывая о том, что такой подход к разделению труда является дискриминационным.



Учат с детства

Вопреки официальной риторике о матерях-героинях и хранительницах очага, власти не хотят терять женщин на рынке труда. По данным Нацстаткома, они - 46 процентов рабочей силы в Кыргызстане.



В пятом созыве Жогорку Кенеша звучали предложения обложить занятых в домашнем хозяйстве женщин дополнительным налогом, чтобы стимулировать их выходить на рынок труда. Но эта инициатива не получила развития.



Чиновники вообще не готовы предоставлять особых льгот женщинам, занятым домашним трудом. При этом время переносят или сокращают рабочий день перед Новым годом, аргументируя это необходимостью "нарезать салаты".



По мнению эксперта по гендерным вопросам Жанны Араевой, женщины, занятые в сфере домашнего хозяйства, чувствуют себя незащищенными. Трудодни, проведенные в бытовых хлопотах и воспитании детей, не учитываются никак, никем и нигде. Домохозяйки не могут рассчитывать на пенсию или любую другую социальную поддержку.



"В этом патриархальном мире не задумываются, что это не роль женщины - заботиться о доме, а общая ответственность всех членов семьи", - сказала Жанна Араева.



Женщины предлагают внести домохозяйство в трудовой стаж, чтобы обеспечить минимальную пенсию. Этот вопрос часто поднимается в феминистском сообществе. Так называемая вторая смена должна оплачиваться.



Жанна Араева

Она добавила, что перекос в распределении домашних обязанностей между мальчиками и девочками фиксируется в самом раннем возрасте.



В дошкольные учреждения и младшие классы до сих пор поступают учебники, на картинках которых можно увидеть, как изображена семья, где мама моет окна, пылесосит или готовит обед, а папа, развалившись в кресле, смотрит телевизор.



Это и есть ложное представление о распределении домашних обязанностей, которое закладывают с детства.



Не мужское дело щи варить

В конце 1980-х американская исследовательница Арли Хокшилд придумала термин "вторая смена". Она утверждала, что в гетеросексуальных семьях, если и муж, и жена работают, у первого, как правило, гораздо больше свободного времени, особенно если в семье есть дети.



"Помимо рабочих обязанностей, женщины каждый день выполняют еще десяток задач по дому - их рабочий день начинается раньше, а заканчивается позже, чем это предусмотрено офисными часами", - пояснила Арли Хокшилд.



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Гендерное неравенство - это не что иное, как несправедливость

Она указала на то, что, согласно сложившейся негласной тенденции, именно женщина должна готовить завтраки, собирать детей в школу, и это не расценивается как работа. Многие уверены, что это просто естественное течение жизни.



Феминистки это неравенство отметили еще в 1970-х годах. Они требовали оплаты "кухонного рабства", аргументируя тем, что домашний труд и затраченное на него время следует учитывать не как досуг, а как рабочие часы.



Тем более что от оказавшихся на рынке труда женщин все равно по умолчанию ждут работы во "вторую смену" дома.



По мнению Жанны Араевой, совершенно необъяснимо, почему объединяют обязанности по дому, заботу о пожилых родственниках, воспитание детей и даже эмоциональную поддержку своих близких в момент семейного кризиса в категорию неоплачиваемого труда? Она подчеркнула, что все эти заботы ложатся на женские плечи. Мужчины от домашних дел устраняются априори.



В современном мире женщины выполняют приблизительно 75 процентов работы по дому, уходу за детьми и пожилыми родственниками. Мужчины если и готовы работать во "вторую смену", то избирательно. Скажем, игры с ребенком они берут на себя в среднем куда охотнее, чем уборку.



В Кыргызстане 63,4 процента женщин трудоспособного возраста не работают из-за того, что заняты домом и воспитывают детей.



В прогрессивных странах паритет при распределении домашних обязанностей тоже не достигнут. К примеру, в Швеции мужчины охотнее заступают во "вторую смену", но если подсчитать часы, то она у них вдвое короче, чем у женщин.



По самым разным оценкам, вклад "второй смены", то есть неоплачиваемого женского труда, может оцениваться в дополнительные 10–40 процентов мирового ВВП.



Что делать

Власти в Кыргызстане признают эти факты, но ничего не предпринимают для того, чтобы изменить ситуацию. Национальный статистический комитет регулярно публикует данные о занятости женщин и мужчин, опираясь на которые в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции сокрушаются, что женщины тратят почти в пять раз больше времени на неоплачиваемый домашний труд по сравнению с мужчинами. Этот показатель говорит о том, что занятость в сфере домашнего хозяйства препятствует профессиональному росту.



У работающих женщин в селах обязанности домохозяйки "съедают" в 1,3 раза больше времени, чем у проживающих в городах.



Боле того, переработки из-за "второй смены" также пагубно сказываются на здоровье. В частности, провоцируют рост тревожных и депрессивных расстройств, а еще повышают количество госпитализаций при хронических заболеваниях.



Отражается "вторая смена" и на социальной защищенности женщин.



Исследователи констатируют, что сегодня ни одна страна не приблизилась к устойчивой паритетной модели распределения домашних обязанностей. Это насущная проблема современной экономической и политической системы, и поэтому только ее глубинная трансформация стала бы долгосрочным решением. Но какой она должна быть - ни эксперты, ни политики пока не придумали. Источник - 24.kg

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