Как Пекин отбирает у Москвы пальму ближневосточного первенства, - СП

09:27 28.07.2023

Китай сделал то, что Россия собирается осуществить уже почти десять лет

Дмитрий Капустин

28.07.23

Китайские миллиардеры отправились с бизнес-миссией в Египет. Рядовое в общем-то событие и прошло бы незаметным, если бы не одна деталь. Китайцы приехали в Египет за землей. На берегу Суэцкого канала собираются строить гигантскую китайскую промзону стоимостью в десятки миллиардов долларов. Здесь могут располагаться заводы оборудования для "зеленой" энергетики и стройматериалов.



Китайцы планируют инвестировать в Египет $5 млрд, создав не менее 5 тысяч рабочих мест. Для переживающих экономический кризис страны это очень важно. Причем один китайский завод уже вводят в эксплуатацию - это крупнейшее производство электроприборов, которые будут экспортировать более чем в 70 странах мира.



Китайский интерес к Египту абсолютно понятен. Китайцы хотят получить доступ к главной судоходной артерии планеты. Строить заводы на берегу Суэцкого канала очень выгодно. Экономишь на логистике. Ведь готовую продукцию можно прямо за забором перегружать на контейнеровозы, которые следуют коротким маршрутом в Средиземное море и Индийский океан.



Блестящий успех Китая по освоению Суэцкого канала очень контрастирует с российским примером. Российские дипломаты с 2014 года ездят в Египет, обсуждая строительство промзоны. Тут собирались создавать несколько производств - от автомобильного до химического. Россия приглашала в промзону бизнес из стран ЕАЭС. Только с 2014 года строительство так и не сдвинулось с мертвой точки.



CGTV Arabic за $4 миллиарда превратился в главный инструмент "мягкой силы"



Арабские страны еще с советского времени считались очень дружественными к России. Политические режимы в Алжире, Египте, Йемене, Сирии, Судане и многих других странах действительно были в самых теплых отношениях с Москвой.



Только вот "Арабская весна" 2011 года серьезно изменила политическую карту Ближнего Востока. Цикл оранжевых революций в арабских странах запустили западные спецслужба, а бенефициаром оказался вовсе не Запад, а Китай. За последнее десятилетие молодые арабы все более подвержены влиянию Китая - политическому, культурному, технологическому, пишет в докладе Wilson Centre.



У государственного телевидения Китая появилось арабское подразделение CGTV Arabic, которое транслирует китайские новости, драмы и другие шоу в прямом эфире в миллионы домов по всему региону. Телеканал был запущен в ОАЭ еще в 2009 году и обошелся более чем в $4 миллиарда. ОАЭ были выбраны неслучайно: сейчас это важнейший торговый и политический партнер Китая в ближневосточном регионе.



Деньги были вложены не зря. CGTV Arabic превратился в очень эффективный инструмент "мягкой силы" Китая (так же, как, например, RT Arabic).



Wilson Centre приводит данные соцопроса "Арабского барометра", проведенному в девяти странах Ближнего Востока и Северной Африки среди 23 тысяч респондентов. Вывод социологов: в арабском мире Китай остается более популярным, чем США (за исключением лишь Марокко, где США в целом более популярны).



"Арабский барометр": Америку ненавидят, Китаем восхищаются



Популярность Китая связана с тем, что, в отличие от США, он никогда не участвовал в колониальных войнах. Американцев, по выводам социологов, ненавидят после оккупации Сирии, Ирака, Афганистана, Ливии. Раздражает арабов (особенно молодых) непоколебимая поддержка американцами Израиля, который большинство считает захватчиком и оккупантом исконных палестинских земель.



Арабы воспринимают Китай не как гегемона, а как экономического партнера. В декабре 2022 года прошел арабо-китайский саммит, на котором официальный представитель МИД Китая Мао Нин привела такие цифры. После "Арабской весны" Китай стал крупнейшим торговым партнером арабских государств. Уже в 2021 году прямые иностранные инвестиции Китая в арабские государства достигли $23 миллиарда, увеличившись за десятилетие почти втрое. Объем двусторонней торговли превысил $330 миллиардов.



Крупнейший партнер - это Саудовская Аравия, которая до последнего времени была крупнейшим поставщиком сырой нефти в Китай. Сейчас лидерство у России. Хотя саудиты не расстраиваются: на арабо-китайском саммите в Эр-Рияде две страны подписали в общей сложности 34 инвестиционных соглашения в различных секторах, включая, среди прочего, "зеленую" энергетику, медицинскую промышленность, транспорт и информационные технологии.



Арабов и китайцев сблизила общая история западной колонизации



В палестино-израильском конфликте Китай выступает нейтральным судьей, не поддерживая ни одну из сторон (в отличие от США). Китайские новости на арабском языке также посвящены "арабской солидарности" и "арабскому самоопределению", пишет в докладе Wilson Centre.



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Китайцы, например, горячо поддержали возвращение Сирии в Лигу арабских государств. Хотя это и было главным дипломатическим успехом России, которая поддерживает сирийские власти с начала контртеррористической операции в 2015 году. Для Китая же Сирия важна, чтобы снова напомнить коллективному Западу о слабости его влияния в арабском мире.



Китай финансирует важнейшие инфраструктурные проекты по всему Ближнему Востоку. CGTV Arabic называет их "чудеса в пустыне", что недалеко от истины. Китайцы, например, оплатили создание гигантского резервуара для питьевой воды в Катаре и полей для заготовки кормов для животных в Мавритании, рекультивации пустынных земель в Египте.



- Многие правительства и бизнес-лидеры стран Ближнего Востока считают, что Китай является хорошим, надежным, аполитичным партнером, который может предоставить им технологии и товары без политизированных западных условий, - говорит китайский ученый Цзянги Ян.



Египетский историк Тарек Осман говорит, что между арабским и китайским миром есть и историческое единство. И арабы, и китайцы страдали от колониальных завоеваний Запада. И арабы, и китайцы были самобытными цивилизациями, многие достижения которых присвоил Запад. Так что сейчас дружить против общего врага легче.