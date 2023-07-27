Собрав в кружок африканских дармоедов Путин думает решить какие-то эконом-проблемы России. Ну-ну...

09:33 28.07.2023 27.07.2023 | АЛЕКСАНДР МЕЗЯЕВ



27 июля начался Саммит "Россия – Африка". Планировался он намного ранее, однако дважды откладывался – сначала из-за "пандемии" (в 2021 году), а затем из-за резкого осложнения мировой ситуации зимой 2022 года. Первый саммит состоялся в октябре 2019 года и, по всеобщему признанию, стал поворотным этапом в наших отношениях. Автор настоящий статьи был участником и первого саммита, могу засвидетельствовать то всеобщее воодушевление, которое выражали многие африканские лидеры самого различного уровня: почти все говорили одно и то же – "Мы ждали этого момента несколько десятилетий!"



В 2022 году товарооборот России со странами Африки увеличился и достиг почти 18 млрд долл США. Однако, как отметил в своей статье, приуроченной к саммиту, Президент РФ В.В. Путин, Россия хорошо понимает, что потенциал нашего торгово-экономического партнерства гораздо выше. Российский президент особо назвал такие направления перспективного сотрудничества, как сфера высоких технологий и геологоразведка, топливно-энергетический комплекс, включая атомную энергетику, химическую промышленность, добычу полезных ископаемых…



Перед Вторым саммитом "Россия – Африка" произошли и концептуальные изменения. В новой Концепции внешней политики России произошло радикальное изменение места и роли Африки во внешнеполитических приоритетах России.



На Саммит прибыли представители 47 государств континента, а также делегации всех основных региональных международных организаций, в частности, Африканского Союза (АС), ЭКОВАС, САДК и др. В первый день саммита 27 июля Президент России провел встречу с председателем Африканского союза и главой Комиссии АС. Россия заявила, что поддерживает членство Союза в G-20.



Особо следует выделить встречу между Евразийским Союзом с одной стороны, и африканскими интеграционными объединениями, с другой, которая также прошла также с участием В.В. Путина.



В первый день саммита глава российского государства выступил на пленарном заседании Экономического и гуманитарного форума. Особое внимание было уделено вопросам продовольственной безопасности африканского континента. Многие руководители стран Африки прямо обозначали этот вопрос, как их главную озабоченность. Отвечая на эти запросы, президент РФ отметил, что в ближайшие 3-4 месяца Россия, безвозмездно предоставит по 25-50 тыс. Тонн зерна ряду особо нуждающихся стран. Однако главное в другом тезисе. Президент России рассказал, что его африканские коллеги говорили ему: "у нас есть возможность производить продовольствие – нам нужны технологии". Ответ Путина был таков: "Россия готова делиться с африканскими странами экспертизой в области сельхозпроизводства, оказывать содействие во внедрении самых передовых технологий". В этом отличие "помощи" Африке со стороны Запада и помощи со стороны России…



Следует особо отметить, что Второй саммит проводится под беспрецедентным давлением Запада. Впрочем, скорее, это не давление, а настоящий шантаж. Причем шантажу подверглись все страны континента, а не только самые слабые. Вот, например, что пришлось пережить крупнейшей экономике Африки – Республике Южная Африка (РЮА) лишь за последние месяцы: крупнейшее "падение" национальной валюты рэнда по сравнению с долларом и евро; правительственный кризис в связи с, якобы, отгрузкой оружия на российское судно; правительственный и судебный кризис в связи с приглашением в страну Президента России на саммит БРИКС. Ряд американских конгрессменов направили Президенту США требование исключить Южную Африку из числа стран, получающих преференции в их взаимной торговле по так называемому закону AGOA (1)… При этом руководство Резервного Банка Южной Африки (главного института глобального управления в стране) прямо заявило, что граждане страны должны понимать, что "падение" рэнда, а значит, ухудшение их положения, есть результат именно хороших отношений с Россией. Как известно, Южная Африка сохраняет нейтральную позицию в отношении конфликта на территории Украины. Однако Запад требует от РЮА не только осуждения России, но и прекращения сотрудничества с ней.



Следует отметить, что, пожалуй, самой большой "слабостью" правительства Южной Африки является тот факт, что все средства массовой информации находятся в руках оппозиции. В стране нет правительственной газеты или телеканала. Есть государственный телеканал SABC, который при этом проводит отнюдь не правительственную точку зрения, и вся его "государственность" сводится лишь к финансированию из госбюджета. Оппозиция же в Южной Африке носит весьма специфический характер: в основном она состоит из бывшей Националистической партии, то есть партии апартеида (отсюда и ее специфический расовый состав), но главное в том, что эта партия является выразителем интересов крупного монополистического капитала, который в РЮА по определению является транснациональным, то есть контролируемым из-за рубежа. О его силе можно судить не только по полкам книжных магазинов и диктатуре в СМИ, но и по недавнему решению Президента РФ отказаться от приезда на саммит БРИКС в августе этого года. (2)



Впрочем, позицию южноафриканского правительства вол главе с президентом С. Рамапосой не только о сохранении отношений с Россией, но и их дальнейшем развитии на фоне дипломатического, экономического и финансового шантажа, стоит оценить особо высоко.



На саммите планируется продолжение начатого в июне (в том же Санкт-Петербурге) обсуждение плана урегулирования ситуации вокруг Украины, представленного шестью президентами стран Африки (т.н. "Африканская мирная инициатива").



В мае с.г. Президент Кении У. Руто высмеял проведенный в прошлом декабре Джо Байденом саммит "США – Африка". Кенийский президент заявил, что на этот "саммит" африканских лидеров не приглашали, а вызывали, угрожая тем, кто не приедет. В результате все было сведено к фотографированию и банкету, а на выступление каждого руководителя на общей встрече было выделено всего… полторы минуты. При этом двусторонние встречи вообще не проводились. В отличие от американского унизительного шоу, на саммите "Россия – Африка" российский президент встретится с представителями всех стран, которые представлены на уровне главы государства. Накануне саммита глава России встретился с руководителем Эфиопии, а в первый день саммита состоялись отдельные встречи В.В. Путина с президентами Мозамбика, Зимбабве, Бурунди, Уганды, Египта…



На Втором саммите "Россия – Африка" планируется принятие следующих основных документов: Общей политической декларации, Плана действий на 2023-2026 годы и трех тематических документа: в отношении международного терроризма, нераспространения оружия массового поражения в космическом пространстве и международной информационной безопасности. Впрочем, наверняка будут обсуждаться и другие вопросы… Несколько недель назад тот же Президент Кении У.Руто публично заявил о том, что Африка должна отказаться от доллара США в торговле. Это выступление получило большой положительный отклик. В своей статье к саммиту Президент России особо обозначил необходимость формирования новой валютно-финансовой системы и "механизмов взаимных расчетов, безопасных и свободных от неблагоприятных внешних воздействий". Не случайна именно в эти дни и встреча Президента РФ с президентом Банка БРИКС (с известной повесткой дня дедолларизации в рамках БРИКС). Так что на саммите будут обсуждаться и реальные пути деколонизации мировой экономики. Не случайно Запад угрожает лидерам стран Африки не приезжать на саммит, однако испугались всего в шести столицах. Учитывая степень западного шантажа – можно сделать вывод о том, что Африка проявила силу воли к реальной деколонизации современных международных отношений.



28 июля Второй саммит продолжит свою работу.



Санкт-Петербург



(1) Закон США African Growth and Opportunity Act (AGOA) принят в 2000 году. Цель закона – оказание помощи экономикам стран Тропической Африки и улучшение экономических отношений между США и странами региона. Предполагался на 15 лет, однако в июне 2015 года был продлен на десять лет.

(2) Подробнее об этой провокации Запада и проводников его интересов в южноафриканской оппозиции – в отдельной статье. Источник - fondsk.ru

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