 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Поутру началась конголезко-руандийская война. Неугомонные тутси не могут жить мирно
10:58 28.07.2023

Армия Конго заявила о вторжении в страну войск Руанды
Вооруженные силы Демократической Республики Конго (ВС ДРК) сообщили о нарушении границ страны со стороны армии Руанды. По версии конголезской стороны, армия соседней страны намерена "нарушить территориальную целостность" сопредельного государства и продолжить попытки дестабилизации, сообщает Reuters.

"Подразделения ВС ДРК, отвечающие за охрану границ и направленные на место происшествия, подверглись нападению со стороны руандийской армии. В дальнейшем ВС ДРК дали отпор руандийским террористам, которые совершили недопустимую провокацию, и затем отошли в свою страну", - сказано в коммюнике.

В марте 2022 года правительство Конго обвинило вооруженные силы Руанды в поддержке повстанцев из группировки "Движение 23 марта" (М23), которые находятся в боевой конфронтации с правительством Конго. По данным ООН, руандийские войска сражались вместе с М23 в восточной части Конго, а также снабжали повстанцев оружием.

М23 представляет интересы этнического меньшинства тутси на территории Конго. Лидеры М23 недовольны тем, как правительство Конго выполняло свои обязательства по мирным соглашениям от 23 марта 2009 года. С начала октября 2022 года возобновились бои между армией Конго и повстанцами из М23. 28 мая правительство ДРК объявило М23 террористической группировкой.

Источник - CentralAsia
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