 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 28.07.2023
12:23  Казахстанский актер Азамат Сатыбалды, сыгравший Назарбаева, возглавил "Казахфильм"
12:20  Рейтинг выживаемости руководителей аппаратов министерств и агентств Казахстана
12:03  Массовая драка с польскими фанатами в Шымкенте: появились подробности
11:55  "Русские здесь не ходят". Банды мигрантов обложили данью московских школьников
11:54  Казахстан справедливый (в реале), - Гульмира Илеуова
11:43  Корейский полководец Ким показал тувинскому коллеге Шойгу беспилотник (железную самолетучую птицу)
11:36  Талибы распечатывают литиевые резервы, а в Таджикистане их только ищут

11:27  Философ Дугин: "Я за репрессии..."
11:02  Ссал каратами. Московские таможенники во "Внуково" нашли в трусах узбекистанца более 60 бриллиантов
10:58  Поутру началась конголезко-руандийская война. Неугомонные тутси не могут жить мирно
09:33  Собрав в кружок африканских дармоедов Путин думает решить какие-то эконом-проблемы России. Ну-ну...
09:27  Как Пекин отбирает у Москвы пальму ближневосточного первенства, - СП
09:21  Вторая смена. Как кыргызстанок продолжают загонять в рамки стереотипов, - Д.Подольская
08:04  На Пике Победы (Киргизия) сгинули 4 "рос-альпиниста", ранее вывесившие украинский флаг на Пике Путина
07:06  Каскад Казарманских ГЭС Кыргызстану построят китайские инвесторы. Есть контракт
06:37  Бывший хоким Термеза Исроил Худайбердиев получил 11 лет колонии (вместе с 17 подельниками!)
00:52  Россия выживет, а Европа?! - Мартина Коцианова
00:50  США пытаются опустить новый "железный занавес", - Абдулла Мурадоглу
00:15  Следствие легализации марихуаны? В конгрессе США прошли первые слушания о контактах с НЛО
00:12  Страна абсурда: Молдавия хочет стать Украиной и присоединиться к Румынии
00:10  Современные энергетические войны и кризисы: угрозы миру
Четверг, 27.07.2023
22:59  Продвижению России в Африке помешает "китайская стена", - А.Комраков
22:56  "Генеральный наступ" Бандер-армии наглухо забуксовал
21:33  Уволены: начальник УВД Ферганской области Жураев и ряд ферганских хокимов и подхокимников
21:27  Опера-буффа на Украине, - Сеймур Херш
21:22  Невыученные уроки Корейской войны как никогда актуальны и сегодня
19:15  "Хитрый трюк Путина": на раздачу зерна поставят Эрдогана, - СП
13:49  Сто тысяч корейских бойцов вместо русских "мобиков": тайная цель визита Шойгу в КНДР
13:45  Восстание хомячков. ГосДума поссорилась с РосПравительством
13:27  Секретная болезнь и обворожительная шпионка: главу МИД Китая снял Путин?
13:10  Джизакские педагогики. Мать и сын, работавшие директорами школ, подозреваются в хищении 147 млн сумов
12:33  Парижские погромы - это только начало... конца Запада, - Вэнь Бо
12:32  Депутаты в Таджикистане называют традицией принудительный труд учителей
12:02  Туристическую отрасль Узбекистана возглавил Умид Шадиев
11:57  Языковой барьер: в Москве обеспокоились дискриминацией русского в Киргизии, - К.Логинова
09:44  Техас объявил войну Вашингтону, - В.Прохватилов
08:04  Кургинян: распад СССР не сводится только к геополитической катастрофе
07:39  Проделки "Вагнера"? Проамериканский президент Базум низложен. Власть в Нигере взял полковник Абдрамане
07:37  Для защиты власти. Как "разжигание вражды" стало дубинкой против инакомыслящих, - Д.Подольская
07:29  Шойгу корейцы показали пушку и пулемет. Ядрена-матрена...
07:16  Россию не пригласили на Олимпиаду в Париж. Давно пора учреждать новый МОК и проводить свои Олимпиады
06:48  Абатбая Даниярова переместили из вице-премьеров Каракалпакии по духовности в бездуховные мэры Нукуса
06:45  КазПравительство наскребло 8,4 млрд тенге на ремонт Риддера (ТЭЦ и сетей)
06:44  В Алматы сносят чей-то самостройный бизнес-центр
06:41  Нефть из России пошла в Китай сквозь льды
00:50  Смена караула в Центробанке Китая. Проект цифрового юаня пробуксовывает
00:47  О польском коллаборационизме и подарке Сталина, - В.Бурт
00:03  В Киргизии ввели режим ЧС из-за нехватки воды для ГЭС, - В.Панфилова
00:02  Китайские ученые научились читать мысли, обогнав Илона Маска
Среда, 26.07.2023
22:15  В Дании продолжают безнаказанно и публично жечь Коран
21:01  В семи районах Ташкента введены временные ограничения на подачу электричества
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Ссал каратами. Московские таможенники во "Внуково" нашли в трусах узбекистанца более 60 бриллиантов
11:02 28.07.2023

Таможенники "Внуково" в трусах узбекистанца нашли более 60 бриллиантов на 5 млн рублей. Фото
В аэропорту "Внуково" таможенники обнаружили в трусах у пассажира контрабанду более чем из 60 бриллиантов. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба России.

Инспекторы проверили в "зеленом коридоре" 39-летнего гражданина Узбекистана, прилетевшего в Москву из Объединенных Арабских Эмиратов. Сперва в его багаже нашли 13 коробок с товарами Apple, Samsung и Sony, а также 40 сертификатов подлинности на драгоценные камни.

"На предложение добровольно выдать сокрытые от контроля товары мужчина ответил, что таковых не имеет. Однако в результате личного досмотра гражданина таможенник обнаружил в его нижнем белье тайник с россыпью прозрачных камней и 62 крупными камнями прозрачного и голубого цвета. Драгоценности были упакованы в три полимерных пакета, обмотанных скотчем", - сообщили в пресс-службе.

По словам злоумышленника, которые приводит ФТС, он является сотрудником одной из крупных авиакомпаний ОАЭ, в Москву прилетел навестить родственников, бриллианты вез в подарок, а их стоимость не превышала 17 тыс. долларов, но ФТС оценила бриллианты более чем в 5 млн рублей.

Экспертиза подтвердила: все драгоценные камни - бриллианты.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов (часть 1 статьи 226.1 УК РФ). Санкция статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Кроме того, фигуранту грозит наказание за уклонение от уплаты таможенных платежей (статьи 194 УК РФ), но только в том случае, "если экспертиза признает перемещаемые им электронные устройства новыми товарами, предназначенными не для личного пользования", уточняет ФТС.

"В настоящее время по решению суда гражданину Узбекистана избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подытожили таможенники

Источник - centralasia.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1690531320


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Алихан Смаилов провел заседание Инвестиционного штаба
- Кадровые перестановки
- Пострадавшим от засухи фермерам могут продлить срок уплаты кредитов
- Тамара Дуйсенова провела совещание по созданию Проектного офиса "Ауыл аманаты"
- Группа лиц в Костанае подозревается в хищении более 1,5 млрд тенге, выделенных на развитие АПК
- О ликвидации нарколаборатории
- Приговором суда привлечен к ответственности
- Рабочий график главы государства
- Ход проведения экологического аудита "АрселорМиттал Темиртау" обсуждены в Правительстве
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  