Философ Дугин: "Я за репрессии..."

11:27 28.07.2023

Философ Дугин: "Я за репрессии не только против врагов, но я за репрессии в целом"

Алексей Иванов



Большой резонанс в сети произвел текст Александра Дугина, опубликованный (в трех частях) 25 июля.



Цитируем:



"Я сторонник репрессий. При этом я понимаю, что они могут затронуть не только виноватых, но и правых. Я за репрессии не только против врагов, и тем более моих личных врагов, но я за репрессии в целом. Репрессии это призыв к ответственности за дела, слова, жесты. Убежденных людей это не сломает, а всех остальных заставит выбирать выражения. Репрессии могут коснуться меня. Но кто сказал, что я во всем прав? Может быть я ошибаюсь, а если эти ошибки болезненны для общества и государства, то, наверное, за них надо нести наказание. При этом совершенно очевидно, что есть и без меня множество фигур, - либералы, предатели, олигархи, коррупционеры, русофобы, - которых следует покарать. Жестоко. Поэтому репрессии необходимы и неизбежны. Нельзя призывать репрессии и считать, что ты лично их избежишь, отвертишься. Не отвертишься. Но и они не отвертятся. Никто вообще не отвертится. Репрессии это серьезно, репрессии это тотально. Поэтому на репрессии надо решиться. Главное их начать. Все остальное приложится"



"Когда в СССР были репрессии, страна была великой и сильной, развивалась стремительно и бурно. Когда они прекратились, все стало гнить, разлагаться и вымирать. Отстутствие репрессий остановило ротацию элит. И все стало клониться к нулю, к нигилизму позднесоветской и тем более постсоветской эпохи"



"Если мы верим в Русскую Весну, а кто-то верит в Минские соглашения, то если победит Русская Весна, сторонников Минских соглашений следует репрессировать. За предательство и вредительство. Если же побеждают сторонники Минских соглашений, они так же поступают со сторонниками Русской Весны. Уже поступили.

Важнее всего идеи. И за слова, мысли и действия надо платить.

Ты либерал? Если победят патриоты, ты отправишься по этапу. И не спрашивай: за что? Потому что ты либерал.

Ты патриот? Если (не дай Бог!) победят либералы (а в нашей недавней истории это случалось ), не удивляйся и не возмущайся, если за тобой придут. Поделом.

Давайте осознаем, что за свои убеждения мы должны платить. Любую цену - вплоть до свободы и жизни. Только тогда эти убеждения чего-то да стоят. Если вы не готовы умереть за свои идеи, то у вас просто нет никаких идей".