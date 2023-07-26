Талибы распечатывают литиевые резервы, а в Таджикистане их только ищут

11:36 28.07.2023 Китайцы - первые претенденты на запасы, но не единственные.



В Афганистане, по некоторым оценкам, крупнейшие в мире залежи лития, одного из самых важных для перехода на зеленую энергетику металлов.







В канун двухлетия своего возвращения к власти режим Талибана в Афганистане объявил о намерении открыть для иностранных государств разработку афганских литиевых месторождений - стратегического сырья 21 века, пишет в своем телеграмм-канале директор Аналитического центра Российского общества политологов, руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко.



Исполняющий обязанности министра горнодобывающей промышленности правительства Талибана Шахабуддин Делавар заявил 24 июля, что его руководство вскоре примет решение по "литиевому вопросу" и что "несколько стран, включая Китай", борются за контракты на добычу лития в Афганистане.



По словам Делавара, "тендер на литиевые рудники в Афганистане будет открыт для европейских, арабских и китайских компаний, многие из которых уже прибыли в Кабул, чтобы выразить свою заинтересованность в приобретении рудников".



"Мы признаем, что все страны нуждаются в таких ресурсах, и в Афганистане этих ресурсов предостаточно. Решение будет принято в ближайшее время", - заявил Делавар.



По его словам, "наш приоритет - передать литиевые рудники тем, у кого есть необходимые финансовые и технические возможности".



Помимо литиевых рудников, талибы также наметили процедуры передачи контроля над рудниками по добыче драгоценных и полудрагоценных камней.



Делавар сообщил, что большинство месторождений этих ценных камней, включая рубины и изумруды, расположены в таких провинциях, как Панджшер, Бадахшан, Нуристан, Нангархар, Лагман, Каписа и Логар.



Исполняющий обязанности министра горнодобывающей промышленности Талибана сообщил, что "значительная часть финансирования, используемого для покрытия расходов министерств обороны, внутренних дел и разведки Талибана, получена за счет доходов, полученных от добычи полезных ископаемых".



Решение талибов "распечатать" для иностранных компаний литиевые месторождения, а также добычу драгоценных камней, можно объяснить начавшимися проблемами с финансированием силовых структур, полагают некоторые наблюдатели.



Чем обусловлен этот "литиевый разворот" в талибской политике?



Два года до этого талибы блокировали любые попытки иностранцев зайти на афганский литиевый рынок, иногда используя жесткие меры (например, террористические акты устрашения для того, чтобы остановить китайцев, пытавшихся в 2022 году нелегально или полулегально разрабатывать литиевые прииски в Афганистане).



Так что же изменилось?



Во-первых, причина в продолжающемся снижением интереса мирового сообщества к талибскому эксперименту и режиму в Афганистане. Это, в свою очередь, связано как с увлечением мира украинским кризисом, так и с сохраняющейся его, мира, усталостью от всего, что имеет отношение к "проклятому" "афганскому вопросу".



Талибы на два года поставили Афганистан на паузу в международной повестке дня. Ситуация в этой стране, после череды драматических лет и событий, "подвисла" (некоторые оптимисты называют такое зависание стабилизацией, но это, на наш взгляд, выдача желаемого за действительное).



Афганские угрозы оказались вытеснены из актуального международного политического контекста более яркими угрозами, связанными с украинским кризисом.



Это, с одной стороны, развязало талибам руки для своих социальных экспериментов в Афганистане, а, с другой стороны, сделало их неинтересными для остального мира.



Неинтересный миру джихад перестает быть результативным и прибыльным.



Перестав быть интересными, талибы лишились внешнего политического и экономического внимания, на которое рассчитывали после победы в августе 2021-го.



Вбросив в понедельник в информационное поле литиевую тему, талибы хотят вернуть к себе интерес большого мира.



Афганистан называют "литиевым Клондайком"



Во-вторых, "литиевый разворот" связан с провалом многочисленных попыток Талибана добиться международного политического признания.



Пообещав китайским, европейским и арабским государствам и компаниям возможность допуска к афганским литиевым разработкам, талибы рассчитывают получить взамен международное "литиевое признание" своего режима. Как говорится, не мытьем, так катаньем.



В этом смысле, талибы, скорее всего, будут стараться избегать монополии какой-либо одной страны на реализацию большого литиевого проекта в Афганистане. Именно потому, что это в первую очередь политический проект, а затем уже проект экономический.



Намеки талибских функционеров на то, что китайские товарищи могут иметь в этом деле некоторые преимущества, могут быть связаны с особым мировым и региональным статусом Китая, который, признав режим Талибана в обмен на литий, способен обеспечить серию признаний со стороны государств, зависимых от Пекина.



Хотя, конечно, показательные реверансы талибов в части возможного предоставления литиевых льгот КНР могут иметь и провокативное измерение - желание заставить ревновать и, соответственно, шевелится китайских оппонентов в лице США и коллективного Запада.



Наконец, в-третьих, "распечатка" талибами литиевой темы может быть связана с усиливающимся экономическим кризисом в Афганистане и, соответственно, с угрозами снижения доходности джихадистской экономики.



Это способно привести к сокращению возможностей внутреннего финансирования "индустрии джихада" - силовых структур талибского режима, а также к угрозе снижения темпов первоначального накопления капитала талибскими элитами.



Придя к власти два года назад, главари Талибана занялись форсированным личным обогащением. По оценкам компетентных афганских наблюдателей, фигуры первого эшелона в талибской иерархии давно стали долларовыми миллионерами и продолжают активно сколачивать личные состояния.



Все, что можно было "по-быстрому" взять из Афганистана, талибские главари уже взяли. Настало время для конвертации стратегических запасов страны - литиевых месторождений, наряду с индустрией добычи драгоценных камней - в личные доходы "отцов и детей" афганского джихада.



Спрос на литий только растет



Афганистан, прозванный "Саудовской Аравией лития", располагает одним из крупнейших в мире запасов лития, стоимость которого может составлять 1 триллион долларов, что станет катализатором для подъема хрупкой экономики страны.



С момента восстановления своей власти в Афганистане в августе 2021 года талибы запретили добычу и продажу лития. За это время мировые цены на литий взлетели в восемь раз с 2021 по 2022 год, что привлекло в Афганистан сотни китайских горнодобывающих предпринимателей.



В апреле 2023 года китайская компания Gochin выразила готовность инвестировать 10 миллиардов долларов в месторождения лития в Афганистане.



Интерес Китая к запасам лития в Афганистане объясняют "стремительно растущей мировой популярностью электромобилей и электрических устройств, где этот минерал играет ключевую роль в перезаряжаемых батареях и чистых технологиях для борьбы с изменением климата на фоне растущих цен на мировом рынке".



Литий играет важнейшую роль в производстве аккумуляторов и перезаряжаемых батарей. По данным Международного энергетического агентства, спрос на литий в 2040 году может вырасти в 40 раз по сравнению с уровнем 2020 года.



Для организации добычи лития могут потребоваться годы, учитывая плохие дорожные условия и отсутствие инфраструктуры в богатых полезными ископаемыми горах провинций Кунар и Нуристан на северо-востоке Афганистана, где больше всего запасов лития.



Афганский литий может быть рентабельным только тогда, когда в этих регионах и вокруг них будут построены новые автодороги, железные дороги, заводы по переработке руды и электростанции. До тех же пор китайским компаниям придется подождать.



Несмотря на трудности, китайская компания Gochin выразила готовность конкурировать за минеральные ресурсы, пообещав построить необходимую инфраструктуру, завод по переработке литиевой руды и заводы по производству аккумуляторов в Афганистане.



А между тем…



Таджикистан ведет активный поиск залежей лития и других редкоземельных металлов.



Об этом заявил начальник Главуправления геологии РТ Илхомджон Оймухаммадзода, вчера 28 июля во время пресс-конференции в Душанбе.



"В настоящее время со стороны Главуправления проведена предварительная разведка литиеносных площадей на южной части Памира, и у нас есть значительные запасы категории С2", - передает SputnikTj его слова.



Точные цифры в управлении не назвали, сославшись на закрытые данные, но подчеркнули, что сейчас в Таджикистане осуществляется новый геологоразведочный проект в центральной части страны по освоению перспективных участков редкоземельных металлов. Источник - Азия-Плюс

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