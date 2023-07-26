Корейский полководец Ким показал тувинскому коллеге Шойгу беспилотник (железную самолетучую птицу)

11:43 28.07.2023

Ким Чен Ын показал Шойгу свои ракеты и беспилотники. Попадут ли они в Украину?



Северокорейский лидер Ким Чен Ын продемонстрировал новейшее оружие КНДР министру обороны России Сергею Шойгу. Дроны пока не выглядят готовым к боевым действиям. По крайней мере, если судить о стендах на выставке, пишет Би-Би-си.



Пхеньян пригласил российскую делегацию во главе с Шойгу, а также китайских официальных лиц. Они примут участие в праздновании в Пхеньяне 70-летия окончания Корейской войны.



Среди представленных вооружений - межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Хвасон". Успешно испытанная в апреле, она считается первой северокорейской МБР, использующей твердое топливо.



В Пхеньяне состоялся военный парад в честь празднования 70-летия окончания Корейской войны. Шойгу тоже там был

фото: REUTERS

На выставке были представлены и два беспилотника новой конструкции - в том числе напоминающий основной наступательный ударный дрон, используемый ВВС США, сообщает NK News (специализированный сайт, посвященный Северной Корее).



Об этом рассказывают и российские государственные СМИ. По внешнему виду беспилотники напоминают американские модели RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper, пишет "РИА Новости". Шойгу и Ким Чен Ын также осмотрели межконтинентальные баллистические ракеты, танки, бронетехнику, передает RT.



Визит Шойгу проходит на фоне роста геополитической напряженности между США, КНДР и Россией, в частности, из-за российского вторжения в Украину, и подозрений, что Пхеньян поставляет Москве оружие для использования в войне против Украины.



фото: REUTERS

В частности, еще осенью прошлого года звучали версии о поставках артиллерийских снарядов и ракет ближнего радиуса действия.



Пхеньян и Москва категорически отрицают это.



19:18 29 марта

В СМИ КНДР появились свидетельства наличия тактического ядерного оружия

В марте США заявляли, что, по их разведданным, Россия планирует отправить в КНДР делегацию, чтобы предложить северокорейскому режиму продовольствие, в котором КНДР постоянно нуждается, в обмен на вооружения, которых не хватает Москве для ведения войны.



В Северной Корее наблюдается острая нехватка продуктов питания, которую усугубляет закрытие границ и строгие международные санкции, введенные из-за ядерной программы страны.



Государственное агентство ЦТАК сообщило, что Ким Чен Ын и Шойгу обсудили "вопросы, представляющие взаимный интерес", в области национальной обороны и международной безопасности.



"Товарищ Ким Чен Ын ознакомил товарища Сергея Шойгу с вооружением и боевой техникой, которыми Корейская народная армия была оснащена в последние годы", - говорится в сообщении ЦТАК.



фото: REUTERS

Ожидается, что визит делегаций Китая и России завершится в четверг масштабным военным парадом.



11:28 25 марта

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КНДР впервые принимает иностранные делегации после пандемии коронавируса. В последний раз Пхеньян приглашал делегатов иностранных правительств на военный парад в феврале 2018 года.



После того, как Северная Корея в начале 2020 года закрыла свои границы, чтобы предотвратить распространение Covid-19, власти страны не проводили никаких встреч с представителями иностранных государств на своей земле. Были прерваны и торговые связи, включая импорт товаров первой необходимости.



Возможно, тот факт, что сейчас в страну пригласили иностранных гостей, говорит о том, что Пхеньян готовится снять свои жесткие пограничные ограничения, считают аналитики.