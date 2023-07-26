Казахстан справедливый (в реале), - Гульмира Илеуова

11:54 28.07.2023 Казахстан справедливый



Проблема "справедливости", которая становится все более актуальной в условиях ускоряющейся социальной дифференциации общества, нарастающего неравенства, а также в контексте современного политического развития страны, является сложной темой, требующей в том числе и социологического осмысления. Отметим, что восприятие общественного устройства как несправедливого может привести к снижению стабильности общества и в конечном счете – к утрате доверия населения к сложившемуся государственному устройству. Заинтересовавшись данной темой, в конце 2022 года наш Фонд провел опрос населения во всех регионах страны, с объемом квотной выборки 2500 респондентов, в рамках которого были заданы несколько вопросов по особенностям восприятия казахстанцами темы "справедливости".



На сегодняшний день мы можем наблюдать следующее распределение позиций: 53,2% считают, что с несправедливостью казахстанцы сталкиваются достаточно часто, а 41,1% считают, что довольно редко. Т.е., больше половины опрошенных считают, что несправедливость в Казахстане довольно частое явление.



Социально-демографический анализ показал, что больше других о том, что в обществе случаи несправедливости проявляются часто, говорят жители сел. Также просматривается зависимость оценок справедливости-несправедливости от возраста и уровня образования. Чем старше респондент и чем ниже уровень его образования, тем чаще он указывает на наличие случаев несправедливости в повседневной жизни человека, с которыми приходится сталкиваться довольно часто.



Но что понимается под "справедливостью" и, соответственно "несправедливостью", как она проявляется в обычной жизни, на уровне отдельного человека? Для начала отметим, что понятие "справедливость", с одной стороны, носит философский, мировоззренческий характер, а, с другой, воспринимается каждым отдельным человеком по-своему, т.е., имеет индивидуальное прочтение. В рамках опроса мы посчитали целесообразным решить задачу выявить отношение казахстанцев к справедливости социологически, с точки зрения определения спроса на тот или иной ее вид. При этом под видами мы полагали распределительную (дистрибутивную) и процессуальную справедливости. Процессуальная справедливость, предполагающая равенство возможностей, направлена на защиту законных прав и свобод личности, а не на обеспечение эксклюзивных интересов каких-либо отдельных социальных групп и слоев. В то время как распределительная справедливость, которая зачастую трактуется как традиционная, патерналистская, проявляет себя в действиях, связанных с необходимостью распределять блага среди отдельных групп людей. Это распределение благ между членами есть в любом обществе, но может осуществляться равно или неравно, поэтому должны быть выработаны всеми разделяемые критерии распределения. При этом в качестве распределяемых благ могут выступать деньги, товары, услуги, признание, власть, свободное время, уважение, должности и т.д.



Распределительная справедливость



Для выявления запроса на распределительную справедливость респондентам в анкете было предложено 6 индикаторов, которые описывали различные возможности, которые предоставляет государство для простого гражданина. По итогам опроса, только по одному из индикаторов – возможность получить качественное образование – доля положительных ответов составила более 50%. Оценка возможности для полноценного отдыха неопределенная: равное число удовлетворено и не удовлетворено теми условиями, которые предоставляются казахстанцам для отдыха.



В то же время по 4 из 6 индикаторов распределительной справедливости доли неудовлетворенных превышают 50%. Речь идет о: возможности получения квалифицированной медпомощи по месту жительства, приобретения жилья, используя различные государственные программы, получения вознаграждение, соответствующего способностям и вкладу человека в работу/учебу и трудоустройства с достойной оплатой труда.



Как уже отмечалось выше, распределительную справедливость нужно рассматривать как традиционную, патерналистскую, и этот подход хорошо иллюстрируют результаты ответов на другой вопрос. Согласно ему, 40,9% опрошенных казахстанцев не чувствуют на себе заботу государства (чаще других, это горожане, респонденты в возрасте 35–54 лет, с невысоким уровнем образования), но однако более половины, 53,5%, с той или иной степенью уверенности говорят о наличии такого отношения к себе.



Процессуальная справедливость



На первый взгляд, в сравнении с распределительной справедливостью, состояние дел с процессуальной справедливостью казахстанцев удовлетворяет в большей степени, но, скорее, это результат меньшей востребованности у населения возможностей процессуальной справедливости, что показывает количество затруднившихся с ответом.



В анкете также было предложено оценить 6 индикаторов по этому виду справедливости. Как и в случае с распределительной справедливостью, только по одному индикатору – возможность открыть/вести свое дело, бизнес – было получено более половины положительных оценок (скорее удовлетворен). Но при этом, во-первых, ни по одной из других предложенных для оценки возможностей не было получено более половины отрицательных оценок, и, во-вторых, только по такому индикатору, как возможность открыто высказывать свое мнение, позицию по вопросам развития общества, не опасаясь быть наказанным, был получен значимый разрыв положительных и отрицательных оценок. Т.е., с точки зрения процессуальной справедливости наибольшую критику вызывает положение дел со свободой слова в Казахстане, при том что возможность защитить свои права в суде не имеет однозначной оценки: равные доли опрошенных как удовлетворены, так и не удовлетворены данной возможностью, предоставляемой в Казахстане.



Резюмируя, должна заметить, что в начале опроса, мы выдвинули предположение, что в Казахстане имеет большее значение распределительная справедливость: именно она выступает эмоциональным основанием для выработки отношения и оценки населением ситуации в стране.



По итогам опроса наша гипотеза частично подтвердилась: выявлено наличие неудовлетворенности значительной части казахстанцев (53–59%) возможностями получения квалифицированной медицинской помощи и жилья, вопросами трудоустройства и получения адекватной заработной платы. Но при этом данная неудовлетворенность пока не носит в полной мере дестабилизирующего характера: большинство (54%) опрошенных чувствуют на себе заботу государства.



О том, что реализация процессуальной справедливости в меньшей степени находится в актуальной повестке дня казахстанцев говорит значительное число затруднившихся с ответом по всем 6 индикаторам этого вида справедливости: 11–15% не смогли выразить свою оценку. Но вместе с тем, по 2 индикаторам – возможность решить вопрос, достигнуть цели, не прибегая к коррупционным выплатам, и возможность открыто высказывать свое мнение, позицию по вопросам развития общества, не опасаясь быть наказанным – число неудовлетворенных выше количества удовлетворенных опрошенных.



Таким образом, от 40 до 50% участников опроса в той или иной степени не удовлетворены различными сторонами реализации принципа справедливости в Казахстане. Кто-то из них недоволен тем, как распределяются социальные блага и реализуются социальные обещания государства, кто-то не видит подтверждения курса на предоставление равных возможностей для различных групп граждан для защиты своих интересов. В демографическом отношении особое внимание должно быть обращено на возрастную группу 35–44 лет, представители которой чаще других говорили о своей неудовлетворенности различными аспектами процессуальной справедливости.



Но, в целом, можно предположить, что одним из результатов сложившихся условий со справедливостью в Казахстане можно считать то, что 86,3% опрошенных могут сказать о себе с той или иной степенью уверенности, что им комфортно жить в Казахстане.



Илеуова Гульмира



Полный текст

https://turanpress.kz/obschestvo/8235-kazahstan-spravedlivyi.html Источник - Turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1690534440





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