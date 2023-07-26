"Русские здесь не ходят". Банды мигрантов обложили данью московских школьников

11:55 28.07.2023 "РУССКИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ": БАНДЫ МИГРАНТОВ ОБЛОЖИЛИ ДАНЬЮ ШКОЛЬНИКОВ

Ваххабитские бородки, "пацанские цитаты" и культура АУЕ*, фотографии огнестрельного оружия, религиозный фундаментализм на страничках в соцсетях и в "специализированных" этнических спортклубах – такой джентльменский набор можно встретить у представителей молодого поколения мигрантов. Нет, это зачастую уже не приезжие из Средней Азии, а та самая молодая поросль, которая должна быть "более интегрированной", как уверяют предводители мигрантского лобби, в наше общество. В результате – драки, вымогательство и откровенный криминал, направленный против русских сверстников.



Малолетние беспредельщики из Гольянова: Они боятся только силы

Район Гольяново на северо-востоке столицы уже много лет слывет одним из самых криминальных в столице. Еще в 2014 году американская газета The Huffington Post (!) внесла это место в десятку самых опасных районов для туристов наряду с колумбийской Боготой и цыганским кварталом в болгарском Пловдиве. Возможно, заокеанские аналитики несколько преувеличили, сгустив краски, но то, что Гольяново испытывает крупные проблемы с криминалом, не вызывает никаких сомнений. Объяснение тому есть: чрезмерная концентрация мигрантов.



На днях там прогремела очередная история, увы, ставшая для москвичей привычной. Уроженцы Средней Азии и Кавказа организовали, как пишут местные жители в соцсетях, этническую организованную преступную группировку, которая занимается рэкетом и терроризирует школьников и студентов, вымогает деньги и имущество. Так, у одного из ребят попросту забрали автомобиль, купленный для поездок в институт. А перечить группировке никто не решается: у "новых русских" при себе всегда ножи и пистолеты, а также надежная "братская" помощь в случае возникновения проблем.



Одним из неформальных лидеров ОПГ называют некоего Наиля К. Страничка юноши в ВК оформлена в соответствующей АУЕ*-стилистике. Особое внимание вызывает обилие пистолетов. Есть ли на них разрешение? Кто их выдал и на каком основании? Эти вопросы не мешало бы задать местному отделу МВД.



СКРИНШОТ С ЛИЧНОЙ СТРАНИЦЫ НАИЛЯ К. В СОЦСЕТИ



Спустя несколько месяцев школьники с матерями решили все же обратиться в полицию и написать заявление. Правоохранители задержали Наиля. Но... на выходе из отделения собралась толпа его друзей, явно настроенных недоброжелательно к тем, кто обратился в органы МВД. Благодаря усилиям местных активистов "фан-группа" ретировалась: на сообщение о ее появлении откликнулись крепкие русские ребята – и после их прибытия на место событий дружки Наиля разбежались.



Более того, на ситуацию отреагировали в Следственном комитете:



В ГСУ СК России по Москве по данному факту расследуется уголовное дело. В настоящее время в порядке ст. 91 УПК РФ задержан 19-летний молодой человек. С ним и с несовершеннолетним подозреваемым проводятся следственные действия. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А.А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах.



Увы, столь оперативная реакция гражданского общества и силовиков возможна не всегда и не везде. Выходит, русские люди фактически беззащитны в собственной стране?



Молодая поросль мигрантов теряет берега

В июне СМИ взорвались историей из Твери, где такая же "стая" (собственно, ее участники и называют себя "волками"), правда, чуть помладше, терроризирует местных ребят. Группа состоит из восьмерых малолеток. И эти "смельчаки" нападают на сверстников, ставят на колени, унижают, записывают и монтируют ролики, которые сами же выкладывают в ВК.



СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ САЙТА TVER.SLEDCOM.RU



Корреспонденты Царьграда, побывав в микрорайоне Южный, где развернулись события, выяснили, что костяк этой самой "бригады волков" составляют дети уроженцев Средней Азии и Закавказья, которые занимаются единоборствами в одном из местных спортклубов. Иногда к ним присоединяются и другие ребята. А бойцовские навыки они отрабатывают на школьниках.



Одного 11-летнего мальчишку, например, поведение которого им чем-то не понравилось, сначала избили, потом заставили встать на колени и извиняться.



Моего сына Мишу и его друга Стаса (имена изменены по этическим соображениям. – Ред.) выловили, когда они проходили мимо. Кто-то им крикнул вслед что-то, Стас ответил. Они их догнали, стали "наезжать". Потом вроде отпустили. Но как только те отошли, вскочили на велосипеды, загнали в угол, поставили Стаса на колени, стали бить,



– рассказала "Первому русскому" мать Миши.



Все происходившее снимали на видео. Запись, к слову, разошлась по соцсетям.



Через некоторое время парней снова отловили на улице, зажали возле подъезда, завели внутрь и снова принялись издеваться. Опять поставили на колени. Обзывали. Били. И фиксировали весь процесс на камеру. Такие вот у них развлечения.



Самое интересное, что Стас и Миша – не единственные жертвы этой компании. Однако большинство ребят просто боятся с ними связываться.



Меня они тоже один раз зажали. Один предложил подраться "раз на раз". Я победил. Тогда он позвал своего старшего брата, тот меня побил и заставил извиняться,



– поделился с Царьградом еще один пострадавший - мальчик из соседнего двора.



После того как мы предали историю публичной огласке, родителей и участников группировки малолетних "волков" вызвали на "профбеседу" в полицию, куда пригласили также и Мишу, и его маму. Нападавшие просили прощения, их папы заявили, что подобного больше не повторится, но...



Нам удалось пообщаться с одним из "героев", которые измывались над Стасом. Парнишка утверждает, что "его подставили", клянется, что все понял и не будет связываться с "волками".



Но, думаю, они отсидятся по домам, а потом снова выйдут на улицу. Такой у них характер,



– заявил теперь уже бывший (хочется в это верить) участник группировки корреспондентам Царьграда.



"Сначала окружили малолетки. Потом вызвали на подкрепление братьев постарше"

Параллельно с этим в интернете появилось видео еще об одной преступной группе в Новосибирске. Дети мигрантов бегают по городу с ножами, выражаются вполне по-взрослому и третируют прохожих, вымогая у них деньги. На вид "налетчикам"... 6-7 лет. Такими темпами мы скоро увидим, похоже, и трехлетних этнопреступников. Тем более что наказывать собственных чад родители-приезжие не намерены. "Они ведь просто играют".



В апреле отпрыски мигрантов напали на горожан в Магнитогорске. Пострадавшая сообщила в местном паблике:



Решили с мужьями, друзьями прогуляться по правобережному парку… Проходили мимо молодых мигрантов, те начали безобразно выражаться в сторону женщин, мужья сделали им замечание, на что "детишки" лет 14-16 начали прыгать, ругаться, просить их "выйти раз на раз"... Нас окружает толпа людей нерусской национальности… Подростки 14-16 лет вызвали своих "братьев" на подкрепление. Мы пытались поговорить, на что был один ответ: "Пошли выйдем по разам". Пока муж стоял и пытался уладить конфликт, ему прилетает от двух молодых людей в челюсть (на что появилась гематома). Я просто не понимаю, как воспитывают их родители и почему дети гуляют в ночное время? Как такие нелюди получают гражданство?



СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ СООБЩЕСТВА ЧЕРНОЕ&БЕЛОЕ МАГНИТОГОРСК В ВК.



Им не нужна ассимиляция

"Омолаживание" преступности среди приезжих – давно известный процесс. И наблюдался он еще в Западной Европе, когда тамошние власти решили разрулить экономические проблемы привлечением неквалифицированной рабочей силы из Северной Африки и Ближнего Востока.



Это лет 30-50 назад появилось во Франции. Главными бузотерами всегда были дети мигрантов, а не мигранты. Мигранты, приезжая, все-таки понимают, что они не дома. И у части из них присутствует стремление укорениться. А вот их дети считают эту землю своей. Им даже в голову не приходит, что они должны ориентироваться на традиции людей, живших здесь раньше. Жить они тут будут так, как их мама с папой научили, а не как было принято ранее. Как в Таджикистане, как в Киргизии или Узбекистане,



– заявил в комментарии "Первому русскому" научный руководитель Института региональных проблем России Дмитрий Журавлев.



Все попытки нашего официоза решить проблему всевозможными программами по изучению русского языка, русской культуры и законодательства попросту обречены на провал. Это сродни курсам повышения квалификации, которые зачастую требуют от работников пройти, что называется, для галочки.



"Травоядные" программы строятся на очень простой идее: что для интеграции мигрантов в русское общество им не хватает только возможностей. Мы их-де плохо кормим, плохо учим, поэтому они не интегрируются,



– подчеркивает эксперт.



Из такой логики, видимо, и исходят уроженцы Средней Азии и Закавказья, когда обосновываются в России и формируют этнические анклавы. Чиновники наивно полагают, что стоит предоставить паспорт выходцам с югов, как те автоматически станут русскими, но это не так, отмечает Дмитрий Журавлев. При этом политические эмигранты, скажем, из Прибалтики, паспорт получить не могут, а неквалифицированные рабочие из Узбекистана почему-то это делают очень легко.



Спасут только жесткие меры

Решение проблемы этнической преступности должно быть комплексным. Во-первых, следует в принципе при разрешении на въезд ответить на простой вопрос: нужны ли нам эти люди в качестве гостей, а тем более потенциальных граждан? Привлечение гастарбайтеров сейчас оправдывается исключительно нежеланием отечественного бизнеса проводить автоматизацию труда, инвестировать средства в инновационные производства.



Мигрант им удобен. Они знают, как с ним быть, как его обмануть. Говорят, русские работать не пойдут. Конечно, не пойдут. Лопатой копать? А экскаватор привезти сложно? Тут возникают дополнительные препоны: экскаваторщик же, каналья, начнет деньги требовать, соблюдения своих прав по договору. Его просто так не погоняешь, как мигранта. Не хочет наш работодатель напрягаться и понимать технологию производства, ищет легкие пути. Эту проблему следует решать,



– уверен эксперт.



Во-вторых, надо осознать, насколько тяжела проблема с теми, кто уже получил гражданство. Сама практика раздачи налево и направо паспортов влечет за собой большие проблемы.



Мы не можем сделать с ними ничего. Единственный механизм ассимиляции, выработанный человечеством за тысячелетия, – это гражданские привилегии. И мы их уже раздали просто так, приняв этих людей в гражданство. Больше предложить им нечего. Ни знание русского языка, ни лояльность русскому народу и государству не дают никаких возможностей занять более высокое место в обществе людям с миграционным происхождением,



– считает научный руководитель Института региональных проблем России.



В-третьих, по его словам, что касается молодежи, необходимы жесточайшие и, как ни грубо это прозвучит, репрессивные меры. Иного выхода, кроме жесткого и справедливого возмездия со стороны правоохранительных органов, нет и быть не может. Мигрантская молодежь должна испытывать страх и трепет от людей в погонах и от представителей русского государства, уверен эксперт:



Эти ребята ничего, кроме силы, не понимают. Они нашу мягкость воспринимают как слабость, как то, что они хозяева, а мы рабы. То же самое делают мигранты и в Италии, и в Германии, и во Франции. Как только начинаешь вести себя с ними мягко, то все понятно: ты дурак, слабак и твое дело – стоять на коленях. А они – настоящие герои, потому что могут тебе дать в морду. С ними надо общаться так, как общался Макаренко со своими воспитанниками – бывшими бандитами. Он же из них людей сделал.



Что с того?

Погромы и массовые беспорядки, произошедшие не так давно во Франции, четко показали, что ждет нашу страну в ближайшем будущем, если вопрос о миграционной проблеме не поставить ребром. Наша иммиграция – молодая, инокультурная, плохо поддающаяся ассимиляции.



Более того: мы уже видели, буквально недавно, что эти самые приезжие уже готовы, если им что-то не нравится, выходить на улицы и добиваться своего публичными акциями.



Поэтому сегодня, в условиях проведения специальной военной операции, методы противодействия подобным проявлениям должны быть соответствующие – военные, решительные. Все практические шаги известны и доступны. Четче всего их выразила резолюция прошедшего в начале июля Форума Всемирного Русского Народного Собора в Калининграде.



Есть там и пункт, прямо касающийся молодежи, не нуждающийся в дополнительных комментариях:



Работа, связанная с приобщением будущих трудовых мигрантов к русскому языку, а также русской истории и культуре, должна быть полностью перенесена на территорию государств исхода… Открытие, а также текущая деятельность русских школ и культурно-языковых центров должны финансироваться государствами исхода. Для стимулирования продвижения русского языка и русской культуры на постсоветском пространстве должен быть введен запрет (либо существенные ограничения) на въезд иностранных работников из стран, отказывающихся открывать на своей территории указанные русские школы.



Хотите получать денежные переводы из России от своих соотечественников для поддержания экономического роста, господа среднеазиатские и закавказские "элитарии"? Извольте внедрять русский язык в систему образования и в повседневную жизнь. Не хотите? Как говорит наш МИД, "оставляем за собой право на ответные меры".



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*Движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России. Источник - tsargrad.tv

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