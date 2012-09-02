Рейтинг выживаемости руководителей аппаратов министерств и агентств Казахстана

12:20 28.07.2023 Рейтинг выживаемости руководителей аппаратов министерств и агентств. Часть 1.



После упразднения института ответственных секретарей в 2021 году и возложения их обязанностей на руководителей аппаратов министерств, статус и роль рукапов госорганов в системе государственной службы понизилось. В 2021-2023 годы фиксируется высокая текучесть кадров и снижение статуса должности. Рассмотрим кто сейчас возглавляет аппараты госорганов и как сложилась судьба их предшественников (ответсекретарей). Отметим, что для многих институт ответственных секретарей (2007-2020 годы) стал трамплином для дальнейшего карьерного продвижения: назначались акимами регионов, министрами, вице-министрами, дипломатами и т.д.



Самым "долгосидящим" среди руководителей аппаратов госорганов является рукап МСХ 56-летний Марат Оразаев (4 года 3 мес.). Уроженец Семипалатинской области закончил в 1991 году элитный Алматинский нархоз начав карьеру экономистом в НИИ сельского хозяйства в Алматы. В 1993 года переходит в систему Минфина где дорос до начальника управления. С 1999 года переходит в Минсельхоз: заместитель, директор департамента, вице-министр. Оттуда в 2011 году переходит в систему УДП: (заместитель управляющего делами президента, главный инспектор, замруководителя хозяйственным управлением). В 2015 году - директор департамента экономики АО "НК "Астана ЭКСПО-2017". Марат Аблахатович является "последним из могикан" среди действующих аппаратчиков: он единственный ответственный секретарь кто остался в строю (назначен в апреле 2019 года через два месяца после прихода министра Сапархана Омарова). Несмотря на постоянные разговоры о скором уходе на фоне аномально высокой текучести руководящих кадров в МСХ, он похоже устраивает действующего министра Ербола Карашукеева (назначен в июле 2021 года).



Справка. Ответственные секретари МСХ: Омаров Тобылбек (2007-2009) - ушел руководителем аппарата холдинга "КазАгро", член правления и управляющий директор "Продкорпорации". Аман Евгений (2009-2013) - назначен заместителем, первым заместителем акима Костанайской области, председатель СД ТОО "Геобайт-Инфо". Евниев Арман (2013-2016) - госинспектор АП, первый вице-министр сельского хозяйства, занимался развитием проектного менеджмента в госуправлении, сейчас создал свою консалтинговую компанию. Кошербаев Ермек (2016-2018) – ответсекретарь МИД, заместитель министра иностранных дел, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в РФ, аким Восточно-Казахстанской области. Мамытбеков Асылжан (2018-2019) - занимается частным бизнесом.



На втором месте находится самый возрастной среди рукапов госорганов Ербулат Мукаев (в декабре т.г. исполнится 62 года). Уроженец Западно-Казахстанской области успел закончить Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, имеет дипломы учителя и экономиста. Вначале трудовой деятельности работал учителем, а также в комсомольских и партийных органах. Был замакима района, замакима города Уральска, замначальником облуправления труда, возглавлял орготдел и аппарат акима Западно-Казахстанской области. Далее 12 лет проработал сенатором. В феврале 2021 года назначен руководителем аппарата МИИР (2 года 5 мес.). Не по годам мудрый молодой министр Марат Карабаев пока не стал сменят действующего руководителя аппарата министерства.



Справка. Ответсекретари: Советский Вячеслав (2007-2009) – ушел руководителем аппарата фракции правящей партии в Мажилисе, работа в системе "Казатомпром" и в бизнес структурах. Квятковский Олег (2009-2012) - замакима Акмолинской области, работа в квазигоссекторе, в НПП "Атамекен". Амрин Аскар (02-09.2012) - руководитель аппарата Генеральной прокуратуры, замакима г.Астаны, замакима г.Алматы. Атамкулов Бейбут (2012-2014) - аким ЮКО, трижды министр (МОАП, МИД, МИИР), посол РК в Узбекистане. Сагинов Замир(2015-2019) - гендиректор РГП "Национальный центр качества дорожных активов". Пшембаев Мейрам (2019-2020) - вице-министр по чрезвычайным ситуациям.



На третьем месте находится руководитель аппарата МЦРИАП уроженец Северного Казахстана и выпускник Шеффилдского университета 41-летний Арман Кенжегалиев (2 года 2 мес.). Он начал карьеру юристом в частной компании, потом перешел в Казпочту. С 2003 года работал в Комитете регистрационной службы МЮ, где дослужился до руководителя управления. В 2012 году стал главным экспертом, а потом главным консультантом Отдела индустриально-инновационного развития аппарата Правительства. Через пять лет он возвращается в Минюст, где проработал замдиректором и директором двух департаментов. Считается назначенцем действующего министра Багдада Мусина.



Справка. В МЦРИАП был только один ответственный секретарь: младший брат действующего министра внутренних дел Ануар Ахметжанов (2016-2020) - перешел первым вице-министром МЦРИАП, сейчас зампред АО "НК "КТЖ".



На четвертом месте находится руководитель аппарата Министерства здравоохранения 40-летний уроженец Костанайской области Батырбек Абдильдин (2 года 1 мес.). Имеет казахстанские дипломы переводчика и юриста. Трудовую деятельность начал в 2001 году представителем турецкой зерновой компании в Астане. С 2022 года работает в системе Комитета по делам строительства Министерства индустрии: специалист, начальник отдела госзакупок, заместитель директора АО "Курылыс консалтинг". В 2005 году он вернулся в частный сектор: коммерческий директор ТОО "Триумф Астана Строй Инвест", коммерческий директор ТОО "Астыкжан", директор ТОО "СпецСтройТранс Д". С 2009 года – руководитель отдела госзакупок, заместитель директора РГП "Центр внедрения современных медицинских технологий" УДП. С 2011 года – заместитель главного врача городской больницы №1 акимата г.Астаны, с 2015 года – директор ТОО "Жумыс", гендиректор ТОО "Центр персональной медицины", исполнительный директор Ассоциации медицинского туризма, руководитель Проектного офиса МЗ.



Справка: Асатова Акмарал (2007-2008). Садыков Болат (2008-2011) – консультант ВОЗ, главный врач городской клинической больницы №5 г.Алматы. Мусинов Серикбол (2011-2014) – перешел вице-министром здравоохранения и соцразвития, гендиректор РГП "Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники", руководитель управления здравоохранения г.Алматы, в 2019 году осужден судом, который обязал выплатить штраф в 40,5 млн. тенге. Курмангалиева Аида (2014-2017) – ответственный секретарь, руководитель аппарата Министерства труда и соцзащиты населения, нет открытых данных о нынешнем месте работы. Отметим, что Аида Даденовна в общей сложности 9 лет 4 месяца без перерыва была ответсекретрем и рукапом МТСЗ, МЗСР. Токежанов Болат (2017-2019) – председатель правления НАО "Фонд социального медстрахования". Жакселекова Ботакоз (2019-2020) – вице-министр здравоохранения. Нусупова Асем (07-10.2020) – вице-министр здравоохранения, заместитель акима г.Алматы.



Рейтинг выживаемости руководителей аппаратов министерств и агентств. Часть 2.



На пятом месте находится руководитель аппарата МИД 48-летний уроженец г.Целинограда Амангельды Саинов (1 год 7 мес.). Выпускник Акмолинского аграрного университета начал трудовую деятельность бухгалтером в частной компании. С 1998 года – главный бухгалтер, замдиректора ЦАК "Астана-Аудит". С 2002 года работает в системе МИД: ведущий специалист валютно-финансового департамента, старший бухгалтер Посольства РК в Австрии, начальник управления, заместитель директора, с 2015 года - директор департамента материально-технического обеспечения. С 1 февраля 2021 года – и.о. руководителя аппарата МИД (официально назначен 20 декабря 2021 года).



Справка. Ответственные секретари МИД: Жошыбаев Рамиль (2004-2013) - первый заместитель министра иностранных дел, комиссар международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017", руководитель НАО "Международный центр зеленых технологий и привлечений инвестиций", Посол РК в Кыргызстане. Мусинов Аскар (2013-2014) – заместитель министра иностранных дел, руководитель подразделения секретариата, заместитель генсекретаря Организации исламского сотрудничества. Карашев Анарбек (2014-2018). Признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. В августе 2022 года суд его оправдал. Кошербаев Ермек (2018-2019) - замминистра иностранных дел, посол РК в Казахстане, аким Восточно-Казахстанской области. Сейтимов Нурлан (01-12.2019) - посол РК в Эстонии. Утенов Аркен (2019-2020) - зампред Агентства РК по стратегическому планированию и реформам.



На шестом месте находится руководитель аппарата Министерства энергетики 50-летняя уроженка г.Тараза Жанар Жарылгасова (1 год 6 мес.). Окончила Казахский экономический университет, КазГЮУ, Национальную школу управления Франции (программа "Болашак"), Академию госуправления при Президенте РК. С 1996 года трудилась инженером на кафедре в КазНТУ им. К.Сатпаева. С 2000 года работает в Минэнергетики на низовых должностях в трех департаментах, с 2008 года - главный эксперт в Комитете госэнергонадзора Мининдустрии, с 2010 года - руководитель управления лицензирования Комитета госинспекции в нефтегазовом секторе Министерстве нефти и газа. С 2014 года - руководитель управления, замдиректора департамента стратегического планирования, с 2018 года - директор департамента качества госуслуг и проектного управления, с 2019 года - директор департамента стратегического и информационного развития Минэнерго. С января 2020 года - завсектором Отдела социально-экономического мониторинга АП. В январе 2022 года она вернулась рукапом в МЭ.



Справка. Ответственные секретари МЭ: Баталов Аскар (2007-2009) - переход в частный сектор, директор департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии, вице-министр культуры и спорта, гендиректор президентского профессионального спортивного клуба "Астана", работа в бизнес-структурах. Сафинов Канатбек (2009-2019) - депутат Сената, директор РГП "Институт парламентаризма". Момышев Талгат (2019-2021) - вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов, гендиректор РГП "Национальный центр аккредитации".



На седьмом месте находится руководитель аппарата Министерства культуры и спорта 36-летний уроженец г.Омска Жанат Ахметов (1 год 1 мес.). Выпускник юрфака Омского госуниверситета начал свою карьеру в 2008 году юристом в Комитете по госматрезервам МЧС. В 2012 году перешел главным экспертом в ЮД Министерства экономики, где дорос до руководителя правового управления, а затем в 2016 году стал замдиректора, в 2019 году - директором ЮД Министерства информации и коммуникаций. С июня 2022 года - руководитель аппарата Министерства культуры и спорта.



Справка. Ответственные секретари МКС: Бабакумаров Ержан (2007-2008) - замруководителя КПМ (дважды), директор Службы центральных коммуникаций при Президенте РК (дважды), заведующий Центром анализа и прогнозирования АП, советник Президента РК, замакима г.Алматы. Уалиев Куатжан (2014-2019) - осужден в 2019 году к восьми годам лишения свободы, в 2020 году суд заменил приговор штрафом в 411 млн тенге. Темирболат Бакытжан (2019-2020) - директор ГУ "Библиотека первого президента РК - Елбасы".



На восьмом месте находится руководитель аппарата Министерства науки и высшего образования 51-летний уроженец Восточного Казахстана Болат Токежанов (1 год). Выпускник Казахской госакадемии управления и АГС при Президенте РК начал трудовую деятельность в 1994 году в налоговых органах. С 1996 года трудился на различных позициях в Фонде медстрахования ВКО. С 1999 года: начальник отдела, заместитель директора, директор Центра по оплате медуслуг ВКО. С 2000 года - директор филиала РГП "Денсаулык", директор "Информационного медицинского центра" ВКО. С 2003 года перешел в центральный аппарат Минздрава: начальник отдела, замдиректора, директор департамента стратегического развития. С февраля 2013 года - вице-министр здравоохранения, с октября 2014 года - национальный координатор проекта по реформе здравоохранения, с февраля 2017 года - ответственный секретарь МЗ, с 2020 года - председатель правления НАО "Фонд социального медстрахования", с июля 2022 года - руководитель аппарата Министерства науки и высшего образования.



Справка. Ответственные секретари МОН: Пралиев Серик (2007-2008) - ректор Казахского педагогического университета им. Абая. Куанганов Фархад (2008-2010) - замакима СКО, секретарь партии Nur Otan. Абдрасилов Болатбек (2010-2012) - ректор АГУ при Президента РК, завсектором АП, председатель Комитета науки МОН, президент Международного казахско-турецкого университета им. Яссави, ректор Карагандинского индустриального университета. Галимова Алия (2012-2015) - советник первого зампреда партии Nur Otan, председатель Комитета по делам гражданского общества МИОР, руководитель аппарата ЦИК. Рахимжанов Амерхан (2015-2017) - заместитель директора, директор ГУ "Библиотека первого президента РК - Елбасы". Орсариев Арын (2017-2019) - председатель АО "Фонд науки". Сарсенбаев Канат (2019-2022). Источник - Turanpress.kz

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