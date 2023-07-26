Казахстанский актер Азамат Сатыбалды, сыгравший Назарбаева, возглавил "Казахфильм"

12:23 28.07.2023

Казахстанский актер Азамат Сатыбалды назначен президентом АО "Казахфильм" имени Шакена Айманова, сообщает Orda.kz со ссылкой на министерство культуры и спорта



