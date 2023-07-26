Казахстанский актер Азамат Сатыбалды, сыгравший Назарбаева, возглавил "Казахфильм"

|22:59 Продвижению России в Африке помешает "китайская стена", - А.Комраков
22:56 "Генеральный наступ" Бандер-армии наглухо забуксовал
21:33 Уволены: начальник УВД Ферганской области Жураев и ряд ферганских хокимов и подхокимников
21:27 Опера-буффа на Украине, - Сеймур Херш
21:22 Невыученные уроки Корейской войны как никогда актуальны и сегодня
19:15 "Хитрый трюк Путина": на раздачу зерна поставят Эрдогана, - СП
13:49 Сто тысяч корейских бойцов вместо русских "мобиков": тайная цель визита Шойгу в КНДР
13:45 Восстание хомячков. ГосДума поссорилась с РосПравительством
13:27 Секретная болезнь и обворожительная шпионка: главу МИД Китая снял Путин?
13:10 Джизакские педагогики. Мать и сын, работавшие директорами школ, подозреваются в хищении 147 млн сумов
12:33 Парижские погромы - это только начало... конца Запада, - Вэнь Бо
12:32 Депутаты в Таджикистане называют традицией принудительный труд учителей
12:02 Туристическую отрасль Узбекистана возглавил Умид Шадиев
11:57 Языковой барьер: в Москве обеспокоились дискриминацией русского в Киргизии, - К.Логинова
09:44 Техас объявил войну Вашингтону, - В.Прохватилов
08:04 Кургинян: распад СССР не сводится только к геополитической катастрофе
07:39 Проделки "Вагнера"? Проамериканский президент Базум низложен. Власть в Нигере взял полковник Абдрамане
07:37 Для защиты власти. Как "разжигание вражды" стало дубинкой против инакомыслящих, - Д.Подольская
07:29 Шойгу корейцы показали пушку и пулемет. Ядрена-матрена...
07:16 Россию не пригласили на Олимпиаду в Париж. Давно пора учреждать новый МОК и проводить свои Олимпиады
06:48 Абатбая Даниярова переместили из вице-премьеров Каракалпакии по духовности в бездуховные мэры Нукуса
06:45 КазПравительство наскребло 8,4 млрд тенге на ремонт Риддера (ТЭЦ и сетей)
06:44 В Алматы сносят чей-то самостройный бизнес-центр
06:41 Нефть из России пошла в Китай сквозь льды
00:50 Смена караула в Центробанке Китая. Проект цифрового юаня пробуксовывает
00:47 О польском коллаборационизме и подарке Сталина, - В.Бурт
00:03 В Киргизии ввели режим ЧС из-за нехватки воды для ГЭС, - В.Панфилова
00:02 Китайские ученые научились читать мысли, обогнав Илона Маска
|Казахстанский актер Азамат Сатыбалды, сыгравший Назарбаева, возглавил "Казахфильм"
12:23 28.07.2023
Казахстанский актер Азамат Сатыбалды назначен президентом АО "Казахфильм" имени Шакена Айманова, сообщает Orda.kz со ссылкой на министерство культуры и спорта
Нового руководителя коллективу киностудии представил глава Минкульта Асхат Оралов.
Азамат Сатыбалды окончил Казахскую национальную академию искусств им. Жургенова. В 2001 году начал работать в Государственном академическом театре драмы им. Ауэзова. Затем руководил Казахским государственным академическим театром для детей и юношества им. Мусрепова, а также был ректором родного вуза - КазНАИ.
В 2017 году Сатыбалды открыл собственный театр 28 Theatre. Позднее основал киностудию Cinema 28.
Среди фильмов, в которых играл Сатыбалды, казахстанскому зрителю запомнились картины:
Томирис (2019)
Дорога к матери (2016),
Так сложились звезды (2016),
Рэкетир 2 (2015),
Осторожно, корова! (2014);
Этот несовершенный мир (2013).
Также в фильмографии актера есть два мини-сериала, где он сыграл именитых персон отечественной истории - Мукагали Макатаева и Нурсултана Назарбаева. Роль первого президента ему досталась в проекте "Полигон", который вышел на экраны в 2020 году.
В 2022 году в сериале "Мұқағали. Бұл ғасырдан емеспін…" он предстал в роли казахстанского поэта и мыслителя.